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Армия России. Было – стало

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Сегодня хорошо экипированный, сытый и обученный российский военнослужащий – привычная для всех картина. Но совсем недавно всё было иначе – лётчики не летали, потому что не хватало керосина, в армии царили неуставные отношения, а победы в локальных конфликтах обеспечивались лишь силой боевого духа наших солдат и офицеров. Пришло время взглянуть на то, как изменились российские вооружённые и заслужили ли они доверие собственного народа.

00:00​ Вступление
00:41​ Было
02:59​ Стало
05:56​ Доверие
07:47​ Будет
10:15​ Время Человека
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LZXbiEO7BOw
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