Михаил Мухин. Советский авиапром в годы Великой Отечественной войны
Михаил Юриевич Мухин рассказывает про советскую авиационную промышленность во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годах.
- Какие модели самолетов и по каким причинам выпускали советские авиазаводы в 1941 – 1945 годах?
- Какие заводы стали флагманами авиапрома в 1941 – 1945 годах?
- Какие распределялась доля предприятий авиапрома к концу войны?
- Как решалась проблема недостатка квалифицированных кадров?
- Кто к 1945 году составлял основу кадров предприятий авиапрома?
- Как решали вопрос выпуска продукции на уровне цеха и завода?
- Почему советская система производства оказалась эффективнее немецкой?
- В каких условиях работал персонал предприятиях в период Великой Отечественной войны?
- Как проявили себя советские граждане в тяжелейших бытовых условия?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка, доктора исторических наук.
Другие лекции Михаила Юрьевича Мухина.
Советский авиапром в 1939 – 1941 годах:
https://youtu.be/LEOXDQeyiYE
Про авиапромышленность СССР в тридцатые годы:
https://youtu.be/wwqcqcDw9AI
Про авиапромышленность СССР в период гражданской войны и НЭП:
https://youtu.be/xMbS2Xk8uIk
Про авиационную промышленность Российской империи:
https://youtu.be/p3mJMhFiHCk
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU
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