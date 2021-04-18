Армия России. Было – стало
Сегодня хорошо экипированный, сытый и обученный российский военнослужащий – привычная для всех картина. Но совсем недавно всё было иначе – лётчики не летали, потому что не хватало керосина, в армии царили неуставные отношения, а победы в локальных конфликтах обеспечивались лишь силой боевого духа наших солдат и офицеров. Пришло время взглянуть на то, как изменились российские вооружённые и заслужили ли они доверие собственного народа.
00:00 Вступление
00:41 Было
02:59 Стало
05:56 Доверие
07:47 Будет
10:15 Время Человека