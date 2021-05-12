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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.26

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1917. Участники старообрядческого хора
1917. Участники старообрядческого хора

1906. Мусульманский съезд в Санкт-Петербурге
1906. Мусульманский съезд в Санкт-Петербурге

1903. Торжественное освящение места закладки каменного храма Воскресения Христова на Обводном канале
1903. Торжественное освящение места закладки каменного храма Воскресения Христова на Обводном канале

1904. Место взрыва у Варшавского вокзала и остаток кареты убитого министра внутренних дел В.К.Плеве. 15 июля
1904. Место взрыва у Варшавского вокзала и остаток кареты убитого министра внутренних дел В.К.Плеве. 15 июля

1905. Манифестация студентов 18 октября в Санкт-Петербурге
1905. Манифестация студентов 18 октября в Санкт-Петербурге

1905. Демонстрация студентов у здания Петербургского университета после издания царского манифеста.
1905. Демонстрация студентов у здания Петербургского университета после издания царского манифеста

1905. Рабочий на Невском проспекте с газетой, в которой напечатан манифест об учреждении Государственной думы. 19 августа
1905. Рабочий на Невском проспекте с газетой, в которой напечатан манифест об учреждении Государственной думы. 19 августа

1906. Карета казначейства после нападения на неё эсеров на набережной Екатерининского канала1
1906. Карета казначейства после нападения на неё эсеров на набережной Екатерининского канала

1906. Карета казначейства после нападения на неё эсеров на набережной Екатерининского канала
1906. Карета казначейства после нападения на неё эсеров на набережной Екатерининского канала

1906. Охрана петербургского почтамта
1906. Охрана петербургского почтамта

1907. Начальник караула, старший унтер-офицер Куликовский пьет чарку за отражение нападения экспроприаторов на николаевской ж.д.
1907. Начальник караула, старший унтер-офицер Куликовский пьет чарку за отражение нападения экспроприаторов на николаевской ж.д.

1896. Ватный остров. Строительство второго казённого винного склада
1896. Ватный остров. Строительство второго казённого винного склада

1897. Невский со здания Публичной библиотеки
1897. Невский со здания Публичной библиотеки

1900-е. Николаевский мост
1900-е. Николаевский мост

1901. Путилов с семьёй на ступенях своего доходного дома
1901. Путилов с семьёй на ступенях своего доходного дома

1902. Склад москательных товаров А. Вельца. Рабочие во дворе завода грузят на телеги бочки для отправки в Москву
1902. Склад москательных товаров А. Вельца. Рабочие во дворе завода грузят на телеги бочки для отправки в Москву

1903. Кольцо трамвая №3
1903. Кольцо трамвая №3

1903. Наводнение 12 ноября
1903. Наводнение 12 ноября

1903. Невский с дома Елисеевых
1903. Невский с дома Елисеевых

1903. Празднование 200-летия Петербурга
1903. Празднование 200-летия Петербурга

Источник: https://humus.livejournal.com/7758590.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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