Критерии либеральной экономики: полный отрыв от реалий и здравого смысла

К примеру, известный журнал «Форбс» пишет, что «Эппл» стоит больше, чем весь фондовый рынок России. Или ресурс «Русбейс» сообщает, что «Эппл» стоит больше, чем 12 «Газпромов». И таких публикаций очень много.

Либеральные оппозиционные политики сейчас часто иронизируют над Россией — дескать, куда Россия стремится, что она кому-то там хочет доказать? «Посмотрите на цифры статистики, посмотрите на экономику. Компания Apple стоит больше, чем весь фондовый рынок, все предприятия России вместе взятые. Посмотрите на Facebook или на Google — они тоже стоят в несколько раз больше, чем например Газпром. Разве может Россия тягаться с такими современными гигантами экономики? Россия — это карлик, который одержим комплексом неполноценности и поэтому кому-то пытается что-то доказать в военной сфере. Лучше бы занялись экономикой, лучше бы достигали собственных экономических успехов, сделали бы какой-нибудь высокотехнологичный смартфон или, как Илон Маск, создали бы российскую «Теслу», ультрасовременную машину, чтобы все видели, что у нас есть технологические, научные успехи. А мы только и можем, что на трубе сидеть и пользоваться чужими достижениями».

МИФ. Пока Россия, плотно сидящая на нефтегазовой игле, кичится своими устаревающими добывающими компаниями-монстрами, в мире проросла новая экономика и появились новые высокотехнологические производства, от которых мы отстаем все больше и больше . В последнее время, ультрасовременные американские компании, связанные с ай-ти технологиями обогнали по своей капитализации наши добывающие компании. И если мы срочно не реформируем свою экономику и будем продолжать жить по законам ХХ века, то уже никогда не сможем догнать Запад.

Отечественные либеральные издания, все как один, начали радостно распространять эту триумфальную информацию о торжестве «передовой западной экономики» над отсталой российской.

Наши корреспонденты вышли на московские улицы и опросили прохожих на предмет того, что они думают про такого рода информационные вбросы.

Девушка: В Америке бизнес развивается намного быстрее и лучше, чем у нас, и у них все продуманнее. Мне кажется, что «Эппл» действительно поработил весь мир и в этом его успех, а «Газпром» – ну это наша такая российская, я бы даже сказала, более московская вещь.

Молодой мужчина: Грустно, нужно с этим что-то делать, исправлять ситуацию, иначе будет совсем все плохо.

Юноша: Потому что надо не «Газпрому» выходить, а делать такой же «Эппл». И подешевле.

Молодой мужчина 2: Ну это не то, чтобы грустно, а вообще очень печально. Ну это печальная история на самом деле.

Как видим, наши граждане крайне легко поддаются на манипуляции и готовы поверить любой глупости, если она очерняет нашу страну. Давайте разберемся, что стоит за этими всеми цифрами невиданной капитализации американских компаний.

Действительно, на западных фондовых рынках наш «Газпром» оценивают в 50-60 миллиардов долларов, и эта цена постоянно колеблется. В то же время компания «Эппл» стоит от 500 до 800 миллиардов долларов. И «Эппл» не единственный такой гигант — например, компания «Амазон», самая крупная торговая площадка в интернете, стоит свыше 500-800 миллиардов долларов.



Компания «Убер», по сути, мобильное приложение, которое помогает нам ловить такси, тоже опередила по стоимости «Газпром» и стоит свыше 60 миллиардов долларов. А всем известная социальная сеть «Фейсбук» стоит от 500 до 800 миллиардов долларов.

Казалось бы, вот цифры, с ними не поспоришь и не в чем тут даже разбираться: американские компании значительно дороже наших. Тем не менее, мы все-таки попробуем, ведь простая логика говорит о том, что не может мобильное приложение для смартфона иметь большую капитализацию, чем крупнейший в мире нефтегазовый гигант, снабжающий топливом весь евразийский континент.

Посмотрим новости за 2016 и 2017 годы, связанные с компанией «Эппл». Осень 2016 года, новость: доходы компании «Эппл» упали на 5 миллиардов долларов. Весна 2017 года, «Эппл» сообщает: падение продаж телефонов «Эппл». Осень 2017 года — очередное падение продаж телефонов «Эппл». И наконец, новость про «Айфон Икс», или так называемый «десятый айфон». Компания «Эппл» не рассчитывает на высокие продажи и поэтому сокращает производство.

Итак, полтора года подряд у «Эппл» падают продажи, сокращается производство и падает прибыль. При этом стоимость акций компании «Эппл» выросла на 45% за эти же полтора года. Полтора года назад она стоила 535 миллиардов долларов, сейчас она стоит 785 миллиардов долларов. Как такое возможно? В компании все сокращается — прибыль, производство, продажи, а стоимость вырастает на 45%. Только если существует огромное количество людей, которые фанатично верят в «Эппл», или в «Фейсбук», или в Илона Маска.

И если они верят, что за такими компаниями будущее и XXI век принадлежит им, что эти компании скоро завоюют весь мир и будут стоить все дороже и дороже, а их акции будут постоянно расти в стоимости, то они будут покупать эти акции, даже, несмотря на то, что сейчас идет падение производства, сокращение продаж и прибыли. Но как это связано с реальным положением дел? Ведь это, по сути, просто большая финансовая пирамида, мыльный пузырь, который рано или поздно обязательно должен лопнуть.

Российские оппозиционные средства массовой информации любят хвалить Илона Маска и его компанию «Тесла», говорят, что «вот, посмотрите, в Америке как относятся к высокотехнологичным предприятиям, какие они успешные. Посмотрите, как эффективен частный бизнес, если ему открыть дорогу и не мешать».

Между тем, Илон Маск за всю свою жизнь не сделал ни одного по-настоящему прибыльного, эффективного проекта, и этот его очередной проект, по утверждению экспертов, тоже является пузырем. Уже в 2015 году компания «Тесла Моторс» теряла с каждой проданной машины 4 000 долларов. В 2017 году компания «Тесла» теряла с каждой проданной машины 13 000 долларов, то есть компания торгует себе в убыток. При этом акции на бирже компании «Тесла» постоянно растут — все верят в то, что будущее за Илоном Маском.

А теперь посмотрим, что произойдет в мире, если завтра внезапно исчезнет компания «Тесла». Честно говоря, наверное, никто из нас этого просто и не заметит. Небольшое количество фанатов, не более нескольких тысяч человек не смогут купить какие-то раскрученные рекламой новейшие модели автомобилей, выпуск которых они ждали. И все.

Допустим завтра исчезнет не «Тесла», а например пресловутый «Эппл». Многие останутся без, ставших привычными, айфонов. Погрустят и быстро заменят их каким-нибудь «Самсунгом» или другими смартфонами. И больше, ничего страшного не произойдет.

Если завтра исчезнет «Гугл», тоже, кому-то будет неудобно переходить на «Яндекс» (кстати это российская компания), но многие и сейчас пользуются только «Яндексом» и спокойно существуют без «Гугла».

А теперь давайте представим, что завтра исчез «Газпром». То, что будет с Россией, мы не берем, потому что оценки нам выставляют западные фондовые рынки. А вот что будет с Европой, которая на треть зависит от российского газа? То есть каждый третий человек в Европе или каждая третья фирма в Европе полностью зависит от «Газпрома» и его поставок.



Если «Газпром» завтра исчезнет, 1/3 европейской экономики исчезнет тоже, а некоторые страны, которые зависят от «Газпрома» на 80%, на 90%, такие как, например, Финляндия, Словения и ряд других, скорее всего вообще не смогут существовать. У них рухнет вся экономика.

Как же получается, что интернет-гиганты стоят в 10 раз больше «Газпрома»? Очевидно, что стоимость компании на фондовом рынке не является истинной оценкой стоимости этой компании и ее значимости в мировой экономике.

Фондовый рынок оценивает только веру в компанию и не более того. В 1990-е годы в России гремело имя такой персонаж как Сергей Мавроди, совсем недавно он скончался на простой московской автобусной остановке от сердечного приступа. Если вдруг кто забыл, он создал компанию АО «МММ».



Чем она занималась, чем торговала, какими предприятиями владела, никто тогда не знал. Главное, что все знали, что акции МММ продаются, чуть ли ни в каждом ларьке и их цена все время повышается.



Можно было вложить например, 10 тысяч рублей в акции МММ, а через месяц продать эти же акции за 15, через три месяца продать их за 20, вложить опять и продать за 50 — сплошная чистая прибыль. И многие люди спешили не упустить этот шанс легко разбогатеть. Они влезали в долги, продавали квартиры, лишь бы купить акции.



Сотни тысяч, миллионы людей стали акционерами МММ, и вскоре они потеряли все. Через некоторое время пузырь лопнул, а Сергей Мавроди оказался за решеткой. А многие его вкладчики так и не смогли потом встать на ноги, они становились бомжами и кончали жизнь самоубийствами.

Американский фондовый рынок — это в значительной степени такой же пузырь, и каждые несколько лет этот финансовый пузырь лопается. Кстати, в конце 1990-х годов там с треском лопнули как раз интернет-компании, невероятно, надутые до этого. Да и за последние годы лопалось очень много известных и, казалось бы, модных стартапов.

Несколько лет назад все шумели про биотехнологический стартап Theranos. Его основала Элизабет Холмс, которой пророчили славу нового Билла Гейтса. Сразу же после выхода на рынок компания стала стоить 4,5 миллиарда долларов и потом поднялась до 9 миллиардов. Сегодня ее стоимость 0 долларов, пузырь лопнул.

Бывают и другие казусы. Так американский фондовый рынок оценил стоимость «Сбербанка» меньше, чем было количество денег на счетах того же «Сбербанка». Еще раз вдумайтесь: в «Сбербанке» лежит определенное количество денег, ну, десятки миллиардов долларов, а стоит компания меньше, чем эта сумма. Как такое вообще может быть?

Еще один парадокс фондового рынка: компания «Филип Моррис». Активы компании составляют 38 миллиардов долларов, долговые обязательства — 50, то есть на 12 миллиардов больше. Компания полный банкрот, при этом ее стоимость на фондовом рынке — 180 миллиардов долларов. То есть компания, которая должна больше, чем все ее активы, в три раза больше стоит. Как вообще такое может быть?

И таких историй можно рассказать еще множество. Факт в том, что ориентироваться на фондовый рынок при оценке реальной стоимости компаний — это все равно, что ориентироваться в космосе или, например, в море не по нормальным инструментам навигации, а по каким-нибудь астрологическим картам или картам Таро. «Зато в это верит много людей», сказали бы нам апологеты либерализма.

Но ни один нормальный эксперт в своих прогнозах никогда не ссылается на мнения каких-нибудь медиумов или гадалок. Так почему же наши политики и якобы экономисты либеральной школы постоянно ссылаются на стоимости компаний на фондовом рынке?

И если цель у мыльных пузырей и финасовых пирамид, торгующих своими акциями на фондовым рынке, понятна – убедить людей покупать их акции по завышенным ценам, то цель у тех, кто распространяет глупости про то что «Фейсбук» стоит дороже «Газпрома» иная. Цель у них только одна — манипулировать нашим сознанием, убедить нас в том, что все в нашей стране убого, отстало и даже самые дорогие и успешные российские компании уступают американским пиаровским мыльным пузырям.

А. Акопян, О. Матвейчев



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