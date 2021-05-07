“Зеленые” в Германии против NORD STREAM 2. Иск NABU Против Северный Поток 2 | Геоэнергетика Инфо
"Зеленые" в Германии против NORD STREAM 2. Иск NABU Против Северный Поток 2. ГеоЭнергетика Инфо. Борис Марцинкевич
Иск немецких экологов (организация Nabu) приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2", но работы могут возобновить в конце мая. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба регулятора.
Nabu оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.
"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — заявили в пресс-службе BSH.