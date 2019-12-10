Сводки от ополчения Новороссии 10 декабря 2019

Командование ВСУ сообщило о гибели трёх карателей (ВИДЕО)

В штабе так называемой Операции объединенных сил сообщили о гибели на Донбассе трёх карателей ВСУ. По информации штаба, «военнослужащие подорвались на неизвестном предмете». Однако обстоятельства «гибели» традиционно вызывают большие сомнения: штабу «ООС» не привыкать выдавать за потери на фронте небоевые потери либо последствия собственных неудачных провокаций. Тем временем в Армии ДНР, напомним, сообщили, что за истекшие сутки ВСУ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнём украинских военных оказались: посёлок Доломитное (горловское направление); посёлки Александровка и Старомихайловка (донецкое направление); село Саханка (мариупольское направление). В Старомихайловке повреждено 11 домостроений. Читайте также: «Ни единого шанса»: Чего можно ожидать от встречи «нормандской четвёрки»

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ВСУ бьют по посёлкам и минируют окрестности: сводка с Донбасса

Утром 10 декабря Армия ДНР сообщает об обстрелах территории Республики украинскими подразделениями, которые продолжались и в те часы, когда президент «незалежной» в Париже рассуждал о многократных срывах режима прекращения огня. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по территории Республики из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли район н. п. Доломитное — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики оперативно-тактической группировки «Восток» открывали огонь по районам населенных пунктов ДНР: — три раза район н. п. Старомихайловка — из 82-мм минометов и вооружения БМП (13 мин, 45 выстрелов); — два раза по району н. п. Саханка — из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (29 гранат); — район н. п. Александровка — из стрелкового оружия. Всего по территории Республики противник выпустил 99 различных боеприпасов. В результате обстрела боевиками 28-й омбр ВСУ н. п. Старомихайловка получили повреждения 11 гражданских жилых домостроений. Адреса: ул. Котовского, д. 3, д. 8 и д. 22, ул. Шевченко, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, ул. Коцюбинского, д. 8, ул. Жуковского, д. 22, ул. Комсомольская, д. 11, д. 13. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется. Командование ВСУ продолжает грубо игнорировать договорённости Контактной группы в рамках возобновления обязательств сторон по реализации Рамочного решения, предпринимая попытки по затягиванию процесса разминирования на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Прикрывшись уведомлением международных наблюдателей СММ ОБСЕ о завершении демонтажа фортификационных и невзрывных инженерных сооружений, украинская сторона активно продолжает проводить минно-взрывные работы как вблизи, так и на самом участке разведения. Данный факт также отмечается наблюдателями Миссии. Кроме этого, оккупационное командование ВСУ продолжает подвергать опасности жизни мирного населения на временно подконтрольных Украине территориях. Кроме нарушения режима прекращения огня, командование «ООС» продолжает осуществлять минирование местности вблизи населенных пунктов. Нашей разведкой зафиксирована установка 250 противотанковых мин на восточной части н. п. Водяное. С целью осуществления визуального мониторинга за маршрутами передвижения и районами работы патрулей ОБСЕ командование «ООС» продолжает нарушать Минские договорённости, осуществляя запуски БПЛА. Так, боевики Зубанича из 10-й бригады открыто осуществляли наблюдательный полет БПЛА над позицией патруля миссии ОБСЕ в районе н. п. Пищевик. По-прежнему, с целью сокрытия тяжёлого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, отмечается активное применение по БПЛА СММ ОБСЕ станций помех авиационной УКВ-радиосвязи Р-934Б и станций помех каналам управления и навигации «Буковель-АД» из состава 502-го батальона РЭБ ВСУ в районе н. п. Новотроицкое. Также факт нарушения Минских договорённостей зафиксирован в официальном отчёте Миссии ОБСЕ. Защитники Республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня. Читайте также: Не договорились: «нелох» в Париже заявил, что не может обеспечить отвод войск на Донбассе

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Удар по Донецку: обстрелу предшествовал взрыв и стрельба на позициях ВСУ

Радикалы взорвали склад боеприпасов ВСУ, те, в свою очередь открыли беспорядочный огонь и начали мстить Народной милиции ДНР. Итог – погибшие бойцы ВСУ и разрушенные дома в Донецке, сообщает ПИКiNFORM.

Передовая бригада Вооруженных сил Украины понесла потери в результате уничтожения ранее прибывшими националистами склада с боеприпасами, говорится в экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР вечером в понедельник. Разведка НМ ДНР получила данные о том, что обстрелу военнослужащими 28-ой отдельной механизированной бригады ВСУ западных окраин Донецка предшествовал взрыв и хаотичная стрельба на позициях первого мехбатальона данного соединения в районе Красногоровки.

Источники дончан сообщают о взрыве, произошедшем на позициях бригады днем. В результате взрыва склада с боеприпасами второй механизированной роты, погиб один военнослужащий, ранен еще один. Военнослужащие ВСУ, приняв инцидент за обстрел со стороны ДНР, открыли огонь по западной окраине Донецка, поселку Старомихайловка, результатом чего стало повреждение девяти домов:

«По уточнённым данным, полученным нашей разведкой, обстрелу 28-й бригадой жилых кварталов Старомихайловки, в результате которого получили повреждения шесть гражданских домостроений, предшествовал взрыв и беспорядочная стрельба на позициях 1-го механизированного батальона этого соединения. По информации от наших источников, на позициях 28-й бригады произошел подрыв склада боеприпасов 2-й механизированной роты, расположенного в одном из разрушенных зданий по улице Прокофьева в населенном пункте Красногоровка. В результате взрыва один боевик погиб и один ранен», — сообщают в Управлении НМ ДНР.

В то же время, как сообщают в Управлении оборонного ведомства республики, причиной взрыва склада с боеприпасами ВСУ послужила диверсия, которую совершили националисты, ранее прибывшие в зону ООС с целью дестабилизации обстановки в период проведения встречи Нормандской четверки в Париже.

«Нашей разведкой получены данные о прибытии вчера, 8 декабря, в зону ООС группы радикалов из состава националистической организации «Украинской Добровольческой Армии» численностью до 30 человек. По имеющейся у нас информации, в зону оккупации неонацисты прибыли на двух микроавтобусах «Мерседес Спринтер» с номерными знаками Полтавской области», — сообщали в понедельник днем в пресс-центре УНМ ДНР.

При этом, военные республики отметили, что прибывшие националисты не встретили абсолютно никакого сопротивления от военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несут службу на всех блокпостах в зоне силовой операции. Более того, автобусы с радикалами даже ни разу не досматривались военнослужащими НГУ. Соответственно, радикалы могли привезти с собой в зону ООС и оружие с боеприпасами, и взрывчатку.

Георгий Евстигнеев

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Командование скрывает позорные потери ВСУ, каратели сожгли медпункт: сводка (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. Командование «ООС» продолжает наращивание сил и средств вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе н. п. Золотое зафиксировано прибытие трех БМП-1 и двух единиц БТР-70, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ. Не исключено, что прибытие техники связано с готовящимися провокациями националистических формирований, находящихся в этом районе. Читайте также: Путин везёт в Париж «грузинский сценарий» и не пойдёт ни на одну уступку Украине, — СМИ Несмотря на относительное соблюдение режима прекращения огня, ВСУ продолжают нести небоевые потери вследствие низкой профессиональной подготовки личного состава. Так, по информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», 8 декабря в районе н. п. Золотое, при уточнении схемы расположения минных полей, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один военнослужащий 72-й бригады ВСУ, еще трое получили ранения. Еще одно происшествие произошло в 59-й бригаде ВСУ. Так, 7 декабря в результате несоблюдения требований безопасности при выполнении работ по маскировке техники на позиции в районе н. п. Мироновский получил травмы один военнослужащий бригады, который с переломами ребер и ноги был доставлен в медпункт бригады. Оба факта небоевых потерь тщательно скрываются командирами 72-й и 59-й бригад Богомоловым и Шаповаловым. Доклады в вышестоящий штаб не производились. Читайте также: Скандал в Раде: «Измена Родине! Украину поделят между десятью уродами!» (ВИДЕО) Продолжаем фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне проведения «ООС», выраженного в употреблении наркотических средств и алкогольных напитков. Украинские каратели идут на различные ухищрения ради очередной дозы. Так, по имеющейся у нас достоверной информации, 7 декабря в районе н. п. Луганское произошло возгорание помещения медицинского пункта одного из подразделений 59-й бригады. В ходе проведенного разбирательства прибывшими сотрудниками ВСП выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, а предварительный мотив — скрытие недостающих медикаментов, содержащих наркотические вещества. Также предварительно установлены и подозреваемые, ими оказались два военнослужащих батальона, один из них занимает должность нештатного фельдшера. Читайте также: Натовская снаряга на тысячи долларов: обзор экипировки уничтоженных в ДНР СБУшников (ВИДЕО)

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