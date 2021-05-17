“Эй, рус Иван! Мы вам не Испания! Бавария! Дадим вам жару!” кричали солдаты из Голубой дивизии
Один из самых запоминающихся эпизодов Великой отечественной войны. Воспоминания солдата.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
"…был случай, когда к испанской «Голубой дивизии», перемолотой нашими частями, подошло подкрепление — дивизия из баварцев! Они пьяные выходили на опушку леса и орали: «Эй, рус Иван! Мы вам не Испания! Бавария! Дадим вам жару!» — так переводили те, кто хоть немного знал немецкий. 30 апреля 1943го года, примерно в 15 часов, пьяные баварцы уже в который раз выкатили на опушку леса орудие, гурьбой в пятнадцать или более глоток стали орать нам всякие гадости и открыли стрельбу по нашим блиндажам, дзотам, землянкам. Ну, решил я, сейчас я вам покажу Баварию! Я вам, гады, устрою!…"