«Я не хочу никакой другой истории,

кроме той, что Господь Бог дал России»

А.С. Пушкин



Хорошо сказал Александр Сергеевич Пушкин! Я всегда изучал историю предков своей семьи. А тех, кто не помнит своих предков, не почитал их, не помнил пятую заповедь Божию, называли Иванами, не помнящими родства.

Я не хочу быть таким Иваном и держу в памяти истории всех членов моей семьи, ближних и дальних. Особенно памятны и святы для меня истории времён Великой Отечественной войны. Прадедушку со стороны мамы звали Георгием (на фото). А фамилия у него была самая обыкновенная, таких по России тысячи и тысячи, Иванов. Когда началась война, прадед был непризывного возраста, да ещё, как директор очень важного метеорологического института, имел «бронь», то есть освобождение от призыва. Но он всё равно пошёл воевать. Служил на Ленинградском фронте, защищал Пулковские высоты. Ленинградский фронт был самым «голодным» фронтом, солдаты и офицеры часто умирали не от ран, а от истощения.

Случилось это и с моим прадедом, когда везли его в санитарном поезде в госпиталь. Врачи констатировали смерть от истощения. На скорую руку (был февраль, лютый мороз, мёрзлая земля, да и стоять долго было некогда!) вырыли братскую могилу, похоронили умерших, и поезд поехал дальше.

Но у моего прадеда были очень верующие родители, особенно мама, а, как известно, материнская молитва со дна моря подымает. Очень уж сильно молилась моя прапрабабушка великомученику Георгию, и случилось чудо, да не одно!

Прадед ожил и застонал, а так как оказался он на самом верху положенных практически в снег павших воинов, то идущий мимо обходчик (вот ещё чудо!) услыхал и вытащил прадеда из-под снега. В госпитале, куда попал прадед, нашлась медсестра (ещё чудо!), которая вынянчила его, подняла на ноги и сказала на прощание: «Ну, служивый, жить теперь тебе до ста лет!» И действительно, прадед прожил почти до ста лет…

Другая история о моём прапрадеде со стороны отца. Он был монах-священник, история сохранила только его фамилию – Сельский. Он был потомственным священником из рода Сельских.

Когда началась война, прапрадед жил в Киеве и уже был очень стареньким. У него была красивая, белая и длинная борода. До Октябрьского переворота он служил в Киево-Печерской Лавре, но с приходом к власти большевиков Лавру закрыли, а прапрадед чудом остался жив. Когда фашисты заняли Киев, они разрешили священникам и монахам служить в Лавре. Но сделали они это не потому, что были благородными, а из-за желания разъединить русских. В России было ещё много верующих людей, которые не любили большевиков. Перед тем как Киев был занят фашистами, шли долгие кровопролитные бои, были понесены большие потери убитыми и ранеными с обеих сторон. И не всем вышедшим из строя красноармейцам удалось до прихода гитлеровцев уйти из Киева, поэтому они стали прятаться у сердобольных людей. Вот так оказалось, что мой прапрадед спрятал у себя нескольких израненных красноармейцев, хоть они и были коммунистами, но они были русскими людьми и защищали нашу Родину.

Однако нашёлся предатель, который донёс на прапрадеда. Его арестовали, и гитлеровцы в форме, на которой выделялись пряжки с надписью «С нами Бог!», стали требовать от него выдачи раненых красноармейцев. Прапрадед не проронил ни слова.

Тогда они замучили его, замучили именно как священника, по волоску выдёргивая его бороду. Сердце старого монаха не выдержало, и он умер.

Свой рассказ я назвал «Зов предков», потому что они взывают ко мне из далёкой дали, когда они жили и были героями, не задумываясь о том, что когда-нибудь получат за это награду.





