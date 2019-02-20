Выбор стратегии будущего – задача России

Одной из основных проблем сегодняшнего российского государства является отсутствие стратегии развития страны. Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее? Что мы хотим достичь в отношениях с другими государствами и блоками?

Пока на эти вопросы не сформулирован ответ на государственном уровне, развитие страны не может быть успешным. Как не приедет автомобиль в точку прибытия быстро и аккуратно, если водитель не знает, куда он ведет машину, а пассажиры спорят по дороге, куда же лучше направиться. В итоге у такого автомобиля может закончиться в пути топливо, а «экипаж» рискует оказаться на дороге, ночью, возможно даже в сильнейший мороз…

Понимая и осознавая эту главную проблему сегодняшней России, мы начинаем публикации материалов, с целью формулирования и обсуждения стратегии развития нашего государства, постановки целей и задач, которые должны быть достигнуты.

При этом внешние и внутренние цели, внешняя и внутренняя политика не могут быть двумя отдельно планируемыми сферами, так как одно вытекает из другого и только тогда можно успешно двигаться вперед, если левая нога «дружна» с правой.

Отправной точкой для начала дискуссии возьмем нынешнюю международную ситуацию. Есть мировой гегемон – США, есть Европа, есть растущий быстрыми темпами Китай, есть мы — Россия. После ответа на вопрос «кто мы и что хотим достигнуть»,сразу встает вопрос нашего позиционирования в новой ситуации в мире, характеризующейся уже начавшимся активным противостоянием США – Китай.

Показательным моментом отсутствия выработанной стратегии России в этом вопросе стала дискуссия, развернувшаяся в эфире канала «Россия-24». Основной спор, даже не спор, а скорее полемика или пикировка возникла между вашим покорным слугой и Н.Н.Платошкиным.

Вот полное видео программы:



Вот краткий вариант:



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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100734