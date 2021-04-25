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“Всем весело, кроме Христа”: Вербное воскресенье и начало Страстной седмицы — отец Андрей Ткачёв

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Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), казалось бы, весёлый и радостный. Но радостно ли Христу? Ведь Он знает, что те самые люди, которые сегодня славят Его, через несколько дней будут кричать "Распни!", требуя страшной и позорной казни. Но отличаемся ли мы от тех древних иудеев, взявших на себя и своих детей кровь Самого Спасителя? Именно об этом в очередном выпуске своей авторской программы "Святая правда" рассказывает и размышляет известный православный пастырь и проповедник протоиерей Андрей Ткачёв.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GpQQaurpDVg
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