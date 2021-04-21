Михаил Юриевич Мухин рассказывает про советскую авиационную промышленность во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годах.

- Какие модели самолетов и по каким причинам выпускали советские авиазаводы в 1941 – 1945 годах?

- Какие заводы стали флагманами авиапрома в 1941 – 1945 годах?

- Какие распределялась доля предприятий авиапрома к концу войны?

- Как решалась проблема недостатка квалифицированных кадров?

- Кто к 1945 году составлял основу кадров предприятий авиапрома?

- Как решали вопрос выпуска продукции на уровне цеха и завода?

- Почему советская система производства оказалась эффективнее немецкой?

- В каких условиях работал персонал предприятиях в период Великой Отечественной войны?

- Как проявили себя советские граждане в тяжелейших бытовых условия?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка, доктора исторических наук.

Другие лекции Михаила Юрьевича Мухина.

Советский авиапром в 1939 – 1941 годах:

https://youtu.be/LEOXDQeyiYE​

Про авиапромышленность СССР в тридцатые годы:

https://youtu.be/wwqcqcDw9AI​​

Про авиапромышленность СССР в период гражданской войны и НЭП:

https://youtu.be/xMbS2Xk8uIk​​

Про авиационную промышленность Российской империи:

https://youtu.be/p3mJMhFiHCk​​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​

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