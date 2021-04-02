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Сборник советского юмора. День смеха 1 апреля

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00:00 – Семен Фарада "Очередь" (1980)
05:46 – Юрий Никулин "Почти всерьёз" (1982)
13:21 – Владимир Винокур и Левон Оганезов "Играть – не играть" (1988)
18:51 – Александр Ширвиндт и Михаил Державин "У нас в гостях пара психологов" (1990)
24:37 – Михаил Задорнов "Наша логика" (1993)
30:02 – Илья Олейников и Роман Казаков "Вопрос, конечно, интересный!" (1986)
34:45 – Роман Карцев и Виктор Ильченко "Крысюк" (1988)
39:59 – Владимир Моисеенко и Владимир Данилец "Кролики" (1990)
48:12 – Геннадий Хазанов "Брачное объявление" (1988)
57:18 – Аркадий Арканов "Вызов в школу" (1985)
1:05:26 – Виктор Коклюшкин "До чего дошло" (1994)
1:09:12 – Тарапунька и Штепсель "Хорошо бы блеснуть знанием иностранных языков"  (1982)
1:16:08 – Григорий Горин "Почему повязка на ноге?" (1990)
1:20:27 – Михаил Жванецкий "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!" (1979)
1:24:40 – Аркадий Райкин "Серое вещество" (1977)
1:34:34 – Ефим Шифрин "Магдалина" (1986)
1:40:32 – Семен Альтов "Дорожно-транспортное происшествие" (1987)
1:45:08 – Михаил Евдокимов "Как Серега с соседом Лехой забивали быка" (1992)
1:49:09 – Анатолий Трушкин "Дрынолет" (1989)
1:55:17 – Ян Арлазоров "Горько" (1980)
2:01:37 – Михаил Вашуков и Николай Бандурин "Частушки" (1991)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J1tuYII-yEE
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