Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Виноваты рабочие // Письма

128 2

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mya3NhqglA4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Письмо. СССР — проектная контора
Беспорядки. Письмо и ответ
Рассказывает маршал Язов
Владимир Жданов 100 лет назад - высказывания народного трезвенника Челышова
Как сделать революцию в России и как ее предотвратить – 2
Валаамские списки.
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
Как Сталин инвалидов после войны «вывез» в дома-интернаты
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 95 71
    Владимир zzz 25 мин. назад

      Хотел напомнить о советском прошлом, современный идиотизм похож. Но ведь это кому то надо. Надо врагам России.

    • 95 71
      Владимир zzz только что

        Насчёт советского прошлого. У меня инженера сто двадцать. У него, он мозги не напрягает четыреста двадцать. Я о них восмидесятых. Сегодня разговариваю, он мне рассказывает, что я дурак. Может он прав? Зачем надо было упираться, насиловать свои мозги? Современное рыночное подсказывает не упирайся , ищи выгоду. Страшно смотреть на современный идиотизм. Удивительные люди у власти, их тебе назначили и они не разделяют твои ценности. Алчность. Зависть. Любовь к деньгам. Всё это психическое заболевание. Эти недоумки правят тобой. Они навязывают тебе свои ценности и стадо соглашается с ними.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru