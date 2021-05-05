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Наступивший XXI век внес небывалую ясность в отношения России как правопреемницы СССР и США. Стало очевидно, что конфликт двух стран носит системный характер. Права человека, демократия, борьба с коммунизмом и тоталитаризмом не являлись для США основной целью в Холодной войне. В первую очередь они стремились к устранению СССР, а в последствии и России субъекта международных отношений. Второй их целью было установление собственного доминирования в мире. В 1991 году все сложилось так как США и планировали: они стали единственной сверхдержавой в мире, а СССР их стараниями оказался в руинах. Но такое положение дел не могло сохраняться вечно.

Мир изменился, но руководство США, упиваясь своей победой в Холодной войне, этого не заметило. Люди в постсоветской России постепенно переставали верить в западную пропаганду и начинали думать своей головой. В результате России удалось не только выбраться из той пропасти, в которой она оказалась после развала СССР, но и проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. В начале XXI века России удалось погасить национальные конфликты на своих рубежах, начать проводить самостоятельную экономическую политику внутри страны. Все это стало возможным только по одной причине: России удалось выбрать президента, который не был зависим от западных кураторов и западных денег. Избрание В.В.Путина президентом сначала удивило Запад, а затем и разозлило. Стало очевидно, что у России есть силы не только для того, чтобы озвучить свою позицию по тому или иному международному вопросу, как это было раньше (пример с разворотом самолета Примакова над Атлантикой во время бомбардировки Югославии), но и есть силы осуществить свои решения. Этот факт привел к новому ужесточению риторики западных стран в отношении России и российского руководства. Постепенно все осознали, что мир снова находится в состоянии Холодной войны.

Для борьбы с Россией США продолжают использовать уже зарекомендовавшие себя в борьбе с СССР методы: экономическое давление и идеологическая работа. На данном этапе очевидно, что ни одно, ни другое не работает. В частности, экономическое давление в виде санкций, конечно же, неприятно для России, но в то же время оно дает возможность перестройки экономики и дальнейшего более независимого развития страны. А вот на новых союзников США, у которых экономические связи с Россией по историческим причинам гораздо сильнее, чем с США, эти санкции оказывают сильно негативное влияние.

Преодолеть же последствия основанной на нацистских принципах западной пропаганды времен 1960-1980 годов для российского населения оказывается сложнее, чем преодолеть последствия экономической разрухи. Удивительно, но даже сейчас бывает и так: пишешь о том, что советские люди, не щадя своих жизней, воевали с нацистами и победили, сделали СССР главным победителем во Второй мировой войне, а в ответ пишут о том, что был лендлиз, который, якобы, и стал основой победы. Или пишешь о том, что Холодная война началась с речи Черчилля в Фултоне, а в ответ пишут о том, что это Сталин якобы объявил Холодную войну Западу, забывая (или просто не зная?) о том, что речь Сталина была ответом бывшим союзником, заявлением о том, что СССР принимает вызов. Таких примеров множество. Я их расцениваю ни как успехи нынешних пропагандистов. Это скорее примеры впечатлительных личностей, которые не склонны к критическому мышлению.

Но в целом, дела у западных пропагандистов обстоят не очень хорошо. Причин множество. Во-первых, современный мир сильно отличается от того, каким мир был в середине ХХ века. Развитие Интернета сделало свое дело. Теперь распространение недостоверной информации проще отследить. Например, сложно кого-то будет убедить в том, что в США всегда было и есть равенство всех людей после движения BLM. Ложь можно сразу же опознать, если пособирать информацию.

Во-вторых, с крушением СССР как оплота коммунизма, западные пропагандисты потеряли идеологическую основу своей пропаганды. Как они могут говорить о том, что в России нет демократии, если наша избирательная система намного прозрачнее и честнее, чем в США. Опять же президентские выборы 2020 года в США это подчеркивают.

В-третьих, совершенно четко просматривается закостенелость, стереотипность мышления западных лидеров и пропагандистов. Байден, конечно, в этом плане яркий пример. Но он не единственный. Со стороны, совершенно очевидно, что престарелая политическая элита США не способна проводить новую политику не только в отношении России, но и всего мира. Они продолжают устраивать цветные революции по всему миру. Где-то они получаются, где-то нет. Но это уже устаревшая технология, которая была впервые применена США в 1968 году во время Пражской весны. Именно тогда США испытали возможности пропаганды для раскачивания ситуации в стране. Ими были задействованы подпольные радиостанции, журналисты которых были подготовлены и работали под контролем представителей США ("туристов" из США, число которых в этот период удвоилось).

В качестве новой основы пропаганды Запада выступает откровенное переписывание истории (празднование Дня космонавтики Госдепом в соцсетях, например, запомнится тем, что Ю.А.Гагарин ими вообще упомянут не был) и оскорбления российских лидеров со стороны Запада. Слабенько, не правда ли? Такая пропаганда не представляет угрозы для существования России. Но нам как гражданам не стоит забывать, к чему приводит вера западным партнерам.