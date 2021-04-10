Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Обращение к честным производителям, предпринимателям и купцам Руси. Алексей Орлов

214 2

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o-Jd4ZGtBOc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Экономика и нравственность – какая между ними связь?
Место производства имеет значение
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Бэкграунд, выпуск-326 за 16 ноября 2013
Послание Путина Федеральному собранию — полный текст
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7456 5296
    чужой час назад

      Вот оно в чем секрет то оказывается. “фургалам” которые продавали китайцам ворованный лес, не хватает культуры. Народ так любил “фургалов” за деньги к существованию. И так народ был против, когда источник их денег от воровства арестовали. Я думал, что нужна реклама белорусских качественных продуктов, которые не хотят покупать, потому что они качественные. Оказывается должна быть культура у “фургалов” и нет проблем.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru