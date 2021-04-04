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Сводка Недели. Периферия в огне. Евгений Спицын

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fdw52P2JpKA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15383 13889
    Руса 7 мин. назад

      Правильно сказал Е. Спицын, что свой ХПП по Донбассу
      президент РФ не озвучил, а демагогия различных околокремлевских
      экспертов и аналитиков длительное время лишь сотрясает воздух.

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