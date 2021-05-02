“Партия надорвалась, или не “думай” о застое свысока”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.
Запись прямого эфира на Радио АВРОРА от 27 апреля 2021 г.
Тайм-коды:
00:00:00 Приветствие
00:00:40 Является ли просчётом Советского правительства Карсский договор?
00:10:38 Объявляла ли войну СССР Польское правительство в эмиграции в 1939 году?
00:11:35 Смещал ли Горбачев всех первых секретарей в период с 1985-88 годов?
00:17:50 Существовал ли личный архив Сталина?
00:24:05 Когда ожидать книгу об эпохе Брежнева?
00:29:37 Как появился и что из себя представлял конструкт Германская Русь?
00:38:51 Почему был разрушен Храм Христа Спасителя?
00:50:08 Какие территории были подарком Советским республикам?
01:01:51 По какому принципу в Советские годы принималось решение о сохранение храмов?
01:09:12 Охарактеризуйте эволюцию Госуправления от власти советов до определяющей роли ЦК.