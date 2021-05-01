Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Политика

Путин, единый учебник истории и проблемы образования

0 1

В новом выпуске видеоблога речь зашла о упрёке со стороны Путина в адрес Минпросвещения о качестве бесчисленного множества учебников по истории, о необходимости создания единого учебника истории и о проблемах текущей системы образования в целом.

Хронометраж:
00:00 — Об учебники истории, которым недоволен Путин
00:41 — О ситуации с учебниками истории
02:31 — Почему не получается выпустить единый учебник истории?
03:51 — О программе «7 шагов за Правду и Справедливость в образовании»
05:20 — Об учебнике истории Евгения Юрьевич Спицына
06:34 — О новых исторических открытиях
07:18 — О реакции Минпросвещения на упрёки со стороны Президента
08:30 — Как выйти из тупика исторической безграмотности
09:12 — Подписывайтесь на канал

 

Скачать аудио

Единый Учебник Истории, о котором идёт речь в видео:
https://read.nstarikov.ru/@unified-russian-history-textbook-from-ancient-times-until-1917

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/putin-edinyi-uchebnik-istorii-i-problemy-obrazovanija-126976
Метки: блог, Видео
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как написать единый учебник истории
Максим Калашников: полураскрытый парашют
Сталин на обложке
Как умер Иосиф Сталин
Как обманывают Путина! Махинации с Единым учебником истории
Историк поднял бунт в системе образования
Три года спустя пришла очередь Белоруссии
Предсказание Валентина Машкова
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7368 6024
    Женечка час назад

      Помнится когда эту идею озвучили в первый раз, где-то в 2012 году, среди предполагаемых авторов нового учебника числились Сванидзе, Гозман и Познер. Как дело обстоит с нынешними составом авторов? Список изменился?

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru