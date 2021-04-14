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Стратегия шантажа и обменные процессы

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Всякий, кто читал или смотрел детективы, знает, что револьвер – замена деньгам. Как «средство оплаты» револьвер очень удобен: он не убывает, в отличие от содержимого кошелька.

Террорист направляет револьвер на «другую сторону сделки» – и получает, чего хочет. «Другая сторона сделки» отдаёт, чего он скажет, и делает, что он скажет.

Можно очень долго и очень эффективно шантажировать выстрелом, ни разу его не произведя.

Наверняка бы револьвер вытеснил все иные платёжные системы в мире, если бы не один недостаток экономики, выстроенной на шантаже и языке ультиматумов.

Такая экономика разваливает обменные процессы, в рамках шантажа нет возмещения обменной стоимости.

Производителю нет смысла трудиться в обмен на шантаж. В обмен на какие-то реальные блага – есть смысл делать собственный продукт. Но делать его, зная, что отберут, и взамен ничего не дадут…


Обменные процессы, чтобы развиваться, или хотя бы сохраняться – должны содержать в себе меновую стоимость, взаимную выгоду (пусть и разной величины) для участников обмена.

Меняя шило на мыло, я, может быть, получаю меньше выгоды, чем получатель шила-отправитель мыла. Но всё же получаю.

А если отношения с шантажистом мне в корне невыгодны – то (при нехватке сил борьбы с шантажистом) – я сворачиваю своё производство. По принципу «так не доставайся же ты никому»…

Доминирование в мире после краха СССР сыграло с США дурную шутку.

+++

Торговая нация, ушлая и оборотистая, американцы (в отличие от германцев, например) – не любят войну и воевать.

Американцам никогда не была нужна, и сейчас не нужна – война ради войны, в них и близко не проглядывается экстаза викингов, желание попасть в Вальхаллу и не умереть «соломенной смертью» дома от старости.

Кто думает иначе – тот просто не знает Америку.

Американцы вообще бы не воевали – если бы в период нарастающей гегемонии не открыли для себя «волшебные свойства» шантажа, как платёжного средства.

Подобно тому, как домохозяйка-идиотка в рекламе открывает для себя новые свойства стирального порошка, то есть с широкой фальшивой улыбкой, американцы поняли, что менять ценность на ценность вовсе не обязательно.

Гораздо рентабельнее «надавить» на жертву шантажа своим непререкаемым военно-террористическим авторитетом, и получить всё, что тебе нужно, даром.

Но если у тебя есть чудо-товар, который приносит тебе сверхприбыли, зачем тебе возиться с производством других товаров, у которых прибыльность существенно ниже?

В экономике у такого есть имя – «голландская болезнь»[1]. Чудо-товаром, который вытеснил производство всех других товаров, превратив город моторов Детройт в руины, а городки вокруг ткацких фабрик – в «городки-призраки» (по свидетельству очень наблюдательного Стивена Кинга) – СТАЛ ШАНТАЖ.

Если тебе всё отдают даром – то тебе не нужно ходить с кошёлкой обменников. Покажи жетон – и возьми что тебе нужно. А не дадут – достанешь револьвер…

США много десятилетий, и с огромным эффектом, шантажировали планету своей военной мощью, пугали любого своими «санкциями» и просто своим недовольством. Это страх подпитывается карательными рейдами по вышибанию недоимок.

Во время карательного рейда убивают одну страну (Югославию, Ирак, Ливию и т.п.) – а пугают сразу десятки стран, примеряющих на себя саван Милошевича и Каддафи.

И в этом смысле страх от карательного рейда гораздо важнее для нации торгашей, чем сам карательный рейд.

Прямой грабёж (например, захват нефтяных полей в Сирии, про которые они официально заявили, что отдавать не собираются) – процент, или доля процента в сравнении с теми прибылями, которые приносит косвенный шантаж.

Если тебя все тебя боятся – то все делают, что тебе нужно.

А что тебе нужно?

Нацисты (как гитлеровцы, так и современные бандеровцы) – очень любят ставить на колени. У них иррациональная, животная жажда биологического доминирования, зоологическая жажда чувствовать себя господином.

У русских своя страсть – они очень любят строить всюду справедливость, так, как они её понимают. Они – в периоды, когда вызывали страх у малых народов – занимались этим и где надо, и где не надо, довольно неразборчиво навязывая в сфере своего влияния православное видение справедливости католикам, буддистам, исламистам и шаманистам.

За это русских кое-где очень не любят (насилие есть насилие): но даже и там, где русских сильно не любят – никто не сможет сказать, что русские навязывали другим что-то иное, чем самим себе.

Англосаксы – торговая нация. Нафиг не нужны им ни наслаждение от удара хлыстом по лицу раба, ни справедливость. Эти жизне-смыслы германцев или русских англосаксам непонятны – по каковой причине англосаксы не любят ни гитлеровцев, ни "совдеп".

Что от вас нужно торговой нации?

Ответ в самом вопросе: единственное, что им от вас нужно, это такой контракт, по которому вы обязуетесь дорогое отдавать им дёшево, а их дешёвое получать дорого.

Хорошо зная американцев (англичан похуже) – могу сказать из личного опыта общения: в быту они дружелюбны и чужды феодальных церемоний, жажды подчёркнутого биологического превосходства. Они не заставят тебя целовать им ботинки или выстраиваться в шеренги коленопреклонённых, и не будут навязывать тебе свою веру.

У них всё это ушло в деньги.

Если они остаются с твоими деньгами, а ты с носом – то они, собственно, этим вполне удовлетворены, и больше им ничего от тебя не нужно. Американец органически слеплен так, что он уважает твою веру, все твои духовные ценности, твоё формальное достоинство, твоё право на демократичное с ним обхождение, и т.п.

Единственное, чего не уважает американец – это твоей материально-финансовой наделённости.

Американец считает, что деньги – это такая рыба, которая мечет икру в твоём кармане, но, вылупившись из икринок, должна плыть к нему в карман, как лососевые из рек в море.

И пока твои деньги совершают этот маршрут – американец будет вести себя с тобой панибратски, он будет находить прелесть и умиление в твоих вигвамах, лаптях, дикарских плясках, с удовольствием посидит на равных (в роли этнографа) в кругу твоих соплеменников у костра, слушая песни и сказания.

Он улыбчиво отыщет «мудрость» в любых твоих кривляньях и экзотике – и даже выделит пару долларов на её сохранение.

Он вообще славный парень, американец, пока он не на работе. Оказаться в компании отдыхающих американцев – неплохо.

Но на работе американец собирается в кулак и суровеет.

А его работа – добывать деньги.

И вот когда американцы на работе – с ними лучше не сталкиваться. Чтобы не услышать знаменитую их фразу – «парень, ничего личного, только бизнес!».

+++

Может быть, предки англосаксов в раннем Средневековье и воевали ради войны, по прихоти и для забавы своих королей. Но уже много веков подряд анлосакс ради войны не воюет.

Целью всегда выступает доход в денежной форме, а всё остальное – средство. И средство оценивается по эффективности – если негодное для цели, то его выбрасывают.

Если англосакс подсчитает, что воевать с тобой дороже, чем торговать, он никогда не станет с тобой воевать.

Этим он выгодно отличается от бешеного тевтонца, прущего, как танк, с бычьей яростью! Если бы Гитлер был бы англосаксом и руководил англичанами – он не устроил бы себе самоубийства. А товарищу Сталину – столь досадного и рокового срыва в планах строительства коммунизма…

Именно эта дороговизна войны привела к тому, что американцы стали (в прошлом) нацией инженеров. Не потому, что они хотели быть инженерами, они всегда хотят одного: быть богатыми. Но до 1945 года они просчитали, что легче всего нажить богатство на производстве автомобилей и всяческих великолепных бытовых устройств.

Инженерия создала ту прекрасную Америку, которой больше нет – но люди, восхищавшиеся микроволновкам и кофемашинам, не понимали, что инженерия – не цель, а средство. Цель – деньги. Как только будет найдено более эффективное средство добывать бабло, чем инженерия – инженерию американцы выбросят в помойку.

Так и получилось (хотя мало кто ждал).

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Шантаж и вымогательство оказались для «единственной сверхдержавы» в однополярном мире куда более рентабельными, чем широкая линейка предложения автомобилей и магнитофонов.

А если можно вышибать деньги из мира шантажом – зачем тогда возиться со всякой механикой?!

В считанные годы США из страны мастеров превратились в страну пиратов и гангстеров (а задатки к тому у них всегда были – вспомним Чикаго времён «Великой Депрессии»).

Если шантажист-вымогатель «зарабатывает» больше инженера – то зачем учиться на инженера? Надо учиться на вымогателя…

Такова американская логика – иным народам малопонятная.

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Расплачиваясь со всеми народами мира «угрозой санкций» (именно так на наших глазах Европе сегодня впихивают дорогой СПГ взамен российского газа) – США потеряли индустриальный потенциал и инженерные способности.

Понятно, что шантаж требует «имиджа крутизны» и «PR- превосходства», но чем больше надувался американский дутый имидж «самых-самых крутых во всём» – тем меньше оставалось за его надувным фасадом реальных возможностей.

Вначале страна, славившаяся своим хлопком – оказалась одетой в китайские рубашки. И куртки китайские, и даже тапки – но это пофиг (сказали нам) – они низкотехнологичный труд сбрасывают отсталым народам. А себе оставляют высокие технологии!

Потом куда-то пропали американские автомобили. Как же так? США – были лидером в автомобилизации населения, и вдруг по их (кстати, очень обветшавшим) хай-веям и мостам побежали «японки» да «немки»…

А вот вам вопрос на засыпку: много ли вы сегодня вспомните брендов американской бытовой техники?

Некогда американский президент хвастался перед Хрущёвым микроволновкой на выставке образцовых домов – как марка той микроволновки, не помните? И я забыл…

Потом выяснилось, что США разворовали свой флот – в особенности ледокольный. И им на вызов России (отнюдь не богачки!) в Арктике – вдруг нечем…

Потом американские самолёты стали падать – в иную неделю по пять штук (привожу печальный факт времён Обамы).

Как говорил И.В. Бунша – «меня опять терзают смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла медальон»…

Когда у России появилось гиперзвуковое оружие, США, многократно разорвавшие русскую экономику в клочья, объясняли это банальной кражей.

Вначале русские украли у США «рецепт» атомной бомбы (ну, не сами же эти лапотники смогли сделать такую бомбу!).

А ротозей Обама (как объяснял Трамп) – допустил, что русские украли у лидеров прогресса гиперзвуковые технологии!

Но лидер всё равно всем кузькину мать покажет! В ответ на российские гиперзвуковые „Авангард“, „Кинжал“ и „Циркон“ он запустит свои…

Под фанфары своей традиционной показухи США сколотили гиперзвуковой ARRW…

А он провалился на испытаниях. Как с грустью сообщил «гегемон» – не смогла ARRW завершить последовательность запуска…

Неудача?
Ну, смотря у кого!

Убеждён, что ответственные чиновники и корпорации в США славно «попилили» великие миллиарды под брендом «наш ответ рашке – гиперзвуковой ARRW». Думаю, не одна яхта куплена для частных морских круизов, не одна вилла на лазурном берегу…

Да разве они одни?

С другого боку нам тоже вещали: США – лидеры в сфере биотехнологий, а российский «Спутник V» – это дрянь. Ах, не дрянь? Ну, так понятное дело: русские украли британскую вакцину!

Украли, лапотники, да ещё и испортили! Наша-то, оригинальная, лучше!

Итог: в Москву началось паломничество «богатых и знаменитых» – прививаться «Спутником».

А мир до сих пор гадает, почему от AstraZeneca случаи тромбоза и внезапных смертей множатся и множатся?

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Они тупые? Нет, разумеется. Они – деловые.

Слово «дело» русский и англосакс понимают по разному.

Русский под «делом» видит сборку, например, самовара, который по итогам должен пыхтеть и кипеть, и тогда «дело сделано».

Англосакс дело называет «бизнес» – и у него «дело сделано» когда деньги получены. Пыхтит ли при этом самовар, или развалился, или взорвался – дело десятое.

Англосаксы (говорю без иронии) – люди очень талантливые.

И если поставить их в условия, что единственный способ получить деньги – это сделать качественный самовар, то поверьте, они сделают лучший самовар в мире. Но не потому, что им нравится возиться с самоваром – в этом их отличие от русских мастеров.

Самовар, автомобиль, кофемолка, что угодно – средство. Цель – деньги.

Пока к деньгам не найдено более короткой дороги, чем производство самоваров – они будут делать великолепные самовары.

Но как только англосакс найдёт в заборе дырочку – он туда тут же утечёт, как жидкость.

Как только у американцев появились более эффективные средства «зашибить бабло», чем инженерия – они на всю свою образцовую инженерию плюнули верблюжьим харчком.

У англосакса с работой не любовь, а брак по расчёту. И в этом браке они могут быть великолепными супругами – но только до того момента, как подвернётся более выгодная партия.

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Американскую индустрию убил поддерживающий в приказном порядке высокий курс доллара террор. Доллар США потерял своё товарное содержание (а немного ранее – золотое), перестал быть эквивалентом товаров, превратился в револьвер налётчика.

Я направляю на ювелира пистолет – ювелир отдаёт мне «брюлики».
Почему ювелир не вызывает полицию?
Да потому что я и есть полиция!

Разумеется, я могу получить бриллианты иным путём. Я могу зайти к ювелиру без оружия, изучить ценник, достать деньги, и заплатить – сколько запрашивает ювелир.

И тогда он тоже отдаст мне «брюлики».

Но удобно ли это мне?!

Деньги, в отличие от револьвера, приходится отдавать. Они не возвращаются в мой карман, как пистолет в кобуру.

Деньги, перед тем, как тратить – надо где-то зарабатывать, а это долго, трудно и нудно.

Взвесив обстоятельства, англосакс приходит к выводу, что платить ювелиру деньги – «контрпродуктивно». Результат тот же самый, а процесс очень трудоёмкий и затратный.

Если у вас есть электромясорубка (коими некогда славились США на зависть «совкам») – зачем вам крутить фарш на ручной?!

«Дело»(бизнес) – это не о том, что сделано. Это о том, сколько получено.

Если получено много, а не сделано вообще ничего – то это не беда. Скорее даже повод для гордости. Повод писать мемуары на тему «как умные люди делают деньги из воздуха».

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Сильная индустриальная Америка создала возможности всемирного шантажа. Шантаж принёс нерентабельность индустрии. Индустрия сдохла, в револьвере шантажиста порох выдохся.

Но он всё ещё кричит страшным голосом, престарелый ковбой в состоянии маразма, убеждённый, что от первых же ноток его рычания всё зверьё перед ним, львом прошлого, расступится…

—————————————-—————————————--

[1] «Голландская болезнь» (эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения.



В.Л. Авагян


***


Источник.
.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/5519300.html
Метки: авагян, американцы, великобритания англия, война, СТРАТЕГИЯ, США
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