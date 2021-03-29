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Хотел напомнить о советском прошлом, современный идиотизм похож. Но ведь это кому то надо. Надо врагам России.
Насчёт советского прошлого. У меня инженера сто двадцать. У него, он мозги не напрягает четыреста двадцать. Я о них восмидесятых. Сегодня разговариваю, он мне рассказывает, что я дурак. Может он прав? Зачем надо было упираться, насиловать свои мозги? Современное рыночное подсказывает не упирайся , ищи выгоду. Страшно смотреть на современный идиотизм. Удивительные люди у власти, их тебе назначили и они не разделяют твои ценности. Алчность. Зависть. Любовь к деньгам. Всё это психическое заболевание. Эти недоумки правят тобой. Они навязывают тебе свои ценности и стадо соглашается с ними.