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“Эй, рус Иван! Мы вам не Испания! Бавария! Дадим вам жару!” кричали солдаты из Голубой дивизии

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Один из самых запоминающихся эпизодов Великой отечественной войны. Воспоминания солдата.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"…был случай, когда к испанской «Голубой дивизии», перемолотой нашими частями, подошло подкрепление — дивизия из баварцев! Они пьяные выходили на опушку леса и орали: «Эй, рус Иван! Мы вам не Испания! Бавария! Дадим вам жару!» — так переводили те, кто хоть немного знал немецкий.  30 апреля 1943го года, примерно в 15 часов, пьяные баварцы уже в который раз выкатили на опушку леса орудие, гурьбой в пятнадцать или более глоток стали орать нам всякие гадости и открыли стрельбу по нашим блиндажам, дзотам, землянкам. Ну, решил я, сейчас я вам покажу Баварию! Я вам, гады, устрою!…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nzNePbb8ZyQ
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