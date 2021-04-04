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Из американских фермеров делают забитых существ

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Выплаты компенсаций за сокращение производства превращает американских и европейских фермеров в забитых существ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, для решения нынешних и возможных будущих проблем в мире с продовольствием, в частности, необходимо пересмотреть один вопрос.

«Для борьбы с голодом сначала нужно прекратить субсидировать фермеров за то, что они не работают. Насколько я знаю, сейчас и в Западной Европе, и в Северной Америке очень распространена практика требовать от фермеров сокращения их производств. Недополученную из-за этого прибыль им компенсируют. Считается, что это способствует благосостоянию владельцев хозяйств, цена продовольствия не падает, и, таким образом, никто не разоряется», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман поделился своим мнением относительно эффективности такой инициативы.

«Насколько я могу судить, эта практика экономически порочна. Грубо говоря, если бы фермеры работали в полную мощь, то цена продовольствия действительно упала бы. Из-за этого пришлось бы, опять же, доплачивать владельцам хозяйств, чтобы они не разорились. Однако эти затраты были бы меньше, чем сейчас», — пояснил журналист.

В завершение он обратил внимание на другой аспект затронутой проблемы.

«Я уже не говорю о том, что требование к человеку — не работать — само по себе аморально. Общественно полезная деятельность, результаты которой востребованы другими, делает человека, скажем так, гордым и уверенным в себе. Нынешние доплаты превращают человека в забитое существо, зависящее от других даже в том, что можно было сделать самостоятельно», — подытожил телеведущий.

Источник: https://vassermans.ru/com/iz-amerikanskih-fermerov-delayut-zabityh-sushhestv/
Метки: ес, комментарий, субсидии, фермеры
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