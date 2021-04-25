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Военная приемка. Артиллерия как наука

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В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о работе главного в российской армии Центра переподготовки артиллеристов, где курсанты осваивают самые современные образцы вооружения и техники, которые только-только приходят в войска. Убийца танков «Хризантема», обновленный «Торнадо-Г», модернизированная «Мста» – в этом фильме все эти машины мы покажем в действии. Кроме этого, зритель узнает, что такое «Стальная вьюга» и как проходит подготовка специалистов артиллерийской разведки, которые с помощью акустических систем определяют точку ведения огня вражеской артиллерии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eHxMcmwCrIE
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