Россия может! Как обновляется военный и гражданский флот
Накануне Дня Победы в состав российского военно-морского флота вошла новейшая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», а ещё шесть боевых кораблей будут заложены в ближайшие дни. Зачем России столько оружия, не строится ли оно в ущерб гражданскому флоту и как строить вдвое больше? Разберём это и не только в сегодняшнем выпуске.
00:00 Вступление
00:30 Уже традиция
01:44 Время новостей
02:53 Верх совершенства
04:35 Вернули своё
06:06 Перспективы
07:51 Резерв роста
09:19 Время назад
11:12 Время Человека