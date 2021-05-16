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3 совета для счастливой семейной жизни от Татьяны Шадровой

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Друзья! На канале "Союз Шадровых" открылась новая рубрика-видеоблог, где мы будем с радостью делиться с вами нашими знаниями, опытом и мыслями о  семейной жизни, воспитании детей, природоведании, творчестве, выращивании экопродуктов,  о влиянии музыки, кино и песен на здоровье и судьбу человека и т.д. Вобщем всё, что мы  прочувствовали и проверили  на себе. Всё, что несёт в нашу жизнь Осознание, любовь и Здравомыслие вы узнаете из наших видеоблогов! 
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z2nutob8p1I
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