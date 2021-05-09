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Россия может! Как обновляется военный и гражданский флот

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Накануне Дня Победы в состав российского военно-морского флота вошла новейшая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», а ещё шесть боевых кораблей будут заложены в ближайшие дни. Зачем России столько оружия, не строится ли оно в ущерб гражданскому флоту и как строить вдвое больше? Разберём это и не только в сегодняшнем выпуске. 

00:00​ Вступление
00:30​ Уже традиция
01:44​ Время новостей
02:53​ Верх совершенства
04:35​ Вернули своё
06:06​ Перспективы
07:51​ Резерв роста
09:19​ Время назад
11:12​ Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ViRIiNeBkC8
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