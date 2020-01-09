Зрители ВВ помогли издать книгу. О ней рассказал Первый канал

Мы уже рассказывали о том, как в конце 2019 года зрители программы “Время – вперёд!” помогли собрать деньги на издание книги о детях-героях. Под новый год в новостях Первого канала вышел сюжет о книге. Ещё раз благодарим всех, кто участвовал в этой доброй акции!



О проекте “Время – вперёд!”, о том как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134



О том как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI



Сюжет на Первом: https://youtu.be/rXcaNy7sJPY

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QbCdKDUZW9E