Выбор стратегии будущего – задача России
Одной из основных проблем сегодняшнего российского государства является отсутствие стратегии развития страны. Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее? Что мы хотим достичь в отношениях с другими государствами и блоками?
Пока на эти вопросы не сформулирован ответ на государственном уровне, развитие страны не может быть успешным. Как не приедет автомобиль в точку прибытия быстро и аккуратно, если водитель не знает, куда он ведет машину, а пассажиры спорят по дороге, куда же лучше направиться. В итоге у такого автомобиля может закончиться в пути топливо, а «экипаж» рискует оказаться на дороге, ночью, возможно даже в сильнейший мороз…
Понимая и осознавая эту главную проблему сегодняшней России, мы начинаем публикации материалов, с целью формулирования и обсуждения стратегии развития нашего государства, постановки целей и задач, которые должны быть достигнуты.
При этом внешние и внутренние цели, внешняя и внутренняя политика не могут быть двумя отдельно планируемыми сферами, так как одно вытекает из другого и только тогда можно успешно двигаться вперед, если левая нога «дружна» с правой.
Отправной точкой для начала дискуссии возьмем нынешнюю международную ситуацию. Есть мировой гегемон – США, есть Европа, есть растущий быстрыми темпами Китай, есть мы — Россия. После ответа на вопрос «кто мы и что хотим достигнуть»,сразу встает вопрос нашего позиционирования в новой ситуации в мире, характеризующейся уже начавшимся активным противостоянием США – Китай.
Показательным моментом отсутствия выработанной стратегии России в этом вопросе стала дискуссия, развернувшаяся в эфире канала «Россия-24». Основной спор, даже не спор, а скорее полемика или пикировка возникла между вашим покорным слугой и Н.Н.Платошкиным.
Вот полное видео программы:
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/100734
loading...
Стратегия страны должна быть одна – всемерная поддержка и развитие коренных народов, прежде всего, русов, составляющих костяк россиян, выдвижение их в руководящие органы станы… А пришлых, – у кого есть свои государства за нашими границами, принимать на госслужбу на 6-8 ролях…
Если уж скопировали у Израиля Ювенальную юстицию, то и другие его новшества пора вводить и у нас… Кнессет,- парламент Израиля, принял закон, согласно которому Израиль отныне является строго национальным государством.
https://www.bbc.com/russian/news-44882230
loading...
Прежде чем говорить о выборе стратегии будущего, нужно разобраться с идеологией.
“Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее?” Это вопросы не экономики а идеологии.
loading...
кто мы?-мы люди
куда идём?-пока в жо сатаны но можно свернуть)))
к чему стремимся? -к гармонии и процветанию к ладу с природой к счастливым детям
как видим своё будущее?- пока уныние тоталитаризм на основе ии горы свалок и отсутсвие чистой воды и воздуха но опять же можно свернуть(
вот и всё можете говорить о выборе стратегии)))
идеология сейчас очевидна ии рулит люди находятся под его управлением(
loading...
Она запрещена Конституцией… Так что эти разборы чреваты боком…