Обломки для паломничества
Коварная Россия не хочет подпитывать польские фантазии про "сбитый самолет Качинского" несмотря на то .что польские дипломаты продолжают требовать поставить памятник Качинскому и Ко и отдать Польше обломки самолета, чтобы та могла подкрепить свои наиболее горячечные фантастики. Годовщина смоленской катастрофы. Посол: Россия, удерживая обломки Ту-154М, нарушает международное право (Interia, Польша) Кшиштоф Краевский (Krzysztof Krajewski) в марте занял пост посла в Москве. Передавая копии верительных грамот министерству иностранных дел РФ, он напомнил об обломках польского самолета. В беседе с «Польске радио» дипломат заверил, что поднимает эту тему каждый раз, когда встречается с представителями аккредитованного в России дипломатического корпуса. «Польское имущество вот уже 11 лет остается на российской территории, это нарушение не только международного права, но и данных нам обещаний», — заявил Краевский. Он подчеркнул, что Польшу в ее усилиях, направленных на возвращение обломков «Туполева» и «черных ящиков», поддерживают международные структуры, в частности,...
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