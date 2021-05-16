3 совета для счастливой семейной жизни от Татьяны Шадровой
Друзья! На канале "Союз Шадровых" открылась новая рубрика-видеоблог, где мы будем с радостью делиться с вами нашими знаниями, опытом и мыслями о семейной жизни, воспитании детей, природоведании, творчестве, выращивании экопродуктов, о влиянии музыки, кино и песен на здоровье и судьбу человека и т.д. Вобщем всё, что мы прочувствовали и проверили на себе. Всё, что несёт в нашу жизнь Осознание, любовь и Здравомыслие вы узнаете из наших видеоблогов!