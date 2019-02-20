Выбор стратегии будущего – сегодняшняя главная задача России!

Обсуждение хочется открыть прекрасным материалом, автором которого является экономист и политолог Анатолий Асланович Отырба. Еще в 2014 году он опубликовал статью, в которой дал оценку разворачивающимся событиям. В целом – совершенно верную. Любопытный факт – Отырба пишет, что Россия может и должна расширять свое взаимодействие с Индией, чтобы создать мощную третью «ножку» для мирового политического «стула». Пожалуй, это самый спорный момент в статье. При этом хочу заметить, что как раз примерно с 2014 года США резко развернулись в Азии именно в сторону Индии. Прежняя «любовь» Вашингтона к Пакистану закончилась, отношения с Исламабадом стали весьма прохладными и даже враждебными. Зато именно с Дели у Штатов начался прямо таки «медовый месяц».

Ситуация на сегодняшний день крайне любопытная: Россия имеет хорошие отношения Китаем, который имеет тесные связи с Пакистаном. Индия — член БРИКС. При этом Штаты поддерживают Индию во всем, даже в требовании международной изоляции Пакистана, в связи с терактом 14.02. 2019 г. в индийском штате Джамму и Кашмир. Взрыв осуществила группировка, выступающая за присоединение этого штата к Пакистану, что сразу осложнило отношения между Индией и Пакистаном. Соседний Афганистан находится под управлением США, имея старый территориальный спор с Пакистаном. В итоге американцы руками афганцев создают напряженность на границе с Пакистаном, в свою очередь Пакистан, поддерживая талибов, старается взять под контроль Афганистан. Штаты стягивают в Афганистан остатки запрещенной в России ИГИЛ, дабы в дальнейшем атаковать Среднеазиатские государства и в первую очередь – Таджикистан. На этом запутанном фоне, Россия начинает переговоры с талибами, которые могут и должны быть силой, которая не допустит в Афганистане попыток создания нового «террористического халифата».

А теперь статья А.А. Отырбы…

Источник: Однако

Демонтаж старой модели мироустройства обычно сопровождается глобальными войнами, что при наличии ядерного оружия чревато катастрофическими последствиями. Предотвратить развитие событий по негативному сценарию может Россия, создав трёхполюсную геополитическую конфигурацию, которая обеспечит устойчивый баланс сил в новом миропорядке.

На земле весь род людской чтит один кумир священный

Сегодня даже люди, далёкие от политики, видят, что ситуация в мире достигла опасной черты. Дошло до того, что о третьей мировой войне говорят уже не как об угрозе, а как о грядущей неизбежности. Но при этом факты, которыми оперируют СМИ, указывая на них как на причины напряжённости, таковыми не являются. Они лишь следствие. О причинах же или молчат, или не усматривают в них фактов, провоцирующих напряжение. Но, зная причину двух последних мировых войн, мы вынуждены признать, что мир действительно приближается к пропасти. Альберт Эйнштейн в своё время сказал: «Не знаю, чем будут воевать в третьей мировой войне, но знаю, что в четвёртой будут воевать палками и камнями».

Причиной двух мировых войн была борьба двух финансовых мафий: первой — стоящей за набиравшим силу долларом, и второй — отчаянно сопротивлявшимися хозяевами господствовавшего перед этим два столетия фунта стерлингов. Боролись же они за право создавать доминирующие на мировом финансовом рынке полуфидуциарные, а потом и фидуциарные (фиатные, не обеспеченные твёрдыми активами) деньги. Сегодня ситуация схожая.

Руководство стремительно набирающего мощь Китая, будучи осведомлённым о роли фидуциарных денег в качестве экономического и политического инструмента, под лозунгом «интернационализации юаня» приступило к реализации политики финансовой экспансии, по сути, вытеснению доллара с мирового рынка. Это, понятно, не устраивает мировую финансовую олигархию (МФО). К теме противостояния доллара и юаня мы ещё вернёмся. А сейчас хотелось бы предельно кратко раскрыть тему мировых фиатных денег, ради которых мировая финансовая олигархия не пожалела десятки миллионов жизней в двух мировых войнах и готова рискнуть судьбой человечества в третьей.

В угожденье богу злата край на край встаёт войной

На вопрос «Что такое фиатные деньги?» вряд ли правильно ответит даже 1% человечества, что свидетельствует о легкомыслии, с которым оно отнеслось к одному из важнейших событий, кардинальным образом повлиявших на его судьбу, — революции, произошедшей в денежной системе.

Дело в том, что отказ от золота как мерила стоимости и мировых денег и придание бумажным, а затем и виртуальным, ничем не обеспеченным (фиатным) деньгам его функций в корне изменило не только природу денег, но и их социальную и политическую роль. Похоже, человечество не сразу поняло, что творцы фиатных денег реализовали многовековую мечту алхимиков — делать золото буквально из ничего. В результате доминирующей на земле силой стали люди, обладающие правом создания таких денег, — мировая финансовая олигархия.

Одним из первых обратил внимание на странные признаки поведения новых, тогда ещё полуфидуциарных, денег Джавахарлал Неру, в 1933 году написавший своей дочери: «Побеждённые страны — Германия и малые страны Центральной Европы — сильно пострадали от послевоенных условий, их денежные системы потерпели крах, разорив средние классы. Победившие европейские державы чувствовали себя ненамного лучше. Каждая из них задолжала Америке и имела громадный внутренний государственный долг, выросший за военные годы. Они жили надеждой взыскать деньги с Германии в качестве репараций и использовать их для покрытия внешних долгов, что было неразумно, ибо тогдашняя Германия была неплатёжеспособной. Но решение этой трудной проблемы взяла на себя Америка; она ссужала деньгами Германию, которая затем выплачивала Англии, Франции и другим их долю репараций, а те возвращали Америке часть своих долгов. В течение этого десятилетия Соединённые Штаты являлись единственной процветающей страной. […] Но в 1929 году положение внезапно изменилось к худшему: Америка перестала ссужать деньги Германии и странам Южной Америки, и это положило конец круговой бумажной системе кредитования и уплаты долгов. Стало ясно, что американские финансисты не будут больше ссужать деньги, ибо это только увеличивало задолженность их дебиторов и исключало возможность того, что долги будут когда-нибудь уплачены. Ссужали же они их лишь потому, что у них накопились огромные денежные излишки, не находившие применения».

Судя по всему, на тот момент Неру ещё не понимал, во-первых, принципа функционирования долговых денег и, во-вторых, что Первая мировая война была спровоцирована создателями и хозяевами доллара с целью вытеснения с мирового рынка главного конкурента — английского фунта. Не мог индийский лидер предвидеть и того, что ради окончательного решения вопроса — обеспечения абсолютного доминирования доллара — мировая финансовая олигархия организует ещё одну, гораздо более кровопролитную, войну, реальное окончание которой было зафиксировано в июне 1944 года Бреттон-Вудским соглашением, согласно которому тогда ещё полуфидуциарный доллар становился общемировой «резервной» валютой.

Вообще-то деньги, будучи полуфидуциарными, уже были инструментом скрытой эксплуатации финансово слаборазвитых стран, но их частичная «привязанность» к золоту, ограничивая объём эмиссии, снижала объёмы «доходов» их эмитентов. Но начиная с 1971 года, после полной «отвязки» доллара от золотого обеспечения, когда он, будучи международным средством расчётов, обрел ещё и статус общемирового мерила стоимости, объёмы эмиссии и, соответственно, прибыли эмитентов стали расти по экспоненте. И с тех пор, оставаясь основной валютой, обслуживающей мировой товарооборот, доллар по своей сути является инструментом, позволяющим мировой финансовой олигархии латентно эксплуатировать народы стран, признающих его в качестве международного средства расчёта, то есть легальным, международно признанным, мошенническим инструментом.

Потребовалось немало времени, чтобы кто-то вообще понял, что условия, навязанные Бреттон-Вудским соглашением, — великая афера. Лишь в 1968 году руководство Франции и ФРГ выдвинуло США требование обменять скопившуюся у них долларовую наличность на золото. Требование удовлетворили. Но сразу за этим последовал отказ уже и от частичного золотого обеспечения доллара и принуждение экспортёров нефти (суммарный объём торговли которой на тот момент был сопоставим с объёмом торговли всеми остальными товарами) к резкому повышению её цены и продаже только за доллары. Так возникли нефтедоллары, потребность в которых всё последующее время растёт, соответственно, и объём эмиссионного дохода хозяев доллара.

Каким образом удалось навязать миру кабальные условия? Пока человечество осознавало суть происходящего, мировая финансовая олигархия, обладая практически неограниченными финансовыми возможностями, успела создать на базе США самую мощную в мире армию, взять под контроль основные политические партии стран Запада и ликвидировать своего единственного конкурента — СССР, став силой, диктующей миру правила игры.

Люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном

Дальше больше. Не ограничившись нефтедолларами, мировая финансовая олигархия начала создавать и внедрять всё больше финансовых инструментов, позволяющих в полускрытой форме грабить и эксплуатировать человечество. Имея в своём распоряжении мощнейшие вооружённые силы блока НАТО и контролируя правила игры в международных финансах, МФО принудила практически все страны к выплате ей дани в форме накопления «золотовалютных резервов» (львиную долю в них составляют доллары), которыми якобы должны обладать государства для обеспечения своей экономической безопасности.

Принуждением к подписанию Договора Плаза и Луврского соглашения был остановлен бурный экономический рост Японии, которая, обладая к концу 80-х годов 48% мирового финансового капитала, начала конкурировать с США. Условия договоров оказались столь кабальными, что и сегодня, спустя почти три десятилетия, экономика Японии стагнирует.

Перманентная финансовая лихорадка, сотрясающая латиноамериканские страны, в частности Аргентину, располагающую самыми обширными и лучшими в мире пастбищами, кризис стран Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов, финансовые катаклизмы, которые пережила Россия в 1998 и 2008 годах, а также масса других более мелких колебаний — всё это дело рук мировой финансовой олигархии, которая и оказывалась единственным бенефициаром, извлекающим выгоду из происходящего.

Платят дань МФО практически все, даже члены НАТО, в том числе Германия, на территории которой дислоцируются военные силы США и которая, судя по всему, всё ещё выплачивает репарации за поражение во Второй мировой войне. Платит и Россия как правопреемница СССР, потерпевшего поражение в холодной войне. Многие государства отдают дань под давлением сил НАТО или в результате подкупа и шантажа национальных элит. Но есть и исключение — Китай, обладающий самым большим объёмом «золотовалютных резервов», который, судя по всему, расплачивается согласно договорённостям за содействие в индустриализации своей экономики, а также за допуск своих товаров на рынки Запада. Но похоже, что именно индустриализация Китая сыграла с МФО злую шутку.

Сатана там правит бал

Пытаясь превратить Китай в свою дармовую фабрику, мировая финансовая олигархия допустила просчёт, недооценив трудолюбие и смекалку его народа. Развив свою индустриальную базу, Поднебесная сегодня вышла на уровень, позволяющий конкурировать с Западом не только по объёму выпуска продукции, но и проводить самостоятельную финансовую политику. Приступив к реализации политики «интернационализации юаня», Китай покусился на самое ценное и святое для МФО — на доминирующее положение США в международных финансах и статус доллара, остававшегося до сего времени единственной и безальтернативной мировой валютой. То есть на те главные факторы, которые, собственно, и обеспечивают могущество «финансового интернационала». И это вполне обоснованно было воспринято как вызов, брошенный китайской элитой.

Мировая финансовая олигархия прекрасно понимает, что политика «интернационализации юаня», сужая рынок доллара, ослабляет не только сам доллар, но и степень её могущества — соответственно, она предпринимает меры, направленные на сдерживание экспансии юаня, роста экономической силы Китая и подчинение его элиты. А так как решить эту задачу можно лишь с помощью военных действий, то, если человечество не предпримет упреждающих мер, МФО с большой долей вероятности развяжет войну.

Китайское руководство прекрасно это понимает, а китайские эксперты уже открыто говорят о том, что ввиду невозможности одолеть Поднебесную империю в обычной войне, грядущее противостояние будет ядерным. Отдавая себе отчёт в том, сколь велика вероятность начала войны между Китаем и Западом и чем это грозит человечеству, Пекин уже несколько лет посылает миру, в том числе и России, сигналы о необходимости объединения усилий с целью её недопущения. Таким предупреждением стала опубликованная ещё в январе 2012 года в «Женьминь жибао» статья «Дао Сюй: Китаю и России следует создать Евразийский альянс», где внешнеполитические шаги США названы «американской стратегией завоевания мира», а в качестве основного поля действия рассматривается Евразия.

То, что сдержать агрессивную экспансию Запада можно, лишь объединив усилия России и Китая, понимают и западные политики. И международная финансовая олигархия пытается сыграть на опережение: свидетельство тому события на Украине, санкционная война, объявленная России, искусственное ослабление рубля, дестабилизирующее российское общество, демонетизация российской экономики и высокие процентные ставки, являющиеся следствием вредительской политики либеральных финансовых властей России. Цель МФО — ввергнуть нашу страну в состояние острого социально-экономического кризиса и, расшатав её изнутри, привести к власти подконтрольное им руководство, чтобы, рассорив Россию с Китаем, использовать её в войне с ним, при необходимости, в качестве «ядерной дубинки».

По сути, Запад стремится создать условия, чтобы максимально безопасно для себя устранить главного конкурента — Китай. России в этой постановке отведена скромная роль политического инструмента. Российские власти в этой связи должны предпринимать решительные действия, чтобы не только не допустить подобного развития событий, но и извлечь из ситуации максимум политических дивидендов. Причём не только для себя, но и для всего человечества. Но этому должна предшествовать правильная оценка сути происходящего.

Картина мира и основные глобальные тренды

Западная цивилизация доминирует на планете уже в течение трёх веков. Но её могущество и высокий уровень жизни населения обеспечиваются не столько благодаря эффективности экономической системы и высокой производительности труда её народов, сколько за счёт эксплуатации остального мира, осуществляемой с помощью финансовых технологий, изобретённых и внедрённых Западом. Именно эти технологии позволили организовать новую форму эксплуатации — финансовый колониализм, пришедший на смену классической экспансии XVIII–XIX веков, основанной на открытом военно-политическом контроле колоний со стороны метрополий, прямой эксплуатации населения и вывозе ресурсов. Отличительной особенностью финансового колониализма является латентность, то есть скрытый, замаскированный характер процесса ограбления эксплуатируемых народов, что обусловлено финансовой безграмотностью не только масс, но и элит (характерно, кстати, для России постсоветского периода).

Зародился финансовый колониализм в Англии, которая первой научилась в конце XVII века создавать полуфидуциарные деньги, позволившие ей стать великой державой. Но своего расцвета этот феномен достиг в 1971 году, когда доллар был полностью отвязан от золота и стал ничем не обеспеченной, фиатной валютой, обслуживающей львиную долю мировой торговли.

Смена способа силовой эксплуатации мира на латентную финансовую изменила не только форму господства, но и состав основных бенефициаров колониализма. Если раньше ими были монархи (а вместе с ними родовая аристократия, сросшаяся с торговым капиталом), то с появлением фиатных денег и глобальной «демократизацией» более 50% создаваемых в мире богатств стало доставаться мировой финансовой олигархии. И именно транснациональная МФО, базовая территория которой — развитые страны Запада во главе с США, является сегодня самой могущественной силой на планете. Понимая, что именно доллар является основой её могущества, МФО рассматривает «зелёный» как высшую ценность и жизненно заинтересована в сохранении его статуса. И сегодня, когда над миром нависла угроза глобального кризиса, назревающего на фоне роста китайской мощи, создающей угрозу доллару, вопрос обеспечения безопасности мировой валюты стал для МФО первоочередной задачей.

Бурный экономический рост Китая изменил баланс мировых сил, и Поднебесная всё жёстче противостоит Западу за влияние в мире. МФО прекрасно понимает, что политика интернационализации юаня — всего лишь начало грядущего межцивилизационного противостояния и что недалёк тот день, когда пока ещё мягкая политико-экономическая конкуренция Китая, лидера восточной цивилизации, и США, лидера западной Ойкумены, трансформируется в открытый конфликт.

Ни победа, ни поражение любой из сторон не отвечают интересам России. Победитель окажется абсолютно доминирующей в мире силой, следующей жертвой которого с большой долей вероятности окажется именно наша страна. Следовательно, жизненно важной для России задачей является недопущение войны с победоносным финалом между Китаем и США.

Несколько слов о сути конфликта.

На первом этапе основным полем противостояния Китая и США будет мировой финансовый рынок, где в качестве оружия выступят доллар и юань. И если мир пустит их ужесточающуюся конкуренцию на самотёк, то она рано или поздно перерастёт в войну (не только холодную, но и горячую), что прекрасно понимают элиты США и Китая, уже открыто говорящие о ней. Но у Пекина сегодня нет достаточно сильных и близких союзников, аналогичных сателлитам Вашингтона по блоку НАТО, и одной лишь нынешней мощи Поднебесной не хватит для противостояния Западу. В этой ситуации единственным для Китая выходом становится тесный военно-политический альянс с Россией, обладающей стратегическим ядерным оружием, способным сдержать аппетиты Запада. Причём Москва сегодня также нуждается в блоке с Пекином.

Но возникновение российско-китайского союза приведёт к образованию столь же неустойчивого, неизбежно конфронтационного, двухполюсного мира, способного лишь отсрочить большую войну. Избежать же её на данном историческом этапе можно, лишь создав третий центр силы.

Realpolitik — и ничего личного

Оптимальной, с точки зрения обеспечения безопасности человечества в долгосрочной перспективе, могла бы стать трёхполюсная конструкция мира. Имеется в виду разделение мира на три самодостаточные монетарно-экономические зоны (по сути, цивилизации), где вершиной первого полюса был бы лидер Востока — Китай, второго — лидер Запада — США, а третья зона в отсутствие ярко выраженного лидера была бы многоглавой. В неё могут войти страны, которые статусу «младшего брата» в двух первых зонах предпочтут статус равного в третьей.

У такой конфигурации мира немало преимуществ.

Во-первых, каждая из сторон будет заинтересована в сохранении сложившегося баланса сил, поскольку в случае его нарушения и исчезновения одной из них, две оставшиеся окажутся в условиях биполярных, конфронтационных отношений.

Во-вторых, в случае чрезмерного роста могущества одной из сторон, две другие, объединившись, могут сдерживать её рост до паритетного уровня.

В-третьих, такая конфигурация будет самоподдерживающейся системой, в сохранении которой заинтересованы все три стороны.

Если с двумя первыми зонами всё более или менее понятно, то контуры третьей пока размыты. Возникнуть же она может на основе договорённостей всего лишь двух стран — России, являющейся богатейшим государством мира, и Индии с её полуторамиллиардным населением (и соответствующим размером рынка), с потенциалом экстенсивного роста как минимум на несколько десятилетий. Ресурсов двух этих стран вполне хватит для создания самодостаточного центра силы, способного соперничать с двумя другими. Но по причине большей, чем у конкурирующих зон, демократичности этого ареала, к нему с большой долей вероятности уже в первые же годы образования примкнут такие мощные страны, как Бразилия, Иран, ЮАР и другие, которые роли сателлитов США или Китая предпочтут членство в третьей — независимой — зоне. В результате именно она может оказаться самой крупной и успешной из всех зон. Ну а для нас, россиян, важно то, что сколь бы демократичны ни были внутризональные отношения, её негласным лидером станет Россия, обладающая стратегическими ядерными вооружениями, гарантией обеспечения безопасности всех членов зоны.

Как только сформируется индо-российский альянс (по сути — третья цивилизация) и будет объявлено о его нейтральной позиции по отношению к США и Китаю, тут же возникнет необходимость в формировании нового принципа мироустройства — разделения мира на сферы влияния и легитимации новой конфигурации мира. Представителям всех трёх сил придётся сесть за столом переговоров, чтобы договариваться по целому ряду вопросов. О разделе территорий влияния и принципе присоединения к зонам других стран. Будет ли этот раздел принудительным, на условиях договорённостей, достигнутых странами, формирующими зоны (как это было в результате потсдамско-ялтинских договорённостей), или добровольным. Если добровольным, то как быть со странами, отказывающимися присоединяться к какой-либо из зон. Каковы будут «правила игры» для этих «вольных птиц» и кто будет создавать эти правила? Как быть с общепризнанными международными организациями типа ООН, ВТО, ЮНЕСКО и т. д. и т.п.

Будут ли проигравшие в случае образования трёхполюсного мир, и какие силы могут воспрепятствовать его созданию?

В долгосрочной перспективе — потерпевших поражение не будет. В краткосрочной же перспективе таковыми сочтут себя страны развитого Запада, и в первую очередь мировая финансовая олигархия. Они лишатся преимуществ, которые имеют за счёт эмиссии конвертируемых валют (прежде всего доллара), так как при разделении мира на самодостаточные монетарно-экономические зоны потребность в общемировых фиатных деньгах отпадёт. У каждой зоны будет своя наднациональная валюта (возможно, с сохранением национальных валют), обслуживающая внутризональный товарооборот, эмиссия которой контролируется всеми членами зоны. В межзональной же торговле расчёты будут осуществляться золотом (которому суждено вновь обрести статус мерила стоимости) и другими драгоценными и полудрагоценными металлами, что позволит более справедливо распределять мировые богатства, но лишит Запад, а главное МФО, возможности эксплуатировать мир.

Выбор России: лидерство или смерть

В силу целого ряда причин, самыми благоприятными условиями по инициации и созданию третьей зоны обладает Россия. Главная из этих причин — это статус лидера Евразийского экономического союза, на основе которого и можно создать третью зону. Но перед тем как выступать с инициативой её создания, России следовало бы, договорившись с партнёрами, укрепить Евразийский союз, преобразовав его в полноценно функционирующее единое монетарно-экономическое пространство, что, во-первых, упростило бы и облегчило процесс создания зоны, и, во-вторых, уже на начальном этапе её образования повысило бы статус как самой России, так и её партнёров по альянсу.

Надо признать, что на пути преобразования Евразийского союза в единое монетарно-экономическое пространство предстоит решить ряд задач, самая сложная из которых — создание общесоюзной наднациональной валюты. Наиболее труднопреодолимым препятствием на пути её создания будет политика России, которая ныне де-факто навязывает союзу в качестве единой валюты российский рубль. С этой политикой, видя в ней угрозу своему финансовому и политическому суверенитету, вряд ли согласятся все остальные члены альянса. Без всякого сомнения, и Индия не станет даже рассматривать вопрос о вхождении в союз, основной валютой которого станет национальная валюта одного из его членов.

Поскольку финансовый мир находится в состоянии перманентной вой-ны, а финансовая политика является фактором, обеспечивающим национальную безопасность и политический суверенитет, реализовываться она должна по законам военного времени. В связи с этим необходимость более ответственного подхода к формированию финансовой политики России, которая по вине её либеральных властей находится на протяжении всей постсоветской истории в состоянии монетарно-финансового кризиса, очевидна. Единственным выходом из этой ситуации является делиберализация финансовой политики и ужесточение финансового законодательства, а это потребует замены руководства Центробанка и Минфина на людей, для которых интересы России не пустой звук.

Серьёзные эксперты и политики видят, что с изменением баланса мировых сил, вызванным бурным ростом экономик стран Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Китая, рушится сложившееся однополярное мировое устройство и что человечество уже сегодня находится в зоне нестабильности, в фазе, предшествующей общемировому переделу сфер влияния. Но на сей раз, поскольку человечество накопило достаточные арсеналы ядерного оружия, это несёт угрозу всему живому на планете. В подобных условиях перед мировой элитой стоит задача построить новый, стабильный мир, избежав при этом глобальной катастрофы. Именно Россия сегодня является страной, способной бескровно восстановить глобальный баланс сил и спасти мир. И будет проявлением вопиющей безответственности по отношению к своему народу и всему человечеству не воспользоваться представившейся возможностью.

Новый мир всё равно возникнет, будет ли Россия принимать участие в его создании или уклонится от процесса. Но степень её влияния в грядущем мире напрямую зависит от степени активности нашей страны на этапе строительства. Россия могла бы инициировать создание третьей цивилизации и при правильном позиционировании просто обречена на статус её неформального лидера.