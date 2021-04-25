Военная приемка. Артиллерия как наука
В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о работе главного в российской армии Центра переподготовки артиллеристов, где курсанты осваивают самые современные образцы вооружения и техники, которые только-только приходят в войска. Убийца танков «Хризантема», обновленный «Торнадо-Г», модернизированная «Мста» – в этом фильме все эти машины мы покажем в действии. Кроме этого, зритель узнает, что такое «Стальная вьюга» и как проходит подготовка специалистов артиллерийской разведки, которые с помощью акустических систем определяют точку ведения огня вражеской артиллерии.