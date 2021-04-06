Следующая подборка трогательных кадров показывает бурю эмоций, которые переживали создатели космических аппаратов. Мы видим людей в состоянии, в котором, быть может, они никогда не были. Мужчины страстно обнимаются:

Прыгают как дети:

И даже обливаются слезами:

Что называется, радость со слезами на глазах:

Здесь не возникает никаких вопросов – всё понятно без лишних слов и сопроводительного текста диктора. НАСА любит показывать такие кадры, поэтому ещё с 60-х годов прошлого века в центрах управления полётами (ЦУП) неизменно присутствуют операторы, фиксирующие наиболее яркие моменты эмоциональных переживаний конструкторов и персонала.

По идее, примерно то же самое – и даже сверх того – мы должны увидеть в хрониках "Аполлонов", ведь пилотируемые миссии на Луну считаются грандиозным достижением человечества, с которым ничто не может сравниться, включая полёты автоматических станций на Марс. Чтобы удостовериться в этом, посмотрим фильм НАСА

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Правда, по странному, но уже привычному стечению обстоятельств, сайт вместе с фильмами производства "Lunar Science Institute" исчез, и его продукция ныне не доступна в Сети. Однако фильм о миссии "Аполлон-11" был сохранён и загружен вновь.

Вначале можно видеть публику, возбуждённую видом запуска "Сатурна-5":

Её сменяют озабоченные лица инженеров, которых, однако, запуск "Сатурна-5" ничуть не вдохновил:

При этом они ничем не заняты и только наблюдают за происходящим. Оператор старается найти радостные лица и это иногда ему удаётся:

Улыбки возникают на лицах вместе с сообщением о прилунении "Аполлона-11". Но момент появления Нила Армстронга в кадре отмечен рутинной обстановкой – многие просто сидят, беззаботно закинув ногу за ногу:

И только по окончании миссии можно наблюдать подобие ликования:

Подобие – потому что размахивание приготовленными флажками несёт явную печать пропагандистской акции, в которой нет ничего искреннего. Кроме того, на экране в ЦУП-е можно заметить такую же толпу с флажками – очевидно, происходит срежиссированный сеанс массовой патриотической экзальтации.

Таким образом, мы не нашли в фильме НАСА кадров с неподдельной радостью, с глазами, переполненными чувствами – ничего такого, что хоть как-то напоминало об эпохальном событии. НАСА показывает преимущественно томные физиономии – без признаков переживания за жизнь астронавтов или эйфории от их успеха.

Впрочем в фильме есть эпизоды обратного характера, когда астронавты, якобы возвратившиеся с Луны, нервно кусают губы и сидят с отсутствующим взглядом:

Не надо быть психологом, чтобы не заметить, как Армстронга и Олдрина гложет чувство неловкости. Оно явно не от избытка счастья и внезапно свалившейся на них всемирной славы. Неподдельные эмоции поэтому и называются так, что их нельзя сыграть и даже скрыть.



В самом начале мы видели ликование создателей марсианских аппаратов, а в случае с экипажем "Аполлон-11" неподдельным было ощущение конфуза. Стоит ли говорить о его причине, если и без того достаточно фактов о мистификации лунных миссий? И мы видим, что лица их участников лишний раз подтверждают бутафорский характер происходящего на экране.

Собственно, поэтому миссии и выглядели скучно – без живой искры, блеска в глазах и слёз радости, отчего американские зрители довольно быстро потеряли к ним интерес, предпочитая нудным перфомансам о полётах на Луну "мыльные оперы". В самом деле, астронавты ведь не голливудские актёры, чтобы радовать публику одним своим присутствием, ибо большинство из них – ничем не примечательные пилоты ВВС США. И не более того.

НАСА, конечно, оплошало, сделав ставку на иллюзию технической достоверности, забыв при этом об эмоциональной, но в конечном итоге напортачило везде.

Андрей Кудрявец

26 июня 2017г



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