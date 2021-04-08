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Линкор “Бисмарк”. Бой в Датском проливе и гибель линейного крейсера “Худ”

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Историки Федор Лисицын и Алексей Исаев продолжают разбирать недолгую, но яркую карьеру немецкого линкора "Бисмарк".
Первая часть про концепцию линкора, проект и постройку вышла на днях. Посмотреть можно тут https://colonelcassad.livejournal.com/6682783.html
Ну а сегодня будет разбор боя в Датском проливе 24 мая 1941-го года и гибели линейного крейсера "Худ" (из 1418 человек спаслись трое) в результате сверхудачного попадания немецкого снаряда, который вызвал пожар и детонацию погребов главного калибра, что обусловило молниеносность гибели самого знаменитого британского корабля той эпохи.



Далее будет разбор поиска "Бисмарка" основными силами британского флота, роковая для немцев атака "Свордфишей" и добивание поврежденного линкора 27 мая 1941-го года.


Трое выживших с "Худа", которые почти 3 часа смогли продержаться в холодной воде Датского пролива, прежде чем их подобрал эсминец "Электра". Последний из них, посыльный Тэд Бригз умер в 2008-м году.

CGI реконструкция боя в Датском проливе.




Подъем судового колокола с останкой линейного крейсера "Худ" в 2015-м году.


Памятные мероприятия 2016-го года посвященные гибели корабля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6688539.html
Метки: 1941, атлантический океан, бисмарк, Британия, британская империя, Видео, война на море, вторая мировая война, Германия, исаев, история, лисицын, принц уэльский, третий рейх, худ
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