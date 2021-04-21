Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Михаил Мухин. Советский авиапром в годы Великой Отечественной войны

65 0

Михаил Юриевич Мухин рассказывает про советскую авиационную промышленность во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годах.
- Какие модели самолетов и по каким причинам выпускали советские авиазаводы в 1941 – 1945 годах?
- Какие заводы стали флагманами авиапрома в 1941 – 1945 годах?
- Какие распределялась доля предприятий авиапрома к концу войны?
- Как решалась проблема недостатка квалифицированных кадров?
- Кто к 1945 году составлял основу кадров предприятий авиапрома?
- Как решали вопрос выпуска продукции на уровне цеха и завода?
- Почему советская система производства оказалась эффективнее немецкой?
- В каких условиях работал персонал предприятиях в период Великой Отечественной войны?
- Как проявили себя советские граждане в тяжелейших бытовых условия?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка, доктора исторических наук.

Другие лекции Михаила Юрьевича Мухина.
Советский авиапром в 1939 – 1941 годах:
https://youtu.be/LEOXDQeyiYE​
Про авиапромышленность СССР в тридцатые годы:
https://youtu.be/wwqcqcDw9AI​​
Про авиапромышленность СССР в период гражданской войны и НЭП:
https://youtu.be/xMbS2Xk8uIk​​
Про авиационную промышленность Российской империи:
https://youtu.be/p3mJMhFiHCk​​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI​​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU​

Поддержи "Архивную революцию": https://tacticmedia.ru/donate/​
​https://www.facebook.com/groups/Tacti​…
​​Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5cJ1SECDqj8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто и за что убил Сталина и Берию
Видеоблог: Беседы у русской печки
Песни войны. Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой"
Немецкий фильм-бомба о событиях на Украине, реальном положении вещей и конечных целях заказчиков.
Как умер Иосиф Сталин
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru