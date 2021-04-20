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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.10

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1900-е. Члены велосипедно-атлетического сообщества
1900-е. Члены велосипедно-атлетического сообщества

1903. Градоначальник Санкт-Петербурга Д.В.Драчевский с женой и дочерью
1903. Градоначальник Санкт-Петербурга Д.В.Драчевский с женой и дочерью

1904. Велотрек в саду Буфф
1904. Велотрек в саду Буфф

1904. Велотрек в саду Буфф
1904. Велотрек в саду Буфф

1905. Петербургское атлетическое общество
1905. Петербургское атлетическое общество

1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях

1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Фехтовальщики
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Фехтовальщики

1911. Скейтинг-ринг на Марсовом поле
1911. Скейтинг-ринг на Марсовом поле

1911. Футбольный матч Англия-Россия
1911. Футбольный матч Англия-Россия

1913. Александр Куприн в Гатчине
1913. Александр Куприн в Гатчине

1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора
1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора

1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора
1913. Первый автомобиль скорой помощи Российского общества Красного Креста у Казанского собора

1914. Императорская публичная библиотека
1914. Императорская публичная библиотека

1914. Осмотр приёмной комиссией частных автомобилей
1914. Осмотр приёмной комиссией частных автомобилей

1914. Участники всероссийского шахматного турнира мастеров
1914. Участники всероссийского шахматного турнира мастеров

1914. Участники манифестации по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии на углу Невского проспекта и Михайловской улицы
1914. Участники манифестации по случаю отклонения Сербией ультиматума Австро-Венгрии на углу Невского проспекта и Михайловской улицы

1914. Толпа монархистов приветствует сидящего в экипаже сербского посланника М.Спалайковича по случаю объявления войны Германии
1914. Толпа монархистов приветствует сидящего в экипаже сербского посланника М.Спалайковича по случаю объявления войны Германии

1915. Репетиция пантомимы «Гамилькар» в цирке Чинизелли на Фонтанке
1915. Репетиция пантомимы «Гамилькар» в цирке Чинизелли на Фонтанке

Леонид Андреев в своем доме в Ваммельсуу
Леонид Андреев в своем доме в Ваммельсуу

Памятник писателю Н.В. Гоголю в Москве
Памятник писателю Н.В. Гоголю в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7720033.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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