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Путеводитель по славянской мифологии. Михаил Лепёшкин

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Эта книга – результат 11-ти лет исследований славянской народной культуры. В неё вошли сведения о более 1500 персонажах былин, сказок и преданий славян, собранных из более 900 источников.

Теперь, чтобы узнать об интересующем вас персонаже, вам не надо читать гору литературы в поисках упоминания о нём. Герои мифологии в Путеводителе располагаются по алфавиту, поэтому вы легко найдёте нужную вам статью, которая обобщает сведения из различных источников. Ниже даны и сами источники, из которых взяты цитаты, а многие даже указаны постранично.

Цель Путеводителя – собрать как можно более полный массив информации и облегчить изучение героев богатейшего фольклора нашей страны и соседних государств.

Трактовка тех или иных персонажей славянской традиции дана максимально нейтрально, хотя представление о них, нас, как составителей Путеводителя часто не совпадало с мнением авторов приводимых источников.

Славянская культура – один из мощнейших пластов мирового культурного достояния. Это фундамент бытия великого народа. Это корни, питающие нас, наших детей и внуков.

Книга предназначена широкому кругу читателей.

Михаил Александрович Лепёшкин https://vk.com/ber_63​
Михаил Алексеевич Краснов https://vk.com/id246974360​

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Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tMLm_2-EpLY
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