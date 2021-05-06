Мирослав Морозов. Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.
Мирослав Эдуардович Морозов, рассказывает про боевые действия на море и в воздухе у берегов Финляндии, в июле – сентябре 1944 года.
- Зачем командованию немецкого флота понадобилась поддержка крейсера ПВО?
- Как ВВС КБФ уничтожили крейсер ПВО "Ниобе" в порту Котка 16 июля 1944 г?
- Как в этот период действовала минно-торпедная авиация ВВС КБФ?
- Зачем командование немецкого флота ввело подводные лодки в Финский залив?
- Как удалось обнаружить и потопить немецкую подводную лодку U-250?
- Чем закончилась высадка немецкого десанта на о. Гогланд в ночь на 15 сентября 1944 г?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!