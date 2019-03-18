Одной из основных проблем сегодняшнего российского государства является отсутствие внятной, озвученной и принятой обществом стратегии развития страны. Кто мы? Куда мы идем, к чему стремимся? Как видим свое будущее? Что мы хотим достичь в отношениях с другими государствами и блоками?

При этом внешние и внутренние цели, внешняя и внутренняя политика не могут быть двумя отдельно планируемыми сферами, так как одно вытекает из другого и только тогда можно успешно двигаться вперед, если левая нога «дружна» с правой.

Поэтому выработка стратегии одновременно требуется как на внутреннем поле, так и на внешнем контуре нашего государства.

В этих условиях, задачей общественных сил и организаций является выработка этой стратегии, её обсуждение, предложение власти и руководству страны вариантов дальнейших действий.

Именно с такими целями мы и начали обсуждение в материале «Выбор стратегии будущего – задача России» . Следующим материалом на данную тематику стала публикация статьи экономиста и политолога Анатолия Аслановича Отырбы. Еще в 2014 году он опубликовал статью, в которой дал оценку разворачивающимся событиям. В целом – совершенно верную.

И вот предлагаем вашему вниманию наш совместный материал.

Источник: РИА ФАН

О реальной причине демонизации России Западом

«Но даже самому хорошо управляемому

миропорядку неизбежно приходит конец».

Ричард Хаас «Чем закончится миропорядок»

Весь мир является свидетелем того, как на протяжении последних нескольких лет силы определяющие политику Запада системно нагнетают давление на Россию. Поначалу оно проявлялось в форме её демонизации в СМИ по пустячным, а порой и надуманным поводам, и со временем продолжилось ведением разного рода санкций, с требованиями от руководства России за их отмену невыполнимых уступок, несущих угрозу территориальной целостности и безопасности государства. Объясняют они свои действия необходимостью сдерживания экспансии России, от которой, якобы, исходит угроза безопасности Запада. В самой же России, у которой отсутствует ресурсный потенциал необходимый для осуществления внешней экспансии, подобная политика Запада подавляющим большинством экспертов оценивается как неадекватная. Нами же, авторами этой статьи она видится естественной, и мы её не только предсказывал и , но и называли причину.

Главная же причина наших разночтений с российским экспертным сообществом обусловлена разницей в видении принципа мироустройства. Они в качестве основных политических субъектов по инерции продолжают рассматривать государства, а в качестве основных акторов, определяющих глобальную политику — США, Россию и Китай. При этом в большинстве случаев, их степень влияния в мире рассматривается в таком же порядке. Нам же нынешняя конфигурация мироустройства видится иначе, соответственно, иными видятся и причины порождающие действия, влияющие на взаимоотношения глобально значимых политических сил.

В качестве основных сил мы видим два субъекта. Первый — америкацентричный проект Запад, более шести столетий доминировавший (и пока ещё доминирующий) в мире, созданный в его нынешнем виде мировой финансовой олигархией (МФО). Второй — китаецентричный проект Восток, созданный и контролируемый КПК.

Поскольку скелетом, связующим проект Запад является мировая финансовая система подконтрольная МФО, её хозяева и определяют политику Запада в основных, глобально значимых вопросах. Но в силу того, что Китай, познав секреты основного инструмента, обеспечивающего мощь и влияние Запада — фиатных денег, с помощью которых латентно эксплуатируется человечество, запустив программу «интернационализации юаня», начал захватывать обслуживаемое ими рыночное пространство, проект Запад оказался в стадии стагнации и снижения своего влияния на глобальные процессы.

В отличие от него, проект Восток стремительно развивается и набирает мощь. Это обусловлено тем, что Китаю, познавшему природу фиатных денег, их экономические функции и политическую роль, удалось вырваться из-под финансовой зависимости Запада и создать свою, самодостаточную, национальную финансовую систему, что открыло ему возможность для обеспечения роста национальной экономики независимо от западных инвестиций.

Из вышесказанного следует, что в мире сегодня существует два глобально значимых политических мегасубъекта, взаимоотношение которых, в условиях ужесточения их противостояния, уже в обозримом будущем определит судьбу всего человечества.

Сегодня ситуация выглядит следующим образом. Восток развивается интенсивней Запада, и он уже не только озвучил свои планы на текущее столетие в виде глобальных проектов, но и приступил к их реализации. Хозяева же Запада, не без основания считают все эти действия как экспансионистские, несущие угрозу их статусу доминионов, и понимают, что если в течение ближайших лет они не остановят Китай, то он наберет мощь способную обеспечить ему абсолютное доминирование в мире, в результате чего им придется поменяться ролями. Потому, они, для которых их доминирующее положение является императивом, сделают всё возможное, чтобы лишить Китай возможности конкурировать с ними. Причем, желательно, навечно.

Решить такую задачу можно лишь двумя способами. Первый, — экономический, перекрыв Китаю пути поставок энергоресурсов. Но здесь есть проблемы. Во-первых, — это может оказаться лишь временным решением проблемы, из которой, Китай, умеющий извлекать уроки из своих ошибок, сделав правильные выводы, через какое-то время (возможно и через десятилетия) вновь возродится. Во-вторых, — в условиях нынешнего геополитического мироустройства, Запад способен отрезать его лишь от морских поставок энергоресурсов, которые Китай может компенсировать поставками из стран Средней Азии и России, для которой в условиях санкции со стороны Запада, китайский рынок оказывается жизненно необходимым. Следовательно, полностью отрезать Китай от энергоресурсов и гарантированно остановить рост его экономической мощи можно только перехватив политическое управление Россией.

Второй, вариант – военный. Но одолеть Китай в обычной войне, в современных условиях, нереально. Война с ним, рассчитанная на тотальную победу, может быть только ядерной. Но самому Западу вступать в неё опасно, поскольку, во-первых, нельзя исключить, что Китай каким-то образом ответит и нанесет Западу неприемлемый ущерб; во-вторых, в процессе такой войны Западу придется использовать значительную часть своего ядерного арсенала, в результате чего он может оказаться безоружным перед Россией, которая просто обязана будет, воспользоваться своим преимуществом. В связи с этим, оптимальным для Запада вариантом является провоцирование российско-китайской ядерной войны — использование России в качестве ядерной дубинки против Китая. Неядерный военный конфликт между Москвой и Пекином тоже вполне себе устроит Вашингтон.

Но реализация такого сценария, как и первого, возможна лишь в случае перехвата управления Россией, из чего следует вывод, что именно Россия сегодня является главным препятствием на пути Запада в деле обеспечения безопасности от набирающего мощь Китая. И именно этим обусловлено неадекватное, на взгляд наблюдателей, поведения хозяев Запада в отношении России. Демонизируя Россию и ее народ, они пытаются морально обосновать и оправдать в глазах остального мира свои будущие агрессивные действия против нее, в выборе средств для которых он не будет себя стеснять. Но Россию, обладающую средствами, способными нанести Западу невосполнимый ущерб, они попытаются одолеть взорвав ситуацию изнутри, организовав некое подобие майдана*, или спровоцировав российско-украинскую войну, которая в реальности будет войной России с Западом, но не будет ядерной. Целью же этой войны будет перехват управления военным потенциалом России.

Скажем проще – США хотят подчинить себе Россию, чтобы потом использовать её далее в борьбе против Китая. Второй вариант – прямое провоцирование конфликта России и Китая, чтобы остаться в стороне и попытаться повторить позицию Штатов в Первой и Второй мировой войнах. Об этом мы говорим уже почти десять лет и развитие событий подтверждает правильность нашего анализа.

И в этой ситуации особое беспокойство вызывает, мягко говоря, «наивная» позиция руководство России и Китая, пытающихся договориться, с мало что решающими, официальными руководителями стран Запада. В отношениях с Китаем реальных хозяев Запада – МФО, устроит только контроль над его финансовой системой и эмиссией юаня (как это происходит в России), что позволит контролировать его экономику и перенаправлять большую часть создаваемой им добавленной стоимости в пользу Запада, под контроль МФО. Но гарантированно получить все это МФО может, только получив контроль над ядерными силами России. И все действия Запада направленные на дискредитацию России и сдерживание её развития, осуществляются именно с целью перехвата управления ими. И они не прекратят эти действия до тех пор, пока не остановят Китай. В этой ситуации руководству Китая и России бессмысленно тешить себя надеждой договориться с МФО. Сегодня им необходимо не теряя времени приступить к формированию совместной стратегии направленной на сдерживание Запада, агрессивные действия и намерения которого несут угрозу возникновения Третьей мировой войны, которая с большой долей вероятности может оказаться ядерной, способной уничтожить все человечество. Причем, эта стратегия помимо военной составляющей должна содержать и мирный план проектирование новой модели развития человеческой цивилизации, привлекательной для большинства народов Евразии и Африки.

Анатолий Отырба, профессор Академии Геополитических проблем

Николай Стариков, общественный деятель, писатель