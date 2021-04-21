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Зрители «ВВ» помогли снять два фильма

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12 апреля 2021 года состоялась официальная премьера детского художественного фильма «Эра». Фильм рассказывает о школьниках, мечтающих стать космонавтами. Его бесплатно получили школы России. Он поможет воспитать в детях лучшие качества. Средства на съёмки помогли собрать зрители проекта «Время – вперёд!» в конце 2020 года.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=e230TYUlllY

Но это не всё.

В рамках проекта «Киноуроки в школах» наши зрители поддержали съёмки и ещё одной картины. Фильм «8 марта» посвящён важной проблеме донорства костного мозга в России. Зрители «ВВ» собрали свыше 300 тыс. рублей и фильм уже отснят и находится на стадии постобработки.

Поддержать сбор и попасть в финальные титры всё ещё можно по ссылке: https://kinouroki.ru/news/113​

Таким образом, проект «ВВ» уже помог издать несколько книг и снять два фильма.

И мы не собираемся останавливаться! Спасибо всем, кто участвует!

Вступайте в Клуб «Время – вперёд!», чтобы помогать нам творить добро: https://www.время-вперед.рус/klub-vv

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GFJ4xZ0oYo4
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