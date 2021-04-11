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Мото-механизированные бесчинства

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Егор Иванов продолжает препарировать фейкового "история и архивариуса" Богуславского, на основе одного из опубликованных Богуславским документов и его украинских друзей.



По содержанию, данный опус сделан в духе "Секретного соглашения НКВД и Гестапо", которое в 90е всерьез пытались выдавать за "очень страшный документ", хотя авторы палились уже в тексте фальшивки.

В целом, хороший и нужный цикл. Жду продолжения.

PS. И да, судя по ролику Егора, Богуславский и вот этот персонаж из ЖЖ allin777 это один и тот же человек. Старожилы должны его помнить, в свое время набегал в комментарии с рассказами про "страшную правду про НКВД", А теперь после ролика Егора, все свои изыскания за много лет потер. А прикидывался историком….

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6695130.html
Метки: 1946, 2014, богуславский, Видео, документы, егор иванов, одесса, ровно, сбу, Украина, фальсификации
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