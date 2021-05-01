Путин, единый учебник истории и проблемы образования
В новом выпуске видеоблога речь зашла о упрёке со стороны Путина в адрес Минпросвещения о качестве бесчисленного множества учебников по истории, о необходимости создания единого учебника истории и о проблемах текущей системы образования в целом.
Хронометраж:
00:00 — Об учебники истории, которым недоволен Путин
00:41 — О ситуации с учебниками истории
02:31 — Почему не получается выпустить единый учебник истории?
03:51 — О программе «7 шагов за Правду и Справедливость в образовании»
05:20 — Об учебнике истории Евгения Юрьевич Спицына
06:34 — О новых исторических открытиях
07:18 — О реакции Минпросвещения на упрёки со стороны Президента
08:30 — Как выйти из тупика исторической безграмотности
09:12 — Подписывайтесь на канал
Единый Учебник Истории, о котором идёт речь в видео:
https://read.nstarikov.ru/@unified-russian-history-textbook-from-ancient-times-until-1917
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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- Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов
Помнится когда эту идею озвучили в первый раз, где-то в 2012 году, среди предполагаемых авторов нового учебника числились Сванидзе, Гозман и Познер. Как дело обстоит с нынешними составом авторов? Список изменился?