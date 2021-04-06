Главная » История, Наука, Творчество

Эмоциональный аспект в лунных миссиях „Аполлонов”

113 0
22 июня 2017 года НАСА выпустило короткометражный ролик, посвящённый 20-летию пребывания НАСА на Марсе.



Следующая подборка трогательных кадров показывает бурю эмоций, которые переживали создатели космических аппаратов. Мы видим людей в состоянии, в котором, быть может, они никогда не были. Мужчины страстно обнимаются:


Прыгают как дети:



И даже обливаются слезами:



Что называется, радость со слезами на глазах:



Здесь не возникает никаких вопросов – всё понятно без лишних слов и сопроводительного текста диктора. НАСА любит показывать такие кадры, поэтому ещё с 60-х годов прошлого века в центрах управления полётами (ЦУП) неизменно присутствуют операторы, фиксирующие наиболее яркие моменты эмоциональных переживаний конструкторов и персонала.

По идее, примерно то же самое – и даже сверх того – мы должны увидеть в хрониках "Аполлонов", ведь пилотируемые миссии на Луну считаются грандиозным достижением человечества, с которым ничто не может сравниться, включая полёты автоматических станций на Марс. Чтобы удостовериться в этом, посмотрим фильм НАСА "As it happened. How we went to the moon. Apollo-11":




Правда, по странному, но уже привычному стечению обстоятельств, сайт вместе с фильмами производства "Lunar Science Institute" исчез, и его продукция ныне не доступна в Сети. Однако фильм о миссии "Аполлон-11" был сохранён и загружен вновь.

Вначале можно видеть публику, возбуждённую видом запуска "Сатурна-5":



Её сменяют озабоченные лица инженеров, которых, однако, запуск "Сатурна-5" ничуть не вдохновил:

11:43 / 11:47


При этом они ничем не заняты и только наблюдают за происходящим. Оператор старается найти радостные лица и это иногда ему удаётся:

13:11 / 13:17


Улыбки возникают на лицах вместе с сообщением о прилунении "Аполлона-11". Но момент появления Нила Армстронга в кадре отмечен рутинной обстановкой – многие просто сидят, беззаботно закинув ногу за ногу:

19:17 / 20:11


И только по окончании миссии можно наблюдать подобие ликования:

31:54

Подобие – потому что размахивание приготовленными флажками несёт явную печать пропагандистской акции, в которой нет ничего искреннего. Кроме того, на экране в ЦУП-е можно заметить такую же толпу с флажками – очевидно, происходит срежиссированный сеанс массовой патриотической экзальтации.

Таким образом, мы не нашли в фильме НАСА кадров с неподдельной радостью, с глазами, переполненными чувствами – ничего такого, что хоть как-то напоминало об эпохальном событии. НАСА показывает преимущественно томные физиономии – без признаков переживания за жизнь астронавтов или эйфории от их успеха.

Впрочем в фильме есть эпизоды обратного характера, когда астронавты, якобы возвратившиеся с Луны, нервно кусают губы и сидят с отсутствующим взглядом:

32:59 / 33:12


Не надо быть психологом, чтобы не заметить, как Армстронга и Олдрина гложет чувство неловкости. Оно явно не от избытка счастья и внезапно свалившейся на них всемирной славы. Неподдельные эмоции поэтому и называются так, что их нельзя сыграть и даже скрыть.

В самом начале мы видели ликование создателей марсианских аппаратов, а в случае с экипажем "Аполлон-11" неподдельным было ощущение конфуза. Стоит ли говорить о его причине, если и без того достаточно фактов о мистификации лунных миссий? И мы видим, что лица их участников лишний раз подтверждают бутафорский характер происходящего на экране.

Собственно, поэтому миссии и выглядели скучно – без живой искры, блеска в глазах и слёз радости, отчего американские зрители довольно быстро потеряли к ним интерес, предпочитая нудным перфомансам о полётах на Луну "мыльные оперы". В самом деле, астронавты ведь не голливудские актёры, чтобы радовать публику одним своим присутствием, ибо большинство из них – ничем не примечательные пилоты ВВС США. И не более того.

НАСА, конечно, оплошало, сделав ставку на иллюзию технической достоверности, забыв при этом об эмоциональной, но в конечном итоге напортачило везде.

Андрей Кудрявец
26 июня 2017г


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5507918.html
Метки: NASA, американцы, космос, луна, марс, США, фальсификация
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )
Кали-Юги больше не будет
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Третье откровение инсайдера
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
ЖИЗНЬ ГРИБОВ ГЛАЗАМИ ЙОГА И БИОЛОГА
ALAJE/АЛАЕ (ПЛЕЯДЫ): Ответы на вопросы, Часть 1.
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru