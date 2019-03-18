О реальной причине демонизации России
Одной из основных проблем сегодняшнего российского государства является отсутствие внятной, озвученной и принятой обществом стратегии развития страны. Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее? Что мы хотим достичь в отношениях с другими государствами и блоками?
При этом внешние и внутренние цели, внешняя и внутренняя политика не могут быть двумя отдельно планируемыми сферами, так как одно вытекает из другого и только тогда можно успешно двигаться вперед, если левая нога «дружна» с правой.
Поэтому выработка стратегии одновременно требуется как на внутреннем поле, так и на внешнем контуре нашего государства.
В этих условиях, задачей общественных сил и организаций является выработка этой стратегии, её обсуждение, предложение власти и руководству страны вариантов дальнейших действий.
Именно с такими целями мы и начали обсуждение в материале «Выбор стратегии будущего – задача России» . Следующим материалом на данную тематику стала публикация статьи экономиста и политолога Анатолия Аслановича Отырбы. Еще в 2014 году он опубликовал статью, в которой дал оценку разворачивающимся событиям. В целом – совершенно верную.
И вот предлагаем вашему вниманию наш совместный материал.
Источник: РИА ФАН
О реальной причине демонизации России Западом
«Но даже самому хорошо управляемому
миропорядку неизбежно приходит конец».
Ричард Хаас «Чем закончится миропорядок»
Весь мир является свидетелем того, как на протяжении последних нескольких лет силы определяющие политику Запада системно нагнетают давление на Россию. Поначалу оно проявлялось в форме её демонизации в СМИ по пустячным, а порой и надуманным поводам, и со временем продолжилось ведением разного рода санкций, с требованиями от руководства России за их отмену невыполнимых уступок, несущих угрозу территориальной целостности и безопасности государства. Объясняют они свои действия необходимостью сдерживания экспансии России, от которой, якобы, исходит угроза безопасности Запада. В самой же России, у которой отсутствует ресурсный потенциал необходимый для осуществления внешней экспансии, подобная политика Запада подавляющим большинством экспертов оценивается как неадекватная. Нами же, авторами этой статьи она видится естественной, и мы её не только предсказывали, но и называли причину.
Главная же причина наших разночтений с российским экспертным сообществом обусловлена разницей в видении принципа мироустройства. Они в качестве основных политических субъектов по инерции продолжают рассматривать государства, а в качестве основных акторов, определяющих глобальную политику — США, Россию и Китай. При этом в большинстве случаев, их степень влияния в мире рассматривается в таком же порядке. Нам же нынешняя конфигурация мироустройства видится иначе, соответственно, иными видятся и причины порождающие действия, влияющие на взаимоотношения глобально значимых политических сил.
В качестве основных сил мы видим два субъекта. Первый — америкацентричный проект Запад, более шести столетий доминировавший (и пока ещё доминирующий) в мире, созданный в его нынешнем виде мировой финансовой олигархией (МФО). Второй — китаецентричный проект Восток, созданный и контролируемый КПК.
Поскольку скелетом, связующим проект Запад является мировая финансовая система подконтрольная МФО, её хозяева и определяют политику Запада в основных, глобально значимых вопросах. Но в силу того, что Китай, познав секреты основного инструмента, обеспечивающего мощь и влияние Запада — фиатных денег, с помощью которых латентно эксплуатируется человечество, запустив программу «интернационализации юаня», начал захватывать обслуживаемое ими рыночное пространство, проект Запад оказался в стадии стагнации и снижения своего влияния на глобальные процессы.
В отличие от него, проект Восток стремительно развивается и набирает мощь. Это обусловлено тем, что Китаю, познавшему природу фиатных денег, их экономические функции и политическую роль, удалось вырваться из-под финансовой зависимости Запада и создать свою, самодостаточную, национальную финансовую систему, что открыло ему возможность для обеспечения роста национальной экономики независимо от западных инвестиций.
Из вышесказанного следует, что в мире сегодня существует два глобально значимых политических мегасубъекта, взаимоотношение которых, в условиях ужесточения их противостояния, уже в обозримом будущем определит судьбу всего человечества.
Сегодня ситуация выглядит следующим образом. Восток развивается интенсивней Запада, и он уже не только озвучил свои планы на текущее столетие в виде глобальных проектов, но и приступил к их реализации. Хозяева же Запада, не без основания считают все эти действия как экспансионистские, несущие угрозу их статусу доминионов, и понимают, что если в течение ближайших лет они не остановят Китай, то он наберет мощь способную обеспечить ему абсолютное доминирование в мире, в результате чего им придется поменяться ролями. Потому, они, для которых их доминирующее положение является императивом, сделают всё возможное, чтобы лишить Китай возможности конкурировать с ними. Причем, желательно, навечно.
Решить такую задачу можно лишь двумя способами. Первый, — экономический, перекрыв Китаю пути поставок энергоресурсов. Но здесь есть проблемы. Во-первых, — это может оказаться лишь временным решением проблемы, из которой, Китай, умеющий извлекать уроки из своих ошибок, сделав правильные выводы, через какое-то время (возможно и через десятилетия) вновь возродится. Во-вторых, — в условиях нынешнего геополитического мироустройства, Запад способен отрезать его лишь от морских поставок энергоресурсов, которые Китай может компенсировать поставками из стран Средней Азии и России, для которой в условиях санкции со стороны Запада, китайский рынок оказывается жизненно необходимым. Следовательно, полностью отрезать Китай от энергоресурсов и гарантированно остановить рост его экономической мощи можно только перехватив политическое управление Россией.
Второй, вариант – военный. Но одолеть Китай в обычной войне, в современных условиях, нереально. Война с ним, рассчитанная на тотальную победу, может быть только ядерной. Но самому Западу вступать в неё опасно, поскольку, во-первых, нельзя исключить, что Китай каким-то образом ответит и нанесет Западу неприемлемый ущерб; во-вторых, в процессе такой войны Западу придется использовать значительную часть своего ядерного арсенала, в результате чего он может оказаться безоружным перед Россией, которая просто обязана будет, воспользоваться своим преимуществом. В связи с этим, оптимальным для Запада вариантом является провоцирование российско-китайской ядерной войны — использование России в качестве ядерной дубинки против Китая. Неядерный военный конфликт между Москвой и Пекином тоже вполне себе устроит Вашингтон.
Но реализация такого сценария, как и первого, возможна лишь в случае перехвата управления Россией, из чего следует вывод, что именно Россия сегодня является главным препятствием на пути Запада в деле обеспечения безопасности от набирающего мощь Китая. И именно этим обусловлено неадекватное, на взгляд наблюдателей, поведения хозяев Запада в отношении России. Демонизируя Россию и ее народ, они пытаются морально обосновать и оправдать в глазах остального мира свои будущие агрессивные действия против нее, в выборе средств для которых он не будет себя стеснять. Но Россию, обладающую средствами, способными нанести Западу невосполнимый ущерб, они попытаются одолеть взорвав ситуацию изнутри, организовав некое подобие майдана*, или спровоцировав российско-украинскую войну, которая в реальности будет войной России с Западом, но не будет ядерной. Целью же этой войны будет перехват управления военным потенциалом России.
Скажем проще – США хотят подчинить себе Россию, чтобы потом использовать её далее в борьбе против Китая. Второй вариант – прямое провоцирование конфликта России и Китая, чтобы остаться в стороне и попытаться повторить позицию Штатов в Первой и Второй мировой войнах. Об этом мы говорим уже почти десять лет и развитие событий подтверждает правильность нашего анализа.
И в этой ситуации особое беспокойство вызывает, мягко говоря, «наивная» позиция руководство России и Китая, пытающихся договориться, с мало что решающими, официальными руководителями стран Запада. В отношениях с Китаем реальных хозяев Запада – МФО, устроит только контроль над его финансовой системой и эмиссией юаня (как это происходит в России), что позволит контролировать его экономику и перенаправлять большую часть создаваемой им добавленной стоимости в пользу Запада, под контроль МФО. Но гарантированно получить все это МФО может, только получив контроль над ядерными силами России. И все действия Запада направленные на дискредитацию России и сдерживание её развития, осуществляются именно с целью перехвата управления ими. И они не прекратят эти действия до тех пор, пока не остановят Китай. В этой ситуации руководству Китая и России бессмысленно тешить себя надеждой договориться с МФО. Сегодня им необходимо не теряя времени приступить к формированию совместной стратегии направленной на сдерживание Запада, агрессивные действия и намерения которого несут угрозу возникновения Третьей мировой войны, которая с большой долей вероятности может оказаться ядерной, способной уничтожить все человечество. Причем, эта стратегия помимо военной составляющей должна содержать и мирный план проектирование новой модели развития человеческой цивилизации, привлекательной для большинства народов Евразии и Африки.
Анатолий Отырба, профессор Академии Геополитических проблем
Николай Стариков, общественный деятель, писатель
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101769
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Правильно говорят,но не договаривают ,что противостояние Китая с Западом ,организовано и контролируется одними и теми же людьми,как и во вторую мировую.И Россия здесь только трофей или орудие,другое дело ,что сегодняшнее руководство уворачивается от предложенной роли и в случае с Украиной и в случае с Китаем.Что мешает Старикову назвать имена Постановщиков данного спектакля??
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Как Стариков, так и многим другим, мешает т.н. статья 282.
Никто,заметьте,никто не скажет во весь голос о тех кто правит миром.
Замалчиваемый диктат.
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Значит Коля Стариков и многие другие являются “новыми власовцами”, перешедшими на сторону врага.
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О тех, кто правит миром!
К 50-летию событий на о. Даманский
РФ ПЕРЕД ЕЩЁ ОДНИМ «ДАМАНСКИМ»?
С объявлением о создании в 1949 г. КНР советская пропаганда оптимистически
утверждала, что в союзе с полумиллиардным Китаем нам, русским, можно не
опасаться американцев, разжигающих третью мировую. И наш народ щедро помогал
Китаю. На Дальнем Востоке особенно часто звучала песня, скорее похожая на
ораторию: «Русский с китайцем – браться навек!» Но вот прошло всего 8 лет.
Талантливо выстроенные тов. Сталиным дружеские отношения с Китаем были
бездарно утрачены Н.С.Хрущёвым. Началось радиовещание из КНР на русском
языке. Взахлёб рассказывалось о том, что Россия обманом и хитростью захватила у
Китая Сибирь и Дальний Восток, что когда эти территории Поднебесная вернёт
себе обратно, то «китайцы выведут новую породу людей, которые будут такие же
красивые, как китайцы, и такие же высокие, как русские!». Часто повторялось:
«Советский Союз – наш смертельный враг». Помимо антисоветской
радиопропаганды по указу из Пекина не прекращались антисоветские
дебоши в Москве, Ханое, Париже, Багдаде, Алжире и др. городах. Китайцы
издевались над экипажами задерживаемых ими советских торговых
кораблей. А вскоре вместо «дружбы навек» обагрилась кровью советскокитайская граница.
3 марта 1969 г., т.е. на следующий день после начала событий на уссурийском
о-ве Даманский, я был призван на военные сборы офицеров запаса в Комсомольск-наАмуре. Военную форму нам не выдали, хотя на казарменное положение перевели.
Позавтракав, мы стреляли из пистолета «ПМ» и автомата Калашникова, а после обеда
– слушали лекции подполковников из КГБ. Ошеломляющей была информация из их
уст о Китае и китайцах. Рассказывалось, например, как в годы «любовного экстаза»
между ЦК КПСС и ЦК КПК КГБ по приказу ЦК КПСС ликвидировал в
Поднебесной нашу разведывательную сеть, а списки агентов выдал властям
Китая. Агенты были арестованы и замучены до смерти вместе семьями. «Дружба»,
однако, всё равно продолжалась. Позже мы узнали, как раненого ефрейтора Павла
Акулова, попавшего в плен на Даманском, китайцы возили по стране в железной
клетке, подвергая неслыханным пыткам, а потом мёртвого выбросили на границе.
Через две недели нас отпустили, но у меня возникло желание изучать Китай. Я
узнал, что в России самая сильная синология – наука о Китае, основы которой
заложил Н.Я. Бичурин, в монашестве Иакинф (1777-1853). Приложил руку к изучению
Китая ещё один российский церковнослужащий – П.И. Кафаров, в монашестве
Палладий (1817-1878).
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Тем не менее «МИР НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О КИТАЕ».
Эти слова принадлежат известному русскому писателю и историку-синологу
Всеволоду Никаноровичу Иванову (1888-1971). Впервые я их услышал осенью
1969 г. в личной беседе с писателем на его квартире в Хабаровске. Всеволод
Никанорович знал Поднебесную не только из фолиантов научных библиотек. Он
изучал Китай, находясь непосредственно на его территории в течение 23 лет.
Вс.Н.Иванов, русский офицер, попал в Китай в 1922 г. вместе с остатками Белой
армии адмирала Колчака. В 2005 г. стараниями хранителя его творческого архива
Ю.Я. Букреева в С.-Петербурге был издан шедевр публицистики Вс. Н. Иванова,
касающийся истории Китая, «МЫ на Западе и на Востоке» (впервые книга увидела
свет в Харбине в 1926 г.).
Услышанная мною фраза чрезвычайна актуально в начале XXI века, и будет
уместно воспроизвести её полностью: «Я двадцать пять лет своей жизни посвятил
изучению Китая и, тем не менее, единственное, что я твёрдо усвоил, так это то, что
мир ничего не знает о Китае». Сказав это, писатель достал с книжной полки
солидный фолиант «Библиография Китая», хлопнул по нему ладонью и добавил:
«Хотя о Китае написано очень много исследований. Это – библиография Китая.
Здесь только перечень названий книг о Китае. Написать-то их учёные и
путешественники написали, но охватить Китай умом ещё никто не смог! Россия
обязательно столкнётся с Китаем. Это неотвратимо. И Европа тоже. Китай
терпеливо ждёт своего часа. Китай считает себя Срединной империей – Джун Го.
Иероглиф «Джун» выглядит в виде огородной изгороди с проведённой поперёк
«огорода» вертикальной палочкой. «Огород» это как бы весь мир, а Китай – центр
его. Каждый китаец полагает, что все люди на земле это временно ускользнувшие
из-под власти Китая подданные. Поэтому события на Даманском могут
повториться, но не завтра или послезавтра, а примерно через пятьдесят лет». На мой
вопрос, в чём же причина тупиковой ситуации в изучении Китая, Всеволод
Никанорович ответил: «Всё дело в особой душе Китая, которую пока никому не
удалось разгадать». Действительно, европеец, попавший 150-200 лет назад в
Срединное государство, недоумевал при виде нищеты, убожества, царивших
кругом мрака и безысходности. Естественно, ему приходили в голову вопросы:
«Ну и где же здесь 8000 лет блестящей истории?», «Где же здесь те устои,
позволившие Поднебесной империи сохраниться, тогда как Древняя Греция,
Древняя Римская империя, Татаро-монгольская империя и другие могучие
государства давно канули в вечность?», «И это страна утончённых поэтов,
умнейших философов, живших задолго до н.э., изобретателей фарфора, компаса,
пороха, ракет, бумаги?..»
Пока учёные-синологи ищут ответы на вопросы европейца, посетившего Китай
150-200 лет назад, мы заглянем в день сегодняшний…
В № 1, 2019 газеты «За Русское Дело» был опубликован обзорный материал
«Китай может захватить Сибирь. Уже завтра», в котором сообщалось, что
кинорежиссёру Н.С. Михалкову прислали синопсис интересного фантастического
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фильма «Катастрофа», который Никита Сергеевич зачитал в июне 2016 г. на
телеканале «Россия-24» в своей авторской ТВ-передаче «Бесогон»: «Я
приветствую вас, дорогие телезрители. Мне прислали синопсис – это как бы краткое
содержание сценария без диалога, без деталей, а череда фактов. Мне кажется, здесь
есть о чём поговорить».
Михалков рассказал, как, согласно сценарию фильма «Катастрофа», «3 января
какого-то года …в 4 часа утра по местному времени два десятка вертолётов МИ17 с китайским спецназом на борту на предельно малых высотах, никем не
обнаруженные, за несколько минут преодолевают расстояние от пограничного
города Фуюань до Хабаровска и приземляются на стадионе им. Ленина. По
удивительному совпадению именно в этом месте в непрезентабельном здании
находится Генконсульство КНР в Хабаровске, которое и выступает в качестве
пункта наведения десанта. На месте посадки спецназовцы получают транспорт –
микроавтобусы. По пустому Амурскому бульвару они через 5 минут доезжают до
железнодорожного вокзала и захватывают его, сразу перерезая таким образом
Транссиб. Другая часть десанта сворачивает с Амурского бульвара на ул.
Серышева, захватывает находящийся там штаб ПВО Дальневосточного военного
округа. После этого в городе начинается отстрел руководства всего ДВО и
Дальневосточного федерального округа».
Далее рассказывается, как на всей огромной русско-китайской границе
представленная всеми родами войск многомиллионная НОАК по льду рек Амура и
Уссури вторгается на территорию Сибири, Приморья и Приамурья. Кроме того,
залпами ракет малой дальности отправляются на дно корабли и подлодки
Тихоокеанского военного флота, базирующегося во Владивостоке, поскольку
большинство уничтожаемых объектов расположены в непосредственной близости
от границы. Кроме того, вторжение китайцев в Казахстан создаёт реальную угрозу
выхода НОАК уже в европейскую часть РФ, на Западный Урал и в Нижнее
Поволжье. Первое серьёзное сопротивление китайцы встречают лишь в Бурятии,
где «часть группировки Вооружённых сил России уцелела после авиационного
удара». По-видимому, дело не в том, что часть группировки уцелела, а в том, что
российские солдаты поднимались в яростные контратаки с криком: «За Родину! За
Абрамовича! Ура!!! За Дерипаску! Ура!»
Отсылая читателя к вышеназванному номеру «ЗРД», замечу: в силу того, что в
центральной части Китая наши спутники обнаруживают в состоянии полной боевой
готовности 8500 единиц «межконтинентальных баллистических ракет с ядерными
зарядами» правительство РФ не решилось применить против Поднебесной наше
ядерное оружие и вынуждено было согласиться на Мирный договор с Китаем,
«подписанный 23 февраля… какого-то года в Боали – бывшем Хабаровске».
По этому Договору:
«Официальная граница между КНР и РФ восстанавливается в соответствии с
Нерчинским договором 1689 г. и Кяхтинским договором 1727 г. Китаю отходит
большая часть Забайкальского и Хабаровского краёв, Амурская область,
Приморский край, остров Куедао, сейчас он известен как Сахалин, а также
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республика Тыва, Южные Курилы возвращаются Японии. Пекин всегда полностью
поддерживал Токио по курильской проблеме. Вся остальная территория РФ к
востоку от Енисея передаётся Китаю в бессрочную аренду за 10 млрд. долл. в год,
при этом в закрытой части Договора оговаривается, что аналогичная сумма
ежегодно перечисляется на личные счета некоторых руководителей РФ. Территория
между Уралом и Енисеем остаётся под юрисдикцией России, но и объявляется
полностью демилитаризованной. Здесь не могут размещаться ни российские, ни
китайские войска, ни тем более контингенты каких-то третьих стран. На этой
территории граждане КНР получают те же права, что и граждане РФ в том числе в
плане проживания и трудоустройства. Аналогичные права получают китайцы и в
Казахстане. Монголия окончательно и навсегда возвращается в состав Китая. НАТО
и ООН официально заявляют, что удовлетворены столь быстрым и мирным
разрешением конфликта в Пекине. В Пентагоне генералы и адмиралы находятся в
откровенном восторге. Теперь деньги им польются потоком, чтобы сдерживать
колоссально усилившийся Китай.
Конец фильма».
Мне, автору этих строк, удалось раздобыть «Аналитическую записку» к
сценарию фантастического фильма «Катастрофа». Возможно, и у уважаемого
Никиты Сергеевича эта «Записка» тоже имеется. Вот она…
«Мирный договор между РФ и КНР, подписанный 23 февраля какого-то года в
Боали – бывшем Хабаровске, это ещё не финал ужасно неприятного для РФ
события. Предусматривается и его завершающий этап.
Многие, видимо, теперь поняли, что перестройка в СССР-России началась не с
1985 г., т.е. с момента прихода к власти М.С. Горбачёва, а значительно раньше.
После смерти И.В. Сталина мировой закулисой был разработан план
спецоперации по ликвидации СССР под названием “Операция ”Лиотэ””,
рассчитанная на 50 лет, т.е. завершение её планировалось на 1991-93 гг. Операция
эта, увы, полностью реализовалась. Но уничтожение СССР, не означало, что
возникшую на его развалинах Российскую Федерацию оставят в покое. После
расстрела Б. Ельциным в 1993 г. ВС РСФСР всё той же мировой закулисой был
разработан план ещё одной секретной спецоперации, не менее коварной,
рассчитанной вперёд на 30 лет: на этот раз по ликвидации РФ. Название этой
спецоперации “Жёлтый жираф”.
Согласно плану спецоперации “Жёлтый жираф”, РФ должна целиком, не потеряв
ни пяди свой земли, войти в… состав государства США, в качестве его 51-го
штата! Как когда-то вошла в него, например, Аляска. Об этом плане прекрасно
знают президент РФ В.В. Путин, его ближайшее окружение и они давно помогают
Америке воплощать его в жизнь. Человечество, увидев, как на его глазах словно
птица Феникс из пепла восстала из ничего экономика полуфеодального Китая,
узнало, что сие стало возможным благодаря переброшенным США в Китай
технологиям и производственным мощностям. Якобы США погналось за очень-
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очень дешёвой рабочей силой. Но ведь дешёвая рабочая сила была и есть под
боком у США: в Бразилии, Никарагуа Аргентине и т.д. А против дешёвой
рабочей силы из Мексики, рвущейся в США, Дональд Трамп даже возводит на
южной границе Америки огромную заградительную стену!
Подъём экономики трудолюбивого Китая, а вслед за ней, разумеется, и его
вооружённых сил – это тоже часть… секретной операции “Жёлтый жираф”,
причём наиболее важная!! Никогда не устраняемая, в отличие от СССР,
разведывательная агентура США в Китае, внедрённая в высшие властные
структуры КНР, начиная с 1985 г. умело подогревает великоханьские амбиции
Китая. Она же спровоцировала вторжение НОАК на территорию Сибири, Дальнего
Востока и Казахстана. Но перед стартом операции “Жёлтый жираф” в США
успешно завершились и до времени законсервировались особо секретные
исследования по созданию эффективного генетического оружия против китайцев.
После захвата китайцами Сибири и Дальнего Востока наступает важный момент:
мировой закулисой на этот период запланирована встреча на высшем уровне между
Путиным и Трампом. Она один к одному будет походить на встречу Черчилля и
Рузвельта в 1941 г., когда ещё не вступившие вo Вторую мировую войну США в
обмен на военную помощь гибнущей Англии лишили её фунт стерлингов статуса
мировой валюты, а её самою мирового сверхмогущества, согласно принятой на
встрече «Атлантической хартия от 14 августа 1941 г.». После этого Гитлер
окончательно отказался от плана переброски своих войск через Ла Манш, а в
Англию пошла из Америки серьёзная военная помощь по ленд-лизу.
Президент Трамп согласится выручить РФ, т.е. избавить её от оккупации
Сибири и Дальнего Востока китайцами, но при условии присоединения всей
территории РФ к США. Чтобы всё это выглядело фундаментально и закреплено на
веки вечные, Путину будет предложено предварительно провести в РФ
всероссийский референдум на тему “Согласны ли вы, чтобы Россия стала одним из
штатов США?” “ДА”. “НЕТ”. Чтобы Путин, а за ним и все россияне бы
сговорчивыми, за неделю до начала переговоров у России появится «второй фронт»:
ей объявит войну Украина, потому что спровоцированное США искусственное
обострение отношений между РФ и Украиной – это тоже часть секретной операции
“Жёлтый жираф”.
Путин и его команда очень быстро (имеется соответствующий опыт
присоединения Крыма к РФ в 2014-м) проведут в РФ предложенный США
референдум, на котором 75% россиян скажут «ДА». После чего ещё одна
«Атлантическая хартия» на этот раз между США и РФ будет безотлагательно
подписана. Загадочное генетическое оружие против китайцев США успешно
применят. Вследствие этого обезумевшие и деморализованные войска НОАК,
побросав оружие, толпами побегут на свою историческую родину. Именно для
размещения этих толп и тоже согласно сценарию операции «Жёлтый жираф» в
Китае заранее были построены ныне пустующие города, способные вместить
200 000 000 жителей. В целях защиты беглецов от собственного огорчённого и
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озлобленного народа города эти обнесут в несколько рядов колючей проволокой и
выставят охрану».
На этом «Аналитическая записка» к синопсису сценария фантастического
фильма «Катастрофа», зачитанного Никитой Михалковым в июне 2016 г. на ТВканале «Россия-24», заканчивается. В качестве комментария к ней можно добавить
следующее…
Очень даже возможно, что 75% населения России поставят своё «ДА» на
референдуме на тему присоединении РФ к территории Америки. Для этой цели и
была осуществлена массовая дебилизация наших сограждан, родившихся в
постперестроечное время. Как именно? Путём уничтожения советской системы
образования, введения ЕГЭ, дискредитации достижений СССР, внедрения через
СМИ так называемых «демократических ценностей» и т.п. Именно это поколение к
сегодняшнему дню составило большинство населения РФ. А для безусловно
поставивших бы в бюллетене «НЕТ», т.е. наших пенсионеров, заблаговременно
сделано всё, чтобы они к «февралю какого-то года» вымерли.
Если следовать логике плана спецоперации «Жёлтый жираф», становится
понятным, почему по решению властей РФ утопили российскую космическую
станцию «Мир», отказались от наших заграничных военных баз на Кубе и во
Вьетнаме, почему их экономической политикой вконец добили русскую деревню,
лишив страну продовольственной безопасности, и т.д.
Но вернёмся к выше обозначенной теме истории Китая и событиям на о-ве
Даманский…
Западноевропеец, побывавший в Китае 100-150 лет назад, а также русский
писатель-синолог Вс.Н. Иванов недоумевали и по поводу «загадочной души Китая»,
и по поводу увиденного в Поднебесной убожества поскольку не знали о том, что
самую длинную в мире 8000-летнюю историю Китая и феерические достижения
его древности выдуманы иезуитами Ватикана, активно действовавшими в Китае на
протяжении 250 лет! На этой выдумке в китайцах развивалось чувство
превосходства над другими народами – так называемый имперский великоханьский
шовинизм. С подачи тех же иезуитов китайцам неведомо понятие «совесть»: такого
слова нет в китайских словарях. Они уважают только силу, а доброжелательное
отношение к себе других народов принимают за слабость. 50-тысячный отряд
китайцев, нанятый ВЧК в Гражданскую войну 1918-20 гг. для ведения разного рода
спецопераций, проявлял по отношению к русским людям невиданную жестокость.
Такую же жесткость проявляли китайцы и в отношении наших солдат во время
пограничных конфликтов на советско-китайской границе в 1960-69 гг. Они легко
превратили конфликт двух «братских партий» – КПСС и КПК, вооружённых
одной и той же марксистко-ленинской идеологий, в предельно амбициозное
яростное межэтническое противостояние. То же самое, по-видимому, ждёт Россию
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и в будущем, если правительство РФ не поведёт в своих отношениях с КНР более
взвешенную политику.
Олег ГУСЕВ