Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.9
1901. Автопробег Петербург-Рим. За рулём А.П.Нагель, издатель журнала «Автомобиль»
1908. Старт автопробега Петербург-Париж-Венеция-Петербург
1915. Супруга редактора журнала «Автомобиль» Андрея Нагеля Лидия Яковлевна у решетки сада Зимнего дворца
1900. Смольный институт
1903. Сенатская площадь перед памятником Петра Великого в день 200-летия С.-Петербурга 16 мая
1903. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга на Сенатской площади
1903. Крестный ход в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга. Площадь Петра Первого
1904. Министр внутренних дел Российской империи Петр Дмитриевич Святополк-Мирский
1904. Смена караула
1908. Старт велогонки
1910. Великая княгиня Мария Павловна, президент Академии художеств на заседании Академии
1912. Николай II отбывает с церемонии открытия Музея изящных искусств имени императора Александра III
1901. Народный дом императора Николая II
1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых
1913. Украшение Народного дома к 300-тию Дома Романовых (вариант)
1913. Прибытие Николая II для участия в праздновании 300-летия Дома Романовых
1914. Рождественская ёлка