Главная » Мировоззрение, Политика

Выбор стратегии будущего – задача России

09:23. 20 февраля 2019 Просмотров - 211 4 коммент. Опубликовал:

Одной из основных проблем сегодняшнего российского государства является отсутствие стратегии развития страны. Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее? Что мы хотим достичь в отношениях с другими государствами и блоками?
Пока на эти вопросы не сформулирован ответ на государственном уровне, развитие страны не может быть успешным. Как не приедет автомобиль в точку прибытия быстро и аккуратно, если водитель не знает, куда он ведет машину, а пассажиры спорят по дороге, куда же лучше направиться. В итоге у такого автомобиля может закончиться в пути топливо, а «экипаж» рискует оказаться на дороге, ночью, возможно даже в сильнейший мороз…
Понимая и осознавая эту главную проблему сегодняшней России, мы начинаем публикации материалов, с целью формулирования и обсуждения стратегии развития нашего государства, постановки целей и задач, которые должны быть достигнуты.
При этом внешние и внутренние цели, внешняя и внутренняя политика не могут быть двумя отдельно планируемыми сферами, так как одно вытекает из другого и только тогда можно успешно двигаться вперед, если левая нога «дружна» с правой.
Отправной точкой для начала дискуссии возьмем нынешнюю международную ситуацию. Есть мировой гегемон – США, есть Европа, есть растущий быстрыми темпами Китай, есть мы — Россия. После ответа на вопрос «кто мы и что хотим достигнуть»,сразу встает вопрос нашего позиционирования в новой ситуации в мире, характеризующейся уже начавшимся активным противостоянием США – Китай.
Показательным моментом отсутствия выработанной стратегии России в этом вопросе стала дискуссия, развернувшаяся в эфире канала «Россия-24». Основной спор, даже не спор, а скорее полемика или пикировка возникла между вашим покорным слугой и Н.Н.Платошкиным.

Вот полное видео программы:

Вот краткий вариант:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/100734

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как и зачем Россию толкают к революции
...жизнь. Но если с выбором стратегии в отношении России «закулиса» определилась, то... сражения большой мировой войны будущего всемирного исламского халифата (предположительно...успешное проведение — главная политическая задача, которая подавила решение всех ...
Дискуссионный клуб НОД. Выпуск 36. «Образ будущего: какую Россию мы строим?»
...стратегия, то есть какую мы собираемся построить Россию, как мы видим её будущее..., возникают наши конкретные задачи. Будущее вырастает...момент наша цивилизация стоит перед выбором: или остаться на старых ...
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
... осознанность такого исторического преступного выбора, заранее гарантировало и предусматривало... разработка новой комплексной финансовой стратегии будущей России на переходный и последующий...хозяйства. Одна из важнейших задач такого планирования заключалась в ...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
...мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка... и аэропортовой. На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный... одной из первоочередных задач для будущего Правительства. Россия должна стать не ...
России пора извлечь уроки из поражения на Украине
...того, чтобы в будущем, насколько это возможно,...соответственно, упреждающих стратегий. Сейчас в России общим местом ...решать три взаимосвязанные задачи: легитимировать неожиданно свалившуюся...президентских и парламентских выборов, которые регулярно фиксировали...
Россия: главные аспекты мобилизационного проекта
.... Решение второй задачи достигается путём использования...социально-экономического развития, выбор приоритетов технико-экономического.... Глазьев. Стратегия опережающего развития России в условиях ...Рекомендуем:Экономика будущего. Есть ли у России шанс?,...

4 коммент.»

  • 18111 15743
    Вячеслав 20 февраля 2019 в 10:53 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Стратегия страны должна быть одна – всемерная поддержка и развитие коренных народов, прежде всего, русов, составляющих костяк россиян, выдвижение их в руководящие органы станы… А пришлых, – у кого есть свои государства за нашими границами, принимать на госслужбу на 6-8 ролях…

    Если уж скопировали у Израиля Ювенальную юстицию, то и другие его новшества пора вводить и у нас… Кнессет,- парламент Израиля, принял закон, согласно которому Израиль отныне является строго национальным государством.
    https://www.bbc.com/russian/news-44882230

    Ответить
  • 1777 1566
    VorchunVV 20 февраля 2019 в 11:30 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Прежде чем говорить о выборе стратегии будущего, нужно разобраться с идеологией.
    “Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее?” Это вопросы не экономики а идеологии.

    Ответить
    • 5 5
      твойбратподеду VorchunVV 20 февраля 2019 в 11:52 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      кто мы?-мы люди
      куда идём?-пока в жо сатаны но можно свернуть)))
      к чему стремимся? -к гармонии и процветанию к ладу с природой к счастливым детям
      как видим своё будущее?- пока уныние тоталитаризм на основе ии горы свалок и отсутсвие чистой воды и воздуха но опять же можно свернуть(
      вот и всё можете говорить о выборе стратегии)))
      идеология сейчас очевидна ии рулит люди находятся под его управлением(

      Ответить
    • 18117 15749
      Вячеслав VorchunVV 20 февраля 2019 в 13:10 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Она запрещена Конституцией… Так что эти разборы чреваты боком…

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>