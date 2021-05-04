Проект “Мидгард Земля – Золотой Век”
Как организоваться на местах проживания.
Автор – Велеслав Мидгард
Представление кто мы, где мы, духовный статус.
МО ВСРК – Московское Отделение Вольного Союза Родовых Казаков.
ОД НСР – Общественное Движение Народный Совет «Русь».
Капище «Ярилино», Светилище «Рода Единого».
Обзор поля деятельности. Краткий обзор всей ситуации в целом. Диагноз. Методика доктора Синельникова «Сила Намерения».
Раскрытие заявленной темы: в образе, знаке и символе, методике прикладного действия здесь и сейчас в пространстве, на земле и времени.
Как организоваться на местах проживания и войти в общее поле НСР к Сотворчеству – совместной деятельности по благоустройству своего района и мира в целом.