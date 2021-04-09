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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.3

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45. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время».Август
45. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время». Август

46. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время».Август
46. 1914. Публика перед редакцией газет «Новое время» и «Вечернее время».Август

47. 1914. У редакции газеты «Вечернее время». Чтение свежей газеты. август
47. 1914. У редакции газеты «Вечернее время». Чтение свежей газеты. август

48. 1914. В день объявления войны у редакции газеты «Вечернее время»
48. 1914. В день объявления войны у редакции газеты «Вечернее время»

49. 1914. Панславянский митинг
49. 1914. Панславянский митинг

50. 1895. Железные ряды на Ново-Александровском рынке
50. 1895. Железные ряды на Ново-Александровском рынке

51. 1900-е. Kаменщики на Kоʜʜогʙардeйсĸом ᴨеpеулке
51. 1900-е. Kаменщики на Kоʜʜогʙардeйсĸом ᴨеpеулке

52. 1900-е. Мостовщики. Угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы
52. 1900-е. Мостовщики. Угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы

53. 1900-е. Укладка деревянной торцовой мостовой на Дворцовой набережной
53. 1900-е. Укладка деревянной торцовой мостовой на Дворцовой набережной

54. 1900-е. Ремонт торцовой мостовой на Невском проспекте
54. 1900-е. Ремонт торцовой мостовой на Невском проспекте

55. 1900-е. Кинотеатр «Пикадилли». Проекционная аппаратура
55. 1900-е. Кинотеатр «Пикадилли». Проекционная аппаратура

56. 1900-е. Невский проспект. № 51. Дом Кожевникова. Вход в кинотеатр «Мулен-Руж»
56. 1900-е. Невский проспект. № 51. Дом Кожевникова. Вход в кинотеатр «Мулен-Руж»

57. 1908. Модницы у Медного всадника
57. 1908. Модницы у Медного всадника

58. 1910. Розыгрыш Императорского приза на бегах. Семеновский план. 28 февраля
58. 1910. Розыгрыш Императорского приза на бегах. Семеновский план. 28 февраля

59. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке музыки
59. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке музыки

60. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на прогулке
60. 1913. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на прогулке

61. 1914. Посетители ресторана «Доменик»
61. 1914. Посетители ресторана «Доменик»

62. 1902. Выставка Дома Фаберже
62. 1902. Выставка Дома Фаберже

63. 1902. Выставка Дома Фаберже
63. 1902. Выставка Дома Фаберже

64. 1910. Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге
64. 1910. Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

65. Московские триумфальные ворота
65. Московские триумфальные ворота

Источник: https://humus.livejournal.com/7701701.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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