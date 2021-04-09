Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.3
45. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время». Август
46. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время».Август
47. 1914. У редакции газеты «Вечернее время». Чтение свежей газеты. август
48. 1914. В день объявления войны у редакции газеты «Вечернее время»
49. 1914. Панславянский митинг
50. 1895. Железные ряды на Ново-Александровском рынке
51. 1900-е. Kаменщики на Kоʜʜогʙардeйсĸом ᴨеpеулке
52. 1900-е. Мостовщики. Угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы
53. 1900-е. Укладка деревянной торцовой мостовой на Дворцовой набережной
54. 1900-е. Ремонт торцовой мостовой на Невском проспекте
55. 1900-е. Кинотеатр «Пикадилли». Проекционная аппаратура
56. 1900-е. Невский проспект. № 51. Дом Кожевникова. Вход в кинотеатр «Мулен-Руж»
57. 1908. Модницы у Медного всадника
58. 1910. Розыгрыш Императорского приза на бегах. Семеновский план. 28 февраля
59. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке музыки
60. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на прогулке
61. 1914. Посетители ресторана «Доменик»
62. 1902. Выставка Дома Фаберже
63. 1902. Выставка Дома Фаберже
64. 1910. Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге