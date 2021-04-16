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Автобиография йога – книга, пробуждающая душу

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Аудио вариант книги – http://reality-yoga.ru/stati/glavnoe-…

"Автобиография йога" Парамахансы Йогананды – книга продолжающая раздувать огонь духовной революции по всему миру! Она меняет жизни благодаря мудрости и содержащейся в каждой её строке преображающей духовной энергии. Как и на что она вдохновляет, рассказывают уже прочитавшие её. Больше информации на русскоязычных сайтах: http://www.ananda.ru/​ и http://reality-yoga.ru/

Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь http://reality-yoga.ru/podderzhite-pr…

Данное видео взято с сайта мировой йоговской общины Ананда https://www.youtube.com/user/AnandaWor…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=01PtDooZfDw
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