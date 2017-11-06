роман “Хромосома Христа” Отзывы



ОТЗЫВЫ

НА РОМАН «ХРОМОСОМА ХРИСТА, ИЛИ ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ»

Владимир Колотенко мощный, вдохновенный фантазёр. Перед этой мощью можно только снять шляпу… История жизни, прозрений, открытий неистового в науке героя завораживает читателя, уносит его на вдохновенных волнах повествования – вплоть до последней, карающей волны цунами. Не отпугивает и чересчур напористый стиль писателя (по-молодежному, по-студенчески), и бредовая идея героя («смешать гены секвойи, живущей 7 тысяч лет, и бабочки-однодневки»). Колотенко владеет писательским секретом крепко брать в руки читателя и не отпускать его до последней страницы. Не только актуальностью ураганного сюжета и резко вырезанными героями, но и красочным плетением речи, где на каждом шагу пища для размышления – афоризмы.

Вот некоторые из них – наугад: «Бог держит нас в своей малюсенькой пробирке, которую люди назвали Землей, как рассаду и хранилище ДНК»; «Важно красиво преподнести результат. Порой это бывает гораздо важнее всего того, что ты открыл»; «Деньги – пластилин жизни, из которого можно вылепить любую мечту. Но нельзя этого сделать, не испачкав рук»; «Если мир не живет в твоем сердце, тебе нечем гордиться и хвастаться»; «От себя не спрячешься» и т.д.

А каковы метафоры!.. Примеры с разных страниц: «Вопль стоял колом»; «Вождя растащили по кусочку, по клеточке, как растаскивают… Колизей»; «Я чувствовал себя провинившимся учеником, и молчал, как сломанный карандаш». На стр. 81 прямо-таки стих в прозе! – Блистательное рассуждение гениального Жоры о Боге (со слов – из известных идей – идея Бога самая сильная и красивая» и до «не было бы Иуды с его поцелуем, не было бы и никакого христианства…».

Как здорово читается глава про остров, заселенный Эйнштейнами, Шекспирами, Бушами (точнее несколько островов, сметенных затем цунами). Там Галилей «спорит с Эйнштейном о всеобщей теории поля. Эйни это веселит, но Галик уперт, как логарифм единицы». Хотелось бы побольше всякого этакого… Жаль, что глава коротковата. Автор, ко всему прочему, - мастер развернутого портрета. (К примеру, портрет Лесика. Читаешь, смакуя каждую строчку!). А каковы диалоги!.. (Блистательно сделан разговор с Иисусом).



Эдуард Самойлов,

поэт, писатель, драматург.

(Санкт-Петербург, 2009).



Владимир, поверьте старой редакторской крысе: это настоящая классная литература. Ваши тексты тянут на какое-нибудь чудо. Жаль, что ничем не могу Вам помочь — кроме как выразить свое восхищение.

Людмила Ермилова, редактор,

(Москва, 2011)

Так изящно, утонченно, страстно, и странно, и глубоко он являет между своими строками причудливые узоры человеческих взаимоотношений, диаграммы совершенных мыслей, сверкающие версии развития совершенства.

Он любит все белое, но ищет его там, где темно. А как можно найти белое, где темно? Он не замечает, что белое спрятано в нем самом, и, рыская в темноте, освещает нам, сидящим по норам, глубины наших сердец, где мы вдруг находим подробности, которые всегда скрывали от себя. Больше того, он подбрасывает нам ключи, выпускающие нас из темниц нашей же неосознанности.

Таков наш современник, удивительный, несомненно, отмеченный даром творца, писатель Владимир Колотенко.

Роман "Хромосома Христа", а также его великолепные рассказы и повести - это настоящее сокровище для тех, кто ищет глубины откровения, неординарности, силы и осознания важных вопросов жизни. Безусловно, в наше время, когда мы уже сыты по горло от всего поверхностного, лицемерного и бездарного, произведения Владимира Колотенко подобны целительному бальзаму, который оживляет наш заплесневелый от прессы и телевидения ум и размягчает наше ожесточавшее от экономических кризисов и плохих новостей сердце.

Вы настоящий гений без сомнения. Благословляю вас на все хорошее. Была бы возможность я бы издала!!! Пусть все сложится наилучшим образом. Пусть Ваши прекрасные остроумные, глубокие, дерзкие труды увидит мир!!!)))



Юлия Елькина,

драматург, сценарист, креативный продюсер, режиссер.

(Москва, 2009).



Самая дорогостоящая единица в жизни каждого современного человека – это ВРЕМЯ. Оно ускользает без следа, его не хватает и время нельзя повернуть вспять. Как продлить мгновенья, отпущенные нам для созидательной жизни, как наполнить мир, в котором мы живем, гармонией и совершенством, взаимопониманием и выручкой? Помогут ли современные открытия в области биологии и медицины преодолеть временнóй барьер, отпущенный человеку? На эти вопросы можно найти ответы в этом романе.

Роман является своевременным и особенно актуальным сегодня, когда весь мир охвачен экономическим кризисом. Ведь спасение – в совершенствовании!

Научно обосновав стратегию и принципы совершенствования, герои романа, преодолевая неимоверные трудности, пытаются воплотить их в жизнь. Они используют свои, подручные им, механизмы селекции. Макропроблемы, оказывается, можно решить, обратившись к микромиру, к хромосомам бога.

Перед читателем открывается широкомасштабное эпическое произведение, которое охватывает не только всемирное географическое пространство, но и несколько кульминационных эпох в жизни героев.

Несомненным достоинством рукописи является ее жизнеутверждающий тонус, который передается читателю. Книга невольно становится хорошим другом, знающим интересным собеседником, которого хочется слушать.

Что перед нами? Детектив? Утопия? Великолепный киносценарий? А может быть философская драма? О чем пишет современный писатель?

Сюжет, герои, события великолепно подойдут для многосерийного фильма или сериала.

Роман “Хромосома Христа, или Эликсир бессмертия” – это не только художественный, но и научный вклад в современную жизнь. И по объему, и по красочности – это Большая книга!

Елена Мошко,

гл. редактор журнала «Литературный MIX»,

(Санкт-Петербург, 2009)



Колотенко пишет замечательно. Понятно, но не просто. Красиво, но не вычурно. Глубоко, но не мрачно. Он пишет, соблюдая во всём меру и не переходя грани эстетические - мне это очень импонирует. Он умеет заставить читателя проживать жизнь героя, умеет не навязывать свои мысли, а это дорогого стоит. Литература Колотенко пронизана породистой осанкой благородного письма, без придурошности и припадочности, он не заигрывает с читателем, знает себе цену и потому каждое его слово весомо.

У него своеобразное красивое отношение к женщинам - без липкости и пошлости, без засаленности взгляда-это сильное качество для мужчины, опытного, битого по жизни, и у меня этот фрагмент его характера, как писателя, вызывает стойкое чувство уважения.

Колотенко Владимир умеет передать читателю тонкости своего профессионального взгляда на вещи (он медик), при этом, не утяжеляя текст ненужными терминами, не загружая восприятие балластом нюансов профессии, что делает его сочинения читабельными и легко воспринимающимися любым человеком. Колотенко - мастер психологического портрета, его герои подкупают своей настоящестью, и поневоле в своей жизни видишь подобные события, вспоминаешь, анализируешь и улыбаешься, потому что он сумел рассказать твою тайну и открыть дверь в мир личных переживаний через судьбы своих героев. У него нет навязывания читателю своего мнения, он оставляет простор для размышлений каждому читателю в том направлении, в котором человек хочет сам мыслить. Читается легко и, благодаря образности и грамотности писателя в изложении своих мыслей, сюжеты близки и понятны, вызывают бурю эмоций и не оставляют равнодушным. У автора отличное чувство присутствия. Он умеет показать любую ситуацию, независимо от времени или страны, с точки зрения участника событий. Для этого надо обладать недюжинным воображением, чтобы выдержать стиль и почерк эпохи и не скатиться в смешную фантастику. Знакомство с его романом "Хромосома Христа" - настоящее литературное событие в моей жизни. Спасибо. Очень профессионально и достойно написано!

Рекомендую прочитать. Настоятельно рекомендую.

Людмила Мирошниченко, режиссер,

(Полтава, 2011)

…Ваша книга пропитана таким милым светлым вдохновением - легким, летящим, что ее хочется читать, ибо она светится и играет всеми оттенками чистого света, без цветов, грубых и пошлых. Она окутана феерическим, прозрачным флером влюбленности в жизнь, и это с лихвой перекрывает остальные недочеты. Ваш стиль - в меру и бегущий и кувыркающийся, совсем юный, даже слегка завиральный, и в то же время по-мужски сдержанный, богатый на недомолвки, умолчания, намеки... стиль эдакого умничающего купидона с повадками стригунка - он весьма гармонирует с настроением рассказа. Конечно, никто из Ваших героев не идет в сравнение с этим эпатирующим интеллигентом духа, с этим безудержно куражащимся от упоения наукой рассказчиком. Не влюбиться в него невозможно.

Дарина Танненбаум, редактор,

(Крым, 2014)





Современный сюжет и Тема в Науке. Предлагаемый Фрагмент Романа представлен очень грамотным текстом, ровным стилем, что не всегда наблюдается в Публикациях на просторах Интернета. Чувствуется профессионализм Писателя. Приятно прикоснуться к грамотному Творению.

Пример, когда Учёными овладевает всепоглощающая научно-исследовательская Идея. Это невероятный духовный Подъём , внутренняя Энергетика , стимул Творчества, который можно охарактеризовать, как Романтика, Смысл Жизни и Озарение. Это испытывает только настоящий Учёный. Поэтому Роман становится интересным Читателю. Здесь всё настоящее: Чувства, преданность Науке, Жертвенность, Любовь. Жизнь Учёного - это "Огонь Прометея!"

Анна Сорокина, читатель, 2016



Пророческие голоса в фантастике нынче редки. Новый апокалипсис, евгеника, переосмысление Библии. Это тема, если разобраться, которая нас должна волновать. Ведь не убоялся же Дэн Симмонс развенчать грядущую космическую технологию панкатолицизма, правда сам при этом создал нового пророка – Энею и ее возлюбленного Эндимиона, открывающего порталы междумирья одним лишь усилием мысли и воли… Может, Колотенко написал что-то подобное?

Теократическая фантастика, так это, кажется, называется в энциклопедии?

Валерий Гаевский, читатель, 2016



Так красиво написано и так жизненно.



Читатель N, 2016

Бесподобное построение фразы и диалога. Браво!

Читатель N, 2016

У автора талант!

Шикарно! Нет слов! Как будто Мураками почитал, а может и лучше. Снимаю шляпу. Вы - МАСТЕР!

Читатель N, 2016

Очень здорового написано - легко, интересно читается. Дает повод для размышлений: может клонирование действительно не так безобидно, как нам представляется? Есть ведь гипотеза насчет искусственного интеллекта, способного победить земной разум...

Валентина, читатель, 2016



Увлекательно получилось, прочитал на одном дыхании. Если люди научатся так ускоренно выращивать клонов, то важно, чтобы это умение не попало в плохие руки, ведь тогда наверняка найдутся желающие выращивать таким образом солдат для войн.

Мирослав, читатель, 2016

Ничего себе произведение. Вроде, к теме клонов пора привыкнуть, но нет, не в этом случае. Сногсшибательно написано, так и пытаешься быстро-быстро прочесть, угнаться за мыслью автора. Здорово!

Тутси, читатель, 2016

У вас завораживающее перо! С удовольствием все прочитала.

Lienka, читатель, 2016

Тема клонирования в наше время достаточно интересная и актуальная. Есть определенные успехи, и неизвестно еще какого масштаба. А то вдруг на самом деле клоны смогут дать такую фору своим создателям, что займут их место в жизни.



Леонид, читатель, 2016



УКРАИНА, ДНЕПР,

Владимир Колотенко,

Е-mail: Vladimir.kolotenko1@gmail.com

Tel: +380637715242

