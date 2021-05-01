В новом выпуске видеоблога речь зашла о упрёке со стороны Путина в адрес Минпросвещения о качестве бесчисленного множества учебников по истории, о необходимости создания единого учебника истории и о проблемах текущей системы образования в целом.

Хронометраж:

00:00 — Об учебники истории, которым недоволен Путин

00:41 — О ситуации с учебниками истории

02:31 — Почему не получается выпустить единый учебник истории?

03:51 — О программе «7 шагов за Правду и Справедливость в образовании»

05:20 — Об учебнике истории Евгения Юрьевич Спицына

06:34 — О новых исторических открытиях

07:18 — О реакции Минпросвещения на упрёки со стороны Президента

08:30 — Как выйти из тупика исторической безграмотности

09:12 — Подписывайтесь на канал

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Единый Учебник Истории, о котором идёт речь в видео:

https://read.nstarikov.ru/@unified-russian-history-textbook-from-ancient-times-until-1917

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