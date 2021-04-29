Ближе к 9 мая в информационном поле традиционно появятся короткие сюжеты о работе и находках так называемых «поисковиков». Дело, считаю, правильное, за журналистские усилия в этом направлении могу всех причастных только поблагодарить. Но вот тема сия для подробных репортажей не самая выигрышная, внимание, скажем, телеаудитории, как ряд иных – не приковывает, в организационном плане сложная, а специфика происходящего зачастую не очень понятна. Придётся вносить свою лепту и рассказывать о некоторых малоосвещаемых областях поисковой работы.

За разъяснениями решили обратиться к человеку в поисковом движении известному, обладающему богатой практикой и в собственно поиске и во всесторонней организации поискового процесса. Строго говоря, встретиться с председателем Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорем Михайловичем Неофитовым было не так уж и сложно — он сам прибыл в лагерь, не побоюсь этого слова — знаменитого поискового отряда «Демянск», чтобы поздравить нашего легендарного бессменного командира Анатолия Степановича Павлова с 30-летием отряда. Ну а мы уж всем «Специнформом» немедленно нанесли ответный визит и прямо на лесной опушке записали полевое видеоинтервью.

В части географии речь шла о поисковых работах в Новгородской области, известной событиями, развернувшимися в годы войны в Мясном Бору, под Старой Руссой, в Демянском котле. Новгородская земля в прямом смысле была густо полита кровью наших солдат и наших врагов. Интервью записывали прямо в лесу, так что будьте снисходительны к освещению в кадре. Чтобы несколько обогатить запись визуально — подобрал ряд фотоиллюстраций, накопившихся за пару десятков лет с моей первой поисковой экспедиции. На фотографиях изображены наши товарищи, про каждого из которых по праву можно сказать — своих на войне не бросает. Отрадно понимать, что людей, рассматривающих поиск как своё личное дело в наше время не так уж мало, спасибо большое вам всем, знакомым и незнакомым за подчас тяжёлый и очень важный труд.

Тему поиска наших погибших и пропавших без вести солдат и командиров мне бы очень хотелось поддерживать как говорится, на плаву. Тем более, среди друзей и знакомых хватает людей, о которых есть что рассказать. Да они и сами за добротной военной историей в карман не полезут. Поэтому в обозримой перспективе планируем провести ряд видеовстреч и побеседовать об истории и современности поискового движения в нашей стране. Если у вас накопились вопросы или назрело желание рассказать о своём поисковом опыте — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Специнформа: info©spezinform.ru (не забудьте заменить © в адресе на @).