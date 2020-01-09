Главная » Видео, Литература, Творчество

Зрители ВВ помогли издать книгу. О ней рассказал Первый канал

18:50. 9 января 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мы уже рассказывали о том, как в конце 2019 года зрители программы “Время – вперёд!” помогли собрать деньги на издание книги о детях-героях. Под новый год в новостях Первого канала вышел сюжет о книге. Ещё раз благодарим всех, кто участвовал в этой доброй акции!

О проекте “Время – вперёд!”, о том как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134

О том как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI

Сюжет на Первом: https://youtu.be/rXcaNy7sJPY

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QbCdKDUZW9E

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
... инквизитора? Ведь издаются монографии, утверждаются ...должно помочь?– дама рассказал следующую историю. По...быстрое, тогда зритель не успеет рассмотреть и...Оказалось, что обручи помогли некоторым избавиться от...решение написать эту книгу. Не знаю – состоится...
Россия на старинных картах мира (Журнал "Наше Наследие" - 2002 г.)
...помогли Джовио составить несравненно более точную, чем ранее, карту страны3. На ней...глядящий на зрителя медведь, который... новейшая карта» издана наследниками нюрнбергского картографа ... держат раскрытую книгу, сзади изображена...не рассказать о стране и мире, не ...
Тайна гибели человека с филином Смерть накануне триумфа
...ему «помогли» погибнуть» (Диас Валеев. Охота убивать. Казань: Изд-во ...Владимир Дмитриевич Дудинцев, автор книг «Не хлебом единым» и «...несколько дней после трагедии рассказали, что Васильев и ...методично. Убивали недопущением к зрителю, на выставки, к давно...
Как масоны убивали Пушкина
... Сибирь. Но помогло заступничество авторитетного Карамзина... красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, – казались...рассмотрим в третьей книге. Не будучи уверенными,... и приказал издать собрание сочинений ... не возьмут, и посмотрят его мало зрителей...
Пушкин и масоны
... Сибирь. Но помогло заступничество авторитетного Карамзина... красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, – казались...разсмотрим в третьей книге. Не будучи уверенными,... и приказал издать собрание сочинений ... не возьмут, и посмотрят его мало зрителей...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... рассказал журналистам, что для него это не первый...разведчиков в качестве зрителей на параде Победы...показания Л. Маевского помогли президенту Киргизии А...крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801.../), который в своей книге «Операция "Снег"» ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)