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Семья – духовный путь

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Александр и Дарья Оболенские вместе 21 год.

У них пятеро детей, пишут и исполняют песни под гитару. Это песни  про любовь и семью, но также их вдохновляет тема возрождения Руси.  Живут в Новосибирской области в поселке для многодетных "Семейная Сказка".
В беседе они расскажут о песнях (некоторые вы услышите в живом исполнении), о своём творческом пути, многодетном образе жизни, родительстве как о духовном развитии, о первом в России поселке для многодетных семей.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=60lae3ptPxQ
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