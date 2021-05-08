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В. Каверин: “Два капитана” (радиоспектакль)

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Год выпуска: 2013
Автор: Вениамин Каверин
Издательство: Радио "Культура"

Сценарий – Марина Багдасарян
Режиссёры-постановщики: Александр Баркар и Владимир Малков
Композитор – Филипп Чернов
Саундпродюсер – Виктор Сарычев
От автора – Андрей Заводюк, Ирина Низина
Автор и шеф-редактор проекта – Марина Багдасарян
Продюсер – Ольга Золотцева

Действующие лица и исполнители:
От автора – Андрей Заводюк, Ирина Низина
Саня – Иван Левин, Степан Морозов
Катя – Екатерина Васильева, Дарья Семёнова
Бабушка – Елена Миллиоти
Николай Антонович – Владислав Ветров
Марья Васильевна – Рамиля Искандер
Кораблёв – Евгений Редько
Доктор Иван Иваныч – Олег Зима
Ромашов – Дмитрий Кривощапов
Валя Жуков – Прохор Чеховской
Тетя Даша – Марина Багдасарян
Саня в детстве – Данила Кауркин
Катя в детстве – Анастасия Щетникова
Петька Сковородников в детстве – Роман Голубев
Капитан Татаринов – Александр Пономарёв
Штурман Климов – Владимир Малков
В остальных ролях – Юрий Султанов, Алексей Дубровский, Виктор Цымбал, Андрей Бажин, Михаил Шкловский, Роман Степенский, Екатерина Жукова, Андрей Данилюк, Александр Никифоров, Роман Шаляпин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=449W2BeS7vw
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