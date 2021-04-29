Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

“Немцы были сильнее, а у нас была слабая не подготовленная армия…”- Воспоминания танкиста

123 0

Из воспоминаний советского танкиста старшины Семен Васильевич Матвеев про подготовку в армии  перед началом Великой отечественной войны…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Так что если о боевой подготовке армии говорить, то была она у нас тогда плохая. Ведь армия – это не один боец и не батальон даже, это громадный организм. У немцев этот организм был и работал неплохо, а у нас только начал создаваться. Так что нечего стыдиться, что сильнее нас они тогда были. Здорово сильнее. Поэтому они часто били нас в первое время. Просто они работали более четко, чем мы. А мы еще только учились и злость в себе будили. Понимать об этом мы стали потом и воевать в ходе войны уже выучились. А без злости и героев никаких  бы не было…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=leeQr-JPwl8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
Волки спасают лагерь …
Рассказывает маршал Язов
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
БЭКГРАУНД, ВЫПУСК-279 ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2012
Десант в разведку

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru