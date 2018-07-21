Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2018
- 15:10 Киевские оккупанты используют население как живой щит.
- 12:03 ЛНР: Дети Донбасса. Посёлок Фрунзе.
- 12:02 НМ ЛНР: Учебные сборы студентов военной кафедры ЛНУ им Т. Шевченко.
- 12:02 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 21 июля 2018.
Киевские оккупанты используют население как живой щит
Киевские военные используют население в качестве живого щита, размещая военную технику и вооружение в жилых массивах в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС»).
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что украинская сторона продолжает пренебрегать выполнением Минских соглашений в части отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
«В районе разведения сил и средств на участке № 1 в Станице Луганской на территории частного домовладения по улице Москва-Донбасс военнослужащие 59-й бригады ВСУ разместили танк Т-72 для обстрелов наших позиций», — сообщил Осадчий.
«В районе населенного пункта Новоивановка выявлено сосредоточение запрещенного вооружения и техники реактивного дивизиона 14-й бригады ВСУ в количестве: РСЗО БМ-21 „Град“ — шесть единиц; машина управления 1В18 — одна единица; грузовые автомобили КрАЗ с боеприпасами — три единицы. В целях маскировки данная техника размещена в зданиях местного фермерского хозяйства», — рассказал начальник пресс-службы.
«Необходимо отметить, что размещение киевскими карателями тяжелого вооружения в жилых массивах осуществляется для использования мирного населения в качестве живого щита», — заявил он.
«Мы призываем представителей миссии ОБСЕ зафиксировать данные нарушения и принять меры по воздействию на ВСУ для отведения запрещенного вооружения на установленные дистанции», — добавил Осадчий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: Дети Донбасса. Посёлок Фрунзе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
НМ ЛНР: Учебные сборы студентов военной кафедры ЛНУ им Т. Шевченко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 21 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com