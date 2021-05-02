Семья – духовный путь
Александр и Дарья Оболенские вместе 21 год.
У них пятеро детей, пишут и исполняют песни под гитару. Это песни про любовь и семью, но также их вдохновляет тема возрождения Руси. Живут в Новосибирской области в поселке для многодетных "Семейная Сказка".
В беседе они расскажут о песнях (некоторые вы услышите в живом исполнении), о своём творческом пути, многодетном образе жизни, родительстве как о духовном развитии, о первом в России поселке для многодетных семей.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!