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Линкор “Бисмарк”. Последний бой

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Федор Лисицын и Алексей Исаев выпустили завершающий ролик посвященный "Охоте на Бисмарка".
В последней серии разбираются события после боя в Датском проливе 24 мая 1941-го года и вплоть до гибели "Бисмарка" 27 мая, когда поврежденный немецкий линкор был настигнут и добит эскадрой адмирала Тови.

Предыдущие серии:

1. Концепция, проект, постройка - https://colonelcassad.livejournal.com/6682783.html
2. Бой в Датском проливе и гибель линейного крейсера "Худ" - https://colonelcassad.livejournal.com/6688539.html



Аннотация:



- Какие повреждения получил линкоры "Принц Уэльский" и "Бисмарк" в бою?
- Как действовал после боя адмирал Гюнтер Лютьенс?
- Как действовал командир линкора "Принц Уэльский"?
- Какие силы собрало командование британского флота для охоты на "Бисмарк"?
- Как и в какой последовательности британские самолеты и корабли атаковали "Бисмарк"?
- Почему немецкие корабли и самолеты не смогли прикрыть отход "Бисмарка"?
- Как проходил последний бой линкора?
- Какие повреждения получил "Бисмарк" в бою?
- Какова оценка проекта?



Как тонул линкор и что его останки представляют из себя сейчас, в свое время было отлично показано в документальном фильме у Джеймса Кэмерона.


Фильм на русском языке.


Фрагмент с компьютерной симуляцией погружения "Бисмарка". Меня тогда более прочего удивило открытие, что линкор когда достиг дна, еще и совершил скольжение по склону на океанском дне, протаранив собственную башню.

В целом, получился достаточно годный разбор известных событий не без интересных деталей.
Было бы хорошо, если бы с участием Лисицына сделали многосерийный разбор Ютландского сражения, у которого в этом году тоже юбилей – в мае крупнейшему побоищу линейных кораблей в XX веке (где немцы победили тактически, но проиграли стратегически) исполняется 105 лет.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6696724.html
Метки: 1941, бисмарк, британская империя, война на море, Германия, исаев, история, лисицын, третий рейх
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