Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Вот оно в чем секрет то оказывается. “фургалам” которые продавали китайцам ворованный лес, не хватает культуры. Народ так любил “фургалов” за деньги к существованию. И так народ был против, когда источник их денег от воровства арестовали. Я думал, что нужна реклама белорусских качественных продуктов, которые не хотят покупать, потому что они качественные. Оказывается должна быть культура у “фургалов” и нет проблем.
друг говорил раковых в беларуси много… Правда?