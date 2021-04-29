“Немцы были сильнее, а у нас была слабая не подготовленная армия…”- Воспоминания танкиста
Из воспоминаний советского танкиста старшины Семен Васильевич Матвеев про подготовку в армии перед началом Великой отечественной войны…
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
"Так что если о боевой подготовке армии говорить, то была она у нас тогда плохая. Ведь армия – это не один боец и не батальон даже, это громадный организм. У немцев этот организм был и работал неплохо, а у нас только начал создаваться. Так что нечего стыдиться, что сильнее нас они тогда были. Здорово сильнее. Поэтому они часто били нас в первое время. Просто они работали более четко, чем мы. А мы еще только учились и злость в себе будили. Понимать об этом мы стали потом и воевать в ходе войны уже выучились. А без злости и героев никаких бы не было…"