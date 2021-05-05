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Забытые судьбы

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Забытые судьбы
Фото автора

Листая старые семейные альбомы, я вглядываюсь в лица на пожелтевших от времени фотографиях

Обычные ничем не примечательные люди. Многих из тех, чью жизнь запечатлела бесстрастная пленка, я даже не знаю. Как не знаю, по какой причине они оказались в тот застывший момент прошлого рядом с моими родственниками, какие дороги свели их вместе. Разные судьбы, почти забытые и затерявшиеся где-то на страницах истории. Истории, которую они создавали все вместе, подчас жертвуя ей не только свои имена, но и свои жизни.

Моя прабабушка родилась и провела детство намного западнее Луганска. Три сестры, слишком рано повзрослевших на войне. Дети, оставшиеся без родителей и выживавшие в нечеловеческих условиях – жестокая обыденность. Прабабушки уже 2 года нет с нами. А в далеком 2014-м, во время просмотра новостного сюжета о бандеровском факельном шествии в Киеве, она сказала только: «Что ж их всех в сорок пятом-то не добили?» Почему? Все просто: из-за тумана те, кого сейчас называют героями, не дошли до их деревни. Именно поэтому моя прабабушка с сестрами осталась жива. И могу жить я.

Сейчас мне сложно понять, как так получилось, что усилия многих свидетелей Великой Отечественной по восстановлению мира на родной земле, сама их жизнь, рассыпались в прах и обесценились всего за несколько лет. Разве получится оставаться безразличным, держа в руках старые фотоснимки своих прадедушек и прабабушек? Неужели не возникает желания понять, почему же они стали такими, какими мы их помним: сильными, любящими и радующимися простым вещам?

Отрицая, переписывая их прошлое по своему усмотрению, не предаем ли мы не только своих предков, но и себя?

На самом деле у меня нет ответов на все эти вопросы. Думаю, нет их и у многих других. Но что у меня есть, так это вера в то, что ошибки настоящего будут исправлены, пока еще не поздно. И в Киеве снова будут чтить память о тех, кто освобождал этот город, а не о тех, кто убивал его жителей. Связь поколений в стремлении к миру и созидании его ради счастья своих детей, а не в стремлении все разрушить. Мне кажется, это самое главное, что нужно вспомнить в преддверии праздника Победы. И больше никогда об этом не забывать.

Фаина Савенкова, ЛНР

Источник: https://news-front.info/2021/05/05/zabytye-sudby/
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