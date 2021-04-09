Вот можете запинать меня ногами, но читая подобное, я сразу вспоминаю «святые 90-е». Когда реально голодали.Не потому, что выпендриться хотелось, а потому что денег не было. Ни на что. И не совсем свежий чёрный хлеб, скудно посыпанный желтым сахаром, под брандахлыст, гордо именуемый чаем — был обыденным рационом во многих домах некогда Большой страны.Я помню, как вкусив сего скудного рациона, миллионы людей выходили на улицы в поисках работы. Любой. Хоть какой-нибудь. И как потом, с пустыми руками, приходили домой. Униженные, разбитые, уставшие, злые. Скидывали свои промокшие ботинки в прихожей и садились на давно не знавшей запахов мяса кухне за пустой стол, обхватив голову красными от сырости руками.И у них у всех болело. Спина, ноги, голова, душа.И им страшно было ложиться спать, потому что они не знали, как будут выживать завтра.И они были готовы на любую работу, за которую могли хоть что-то заплатить. Пусть даже она никак не вязалась с заброшенными в дальний ящик стола некогда полученными дипломами.Сколько их, бывших инженеров и конструкторов, врачей и учителей, доцентов и профессоров, слесарей и монтажников, шахтеров — не пережили тот период? Страшно задуматься.Сколько из них реально голодали и зарабатывали грыжу и прочие болячки ради того, чтоб их дети на завтрак получили хотя бы тот самый чёрный хлеб с чаем…Страшно вспомнить.Потому все эти нынешние стенания о здоровье любителя омаров, ничего тяжелее айфона в руках не державшего, вызывают лишь усмешку. И омерзение.Но не потому, что мы такие бесчувственные и злые.А потому, что большинство из нас знает об этой жизни все. В том числе и то, что знать не хотелось бы.В связи с чем разжалобить нас этим театрализованным представлением, поставленным кружком нехудожественной самодеятельности вряд ли получится.Хотя попытки, конечно, хорошие. Но, нет. Извините.