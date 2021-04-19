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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.9

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1901. Автопробег Петербург-Рим. За рулём А.П.Нагель, издатель журнала Автомобиль
1901. Автопробег Петербург-Рим. За рулём А.П.Нагель, издатель журнала «Автомобиль»

1908. Старт автопробега Петербург-Париж-Венеция-Петербург
1908. Старт автопробега Петербург-Париж-Венеция-Петербург

1915. Супруга редактора журнала «Автомобиль» Андрея Нагеля Лидия Яковлевна у решетки сада Зимнего дворца
1915. Супруга редактора журнала «Автомобиль» Андрея Нагеля Лидия Яковлевна у решетки сада Зимнего дворца

1900. Смольный институт
1900. Смольный институт

1903. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга на Сенатской площади
1903. Сенатская площадь перед памятником Петра Великого в день 200-летия С.-Петербурга 16 мая

1903. Сенатская площадь перед памятником Петра Великого в день 200-летия С.-Петербурга 16 мая

1903. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга на Сенатской площади
1903. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга на Сенатской площади

1903. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга на Сенатской площади

1903. Крестный ход в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга. Площадь Петра Первого
1903. Крестный ход в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга. Площадь Петра Первого

1904. Министр внутренних дел Российской империи Петр Дмитриевич Святополк-Мирский
1904. Министр внутренних дел Российской империи Петр Дмитриевич Святополк-Мирский

1904. Смена караула
1904. Смена караула

1908. Старт велогонки
1908. Старт велогонки

1910. Великая княгиня Мария Павловна, президент Академии художеств на заседании Академии
1910. Великая княгиня Мария Павловна, президент Академии художеств на заседании Академии

1912. Николай II отбывает с церемонии открытия Музея изящных искусств имени императора Александра III
1912. Николай II отбывает с церемонии открытия Музея изящных искусств имени императора Александра III

1901. Народный дом императора Николая II
1901. Народный дом императора Николая II

1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых
1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых

1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых (вариант)
1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых (вариант)

1913. Прибытие Николая II для участия в праздновании 300-летия Дома Романовых
1913. Прибытие Николая II для участия в праздновании 300-летия Дома Романовых

1914. Рождественская ёлка
1914. Рождественская ёлка

Император Николай II
Император Николай II

Источник: https://humus.livejournal.com/7716837.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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