Выплаты компенсаций за сокращение производства превращает американских и европейских фермеров в забитых существ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, для решения нынешних и возможных будущих проблем в мире с продовольствием, в частности, необходимо пересмотреть один вопрос.

«Для борьбы с голодом сначала нужно прекратить субсидировать фермеров за то, что они не работают. Насколько я знаю, сейчас и в Западной Европе, и в Северной Америке очень распространена практика требовать от фермеров сокращения их производств. Недополученную из-за этого прибыль им компенсируют. Считается, что это способствует благосостоянию владельцев хозяйств, цена продовольствия не падает, и, таким образом, никто не разоряется», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман поделился своим мнением относительно эффективности такой инициативы.

«Насколько я могу судить, эта практика экономически порочна. Грубо говоря, если бы фермеры работали в полную мощь, то цена продовольствия действительно упала бы. Из-за этого пришлось бы, опять же, доплачивать владельцам хозяйств, чтобы они не разорились. Однако эти затраты были бы меньше, чем сейчас», — пояснил журналист.

В завершение он обратил внимание на другой аспект затронутой проблемы.