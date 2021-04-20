Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.10
1900-е. Члены велосипедно-атлетического сообщества
1903. Градоначальник Санкт-Петербурга Д.В.Драчевский с женой и дочерью
1904. Велотрек в саду Буфф
1904. Велотрек в саду Буфф
1905. Петербургское атлетическое общество
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Фехтовальщики
1911. Скейтинг-ринг на Марсовом поле
1911. Футбольный матч Англия-Россия
1913. Александр Куприн в Гатчине
1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора
1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора
1914. Императорская публичная библиотека
1914. Осмотр приёмной комиссией частных автомобилей
1914. Участники всероссийского шахматного турнира мастеров
1914. Участники манифестации по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии на углу Невского проспекта и Михайловской улицы
1914. Толпа монархистов приветствует сидящего в экипаже сербского посланника М.Спалайковича по случаю объявления войны Германии
1915. Репетиция пантомимы «Гамилькар» в цирке Чинизелли на Фонтанке
Леонид Андреев в своем доме в Ваммельсуу