Главная » Невероятное в мире, Политика

Обломки для паломничества

150 0

Коварная Россия не хочет подпитывать польские фантазии про "сбитый самолет Качинского" несмотря на то .что польские дипломаты продолжают требовать поставить памятник Качинскому и Ко и отдать Польше обломки самолета, чтобы та могла подкрепить свои наиболее горячечные фантастики. Годовщина смоленской катастрофы. Посол: Россия, удерживая обломки Ту-154М, нарушает международное право (Interia, Польша) Кшиштоф Краевский (Krzysztof Krajewski) в марте занял пост посла в Москве. Передавая копии верительных грамот министерству иностранных дел РФ, он напомнил об обломках польского самолета. В беседе с «Польске радио» дипломат заверил, что поднимает эту тему каждый раз, когда встречается с представителями аккредитованного в России дипломатического корпуса. «Польское имущество вот уже 11 лет остается на российской территории, это нарушение не только международного права, но и данных нам обещаний», — заявил Краевский. Он подчеркнул, что Польшу в ее усилиях, направленных на возвращение обломков «Туполева» и «черных ящиков», поддерживают международные структуры, в частности,...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: icdn.lenta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6692153.html
Метки: идиоты, Качиньский, польша, поляки, Россия, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Хазарстан на обломках России. В обмен на отказ от ПРО
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 января 2020
Не последний день Помпеи
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
Война миров - 22. Два тёмных камешка. Чёрная Дева.
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
Лунная мегапостановка
Придём к изобилию!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru