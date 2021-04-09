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Юлия Витязева: Почему жалобы навального оставляют нас равнодушными

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«Адвокат Навального рассказала, что он продолжает голодовку несмотря на серьезные проблемы со здоровьем»

Вот можете запинать меня ногами, но читая подобное, я сразу вспоминаю «святые 90-е». Когда реально голодали.

Не потому, что выпендриться хотелось, а потому что денег не было. Ни на что. И не совсем свежий чёрный хлеб, скудно посыпанный желтым сахаром, под брандахлыст, гордо именуемый чаем — был обыденным рационом во многих домах некогда Большой страны.


Я помню, как вкусив сего скудного рациона, миллионы людей выходили на улицы в поисках работы. Любой. Хоть какой-нибудь. И как потом, с пустыми руками, приходили домой. Униженные, разбитые, уставшие, злые. Скидывали свои промокшие ботинки в прихожей и садились на давно не знавшей запахов мяса кухне за пустой стол, обхватив голову красными от сырости руками.

И у них у всех болело. Спина, ноги, голова, душа.

И им страшно было ложиться спать, потому что они не знали, как будут выживать завтра.

И они были готовы на любую работу, за которую могли хоть что-то заплатить. Пусть даже она никак не вязалась с заброшенными в дальний ящик стола некогда полученными дипломами.

Сколько их, бывших инженеров и конструкторов, врачей и учителей, доцентов и профессоров, слесарей и монтажников, шахтеров — не пережили тот период? Страшно задуматься.

Сколько из них реально голодали и зарабатывали грыжу и прочие болячки ради того, чтоб их дети на завтрак получили хотя бы тот самый чёрный хлеб с чаем…

Страшно вспомнить.

Потому все эти нынешние стенания о здоровье любителя омаров, ничего тяжелее айфона в руках не державшего, вызывают лишь усмешку. И омерзение.

Но не потому, что мы такие бесчувственные и злые.

А потому, что большинство из нас знает об этой жизни все. В том числе и то, что знать не хотелось бы.

В связи с чем разжалобить нас этим театрализованным представлением, поставленным кружком нехудожественной самодеятельности вряд ли получится.

Хотя попытки, конечно, хорошие. Но, нет. Извините.


Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11473131.html
Метки: 90-ые, навальный, оппозиция, Россия
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