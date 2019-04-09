Сводки от ополчения Новороссии 09 апреля 2019

Донбасс: ВСУ заняли «серую зону» и обещают «сюрприз катастрофического масштаба» (ВИДЕО)

ВСУ заняли «серую зону», закрепившись на позициях в ДНР. Об этом идёт речь в видеоматериале украинских пропагандистов. По их словам, это сделано для того, чтобы «обезопасить военных и гражданских». Также они заявили, что украинские войска «приготовили сюрприз катастрофического масштаба» для бойцов ДНР, однако детали раскрывать не стали. Читайте также: Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён (ВИДЕО)

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Возмездие: ВСУ понесли потери после удара по окрестностям Донецка

После удара по окрестностям Донецком ВСУ понесли безвозвратные и санитарные потери. Об этом вечером в понедельник, 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба оккупационной операции. «Во время обстрелов один военнослужащий Объединённых сил погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении. По данным командования ООС, боестолкновения происходили на Донецком направлении, вблизи н.п. Водяное, Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое и Каменка. Как сообщала «Русская Весна», силы ВСУ обстреляли из 82 мм миномётов посёлок Старомихайловка на западе Донецка. Удар был нанесен прицельно по мирным жителям, и к сожалению, тяжёлые осколочные ранения получила женщина, которая работала во дворе своего дома. Читайте также: Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён (ВИДЕО)

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ВСУ нанесли удары по ДНР (ВИДЕО)

Поселок Зайцево близ Горловки 8 апреля подвергся очередному обстрелу со стороны украинских оккупантов. В этот раз по улицам населенного пункта было выпущено три мины калибром 82, также велся огонь из автоматического гранатомета. Обстрелу из 82 мм миномётов подвергся и посёлок Старомихайловка на западе Донецка. Удар был нанесен прицельно по мирным жителям, и к сожалению, тяжёлые осколочные ранения получила женщина, которая работала во дворе своего дома. В данный момент она прооперирована в больнице номер 24 г. Донецка, состояние стабильно тяжёлое. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён (ВИДЕО)

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Жительница Зайцево ранена при обстреле ВСУ

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Как в Донбассе мародеры-пограничники и правосеки* делят награбленное

Снайпер «Правого сектора» * открыл огонь по украинским пограничникам на пункте пропуска «Марьинка». Об этом в воскресенье, 7 апреля сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. В результате действий боевика пострадал один военный.

По словам представителя ДНР, конфликт разгорелся из-за спора за право собирать деньги с мирных граждан, пересекающих погранпункт.

«В течение нескольких месяцев ДУК „Правый сектор“ совместно с сотрудниками Госпогранслужбы Украины осуществляли поборы с граждан, пересекающих КПВВ „Марьинка“, имея с этого постоянный и стабильный доход», — пояснил Безсонов.

Безсонов также рассказал, что украинское командование намерено скрыть ЧП, переложив ответственность на ополченцев.

Командование ООС, чтобы избежать обвинения со стороны общественности во внутренних противоречиях среди силовых структур, использовало совершенное преступление для обвинения Народной милиции в совершении обстрела и в качестве повода для закрытия КПВВ «Марьинка», — заявил представитель ДНР.

— Сущность бандеровских карателей за прошедшие пять лет не поменялась, — отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Укронацисты как были ордой мародёров, так ей и остались: сообщения случаях о вымогательствах и грабежах мирного населения на оккупированных Киевом территориях Донбасса поступают регулярно. А где грабёж — там и делёж награбленного, который и в наши дни мало чем отличается от того, что описан в известной книге о похождениях людей капитана Флинта.



«СП»: — Насколько распространено такое явление? Почему украинское командование ничего не делает для предотвращения таких инцидентов? Или не может?



— Чтобы в корне пресечь грабежи и вымогательства нужно соблюдение двух условий. Первое: армия защищает своих, а не усмиряет чужих. Почему, например, ополчение Донбасса никого не грабит? Более того, сам неоднократно был свидетелем бережного отношения ополченцев к имуществу, которое оно вынуждено занимать. Да потому, что эти люди находятся на своей земле! А у себя украсть, конечно, можно, только пользы от этого не будет никому. А бандеровцы в Донбассе находятся на чужой земле, поэтому так себя и ведут.

А второе условие — солдатам нужно хорошее довольствие, и вещевое, и денежное, и котловое. Ибо сколько ни спрашивай с голодного солдата — он всё равно будет воровать. Ибо, как сказано в знаменитой кинокартине «Каин XVIII»: «Кормить надо только безоружных, а солдат с ружьем сам себя прокормит — дело проверенное…»



«СП»: — Кстати, о «Правом секторе». Вроде бы с независимыми НВФ покончено…

— Почему покончено? «Дикие» карательные батальоны достаточно давно нашли себе крышу в лице ВСУ, МВД и СБУ, формально перейдя в их подчинение. А на деле они как были независимыми, так и остались.

«СП»: — По словам Безсонова, чтобы общественность не узнала о внутренних столкновениях в украинских силовых структурах, ВСУ обвинили в произошедшем ополченцев ДНР и использовали это в качестве повода для закрытия пункта «Марьинка». Насколько это эффективно?

— Тут дело не в возможности скрывать происшедшее, а в наглости, позволяющей не замечать очевидное. Доктор Геббельс по этому поводу не зря говорил, что чем наглее ложь — тем больше ей доверяют. Враньё и наглость — два основных компонента информационной политики необандеровцев, поэтому бороться с таким противником сложно, хотя и вполне возможно, причём достаточно эффективно.

— ВСУ и радикальные националисты нередко конфликтуют в т.н. зоне «АТО», — напоминает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— И те, и другие спокойно открывают огонь по тем, кого они тоже считают «своими» — по мирным жителям Донбасса. У них сбиты все моральные планки, поэтому разборки между ними тоже нередкое явление.

Главное отличие — огонь по мирным жителям они открывают по приказу или разрешению начальства, а конфликты межу собой в основном вызваны спором при дележе отжатого или отобранного.

«СП»: — Поборы с мирного населения — это нормальное явление?

— Основным источником доходов для тех, кто охраняет пункты перехода, и являются поборы. Берут за провоз продуктов, за плохую печать в документах, придираются к мужчинам, или провоцируют на конфликты несчастных женщин. Люди пересекают эти пункты по необходимости, за пенсией или навестить больных родителей. Регион разорван на части, а регион огромный, поэтому и поток на этих пунктах очень велик. И конечно, люди вынуждены отдавать последние крохи, чтобы переехать через эту линию разграничения. Сами ужасные условия, в которые попали люди, вынужденные подвергать свою жизнь огромной опасности на этой границе, должны стать предметом для пристального внимания сотрудников ОБСЕ и Красного Креста, а не стрельба или поножовщина среди охранников этого забора.

«СП»: — Командование как-то пытается с этим бороться?

— Коррупция — это неотъемлемая черта в любом сегменте украинской жизни, поэтому, конечно, командование отлично знает, что творится на этих пунктах. Мало того, именно наверх поступает немалая часть этих поборов. Конечно, командование не собирается ничего предпринимать, чтобы изменить эту систему, а конфликты при дележе воспринимает как неизбежное маленькое осложнение.

«СП»: — Поэтому они это пытаются скрывать?

— Стрельба, открытая в зоне линии разграничения, является провокацией и нарушением мирных договоренностей. Но, естественно, в этом месте легче всего списать открытую стрельбу на противника — военных ДНР. Эта стрельба наверняка могла привлечь внимание ответственных за прекращение огня сотрудников ОБСЕ. Они и так недавно зафиксировали, что с начала зимы на пунктах пересечения скончались 16 человек.

Для того, чтобы сотрудники мониторинговой миссии не могли обратиться к свидетелям данного инцидента, украинская сторона и закрыла пункт «Марьинка». Кроме того, по всей вероятности, идут обсуждения новых схем дележа поборов между армейскими и радикалами.

Конечно, участники этой разборки надеются на сокрытие события небезосновательно. Немного найдется смельчаков, которые при столкновении вооруженных отморозков с солдатами достанут свой смартфон и начнут снимать.

«СП»: — Насколько такие инциденты сказываются на боеспособности и численности украинской армии? Или война все спишет, а женщины еще нарожают?

— Украинская амия в Донбассе давно отличается высоким уровнем небоевых потерь. В 2018 году военный прокурор Матиос озвучил, что 554 бывших военных, участвовавших в войне в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. В 2017 и 2018 году число небоевых потерь превышало боевые. Моральный дух в армии и так не высок, мародерство не считается чем-то недопустимым.

Однако, как любая регулярная армия, украинская армия вполне способна нанести огромный ущерб инфраструктуре и жилью, все потери не превышают доли процента, и воспринимаются, как вполне допустимые и командованием, и украинским обществом.

«Своими» «правосеков» и ВСУшников можно назвать с большой натяжкой, — считает политолог Александр Дудчак.

Вооруженные радикальные бандформирования, включенные в официальные силовые структуры и ВСУ изначально были по-разному идеологически «заряжены». Мародерством и издевательствами над мирным населением в значительно большей степени отличались именно эти отморозки. Перестрелки между ними и подразделениями ВСУ случались с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе.

«СП»: — Конфликт разгорелся из-за спора о сборе средств с мирных граждан, которые пересекают погранпункт. Насколько распространено такое явление?

— Армия, находящаяся в состоянии «не наступление, не оборона», да еще и понимающая, что участвует не в войне за Родину, начинает врастать в местность, обзаводится побочной инфраструктурой. Торговля алкоголем, наркотиками, краденным, контрабанда, взятки на пропускных пунктах, грабежи — явления распространенные. А поскольку к боевым действиям на Донбассе Киев привлек значительное число «условно-досрочно» освобожденных уголовников, то нет ничего удивительного в разгуле преступности там, где эти «освободители» контролируют территорию.

«СП»: — Известно, что все нацбатальоны влились в состав МВД или Минобороны. Почему ПС все еще на передовой?

— Они сделали свою работу на «Майдане» — помогли в совершении государственного переворота. Но они своей активностью, организацией, отсутствием моральных принципов и нежеланием возвращаться к мирной жизни создают проблемы и для власти. «Правосеки» возвращались в Киев для участия в политической жизни, но их постарались вернуть в зону боевых действий, чтобы были подальше от эпицентра политических событий и с надеждой, что не все из них вернутся живыми домой…

«СП»: — Но почему командование ничего не делает для предотвращения таких инцидентов с боевиками?

— Они плохо управляемы, да и не стоит исключать, что командование в доле.

Дмитрий Родионов

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

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