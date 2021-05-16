Экономика России не рухнет никогда. Вот почему
Приближающийся со дня на день крах российской экономике пророчат уже лет 20. Но в последнее время неизбежный конец аргументируют начавшейся «зелёной революцией», которая выбьет из-под России основу её устойчивости – нефть. В этом выпуске разберем, почему Россия не просто не боится никаких «зелёных» преобразований, но и всячески их приветствует.
00:00 Вступление
00:33 Россия в игре
02:12 Время новостей
03:12 «Красная нефть»
04:45 Наши запасы
07:00 Получить больше
08:37 Время Человека