Письмо. СССР — проектная контора
Письмо.
Здравствуйте, Татьяна!
Простите великодушно, но зачем Вы транслируете этот бред:
Мне как молодому специалисту ВНИИТрансмаш частенько доводилось высиживать морковку и турнепс на грядках совхоза «Предпортовый» рядом с докторами и кандидатами наук, которые не роптали, зная, что рабочих рук на полях всегда не хватает. Такая «нагрузка» на свежем воздухе не мешала им проектировать лучшие в мире танки. Зато если у кого-то случался цейтнот, они легко увиливали от грядок да еще уводили парочку помощников. Благодаря дружественному труду инженеров, студентов и школьников себестоимость сельхозпродукции была столь низкой, что дешевле было часть ее потерять, чем строить для ее сохранения высокотехнологичные комплексы и обслуживать их.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-sssr-proektnaya-kontora
Мне и как студенту, и как инженеГру-физику пришлось многократно с другими “доцентами и кандидатами” ковыряться в навозе и на грядках и на овощных базах. Отношение к этому “дружественному труду инженеров, студентов и школьников” у ВСЕХ без исключения моих коллег было крайне негативным. Такую вопиющую БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, когда профессор НА МЕСЯЦ отрывался от научной работы, чтобы продемонстрировать “коммунистическую сознательность” и иметь возможность выехать на забугорный симпозиум (а не поработаешь на овощебазе, – не выедешь!) оправдать мы не могли при всей своей “сознательности”. Да, при этом мы, в массе своей, гордились “развитым социализмом”… “Многознание ума не прибавляет!”
Но большинство читало книжку “Про картошку” , где говорилось, что на 3% площадей, занятых под картошку в личных хозяйствах в СССР производится свыше 90 % ВСЕГО УРОЖАЯ картофеля. И, соответственно, на 97% площадей в колхозах и совхозах – менее 10% !!! (Прошло около 40 лет, так что точных цифр не помню, и на всякий случай, преуменьшил отставание социалистической собственности перед личной!)
И, конечно, незабываемые диалоги в овощных магазинах, особенно на периферии:
- Мне, П О Ж А Л У Й С Т А без гнилой!
- Да?! Все просят!!! А гнилую я сама буду есть??!!
“Зато мы делали ракеты и покорили Енисей! А также в области балета мы впереди планеты всей”
С уважением, М.Л.
Т. В. Уважаемый М. Л.!
Ведь автор не утверждает, что все было хорошо, были и ошибочные решения.
«На картошке» успела поработать и я, правда, не как научный сотрудник, а как обычная школьница и пионерка. Уже тогда, пропалывая картошку, я задумалась, о том, что, вероятно, работу в совхозе можно было бы организовать и получше. У меня был опыт работы на собственных «шести сотках», где, в отличие от совхозного поля, все пропалывалось и возделывалось строго по времени и с соблюдением технологии, и скромные «сотки» давали приличный урожай.
90% с/х продукции в стране давали личные подсобные хозяйства, или немного меньше, – не имеет значения, но в летний сезон моя семья почти не покупала овощи, ягоды и зелень, что ощутимо экономило две нормальные инженерные зарплаты папы и мамы.
А теперь, разве мы не завозим наши традиционные помидоры из Турции? Так в чем, тогда преимущество капитализма перед социализмом? Если тогда не могли сами себя обеспечить и теперь не можем? Только с вводом санкций власти опомнились и обратили свое внимание в сторону сельского хозяйства и защиты собственных производителей.
История про гнилую картошку, конечно, убедительная, но только если рассматривать ее в отрыве от периода гайдаровских реформ и от сегодняшней действительности. Это ведь уже при Ельцине массово расплодились рынки просроченных продуктов? При социализме я таких рынков что-то не припомню. Очереди — были. Так они и сегодня будут, если внезапно на прилавок выбросят товар в два-три раза дешевле, чем у конкурентов, или в периоды нестабильности курса рубля. Помните очереди за телевизорами после обвала курса рубля в 2014 году?
…Напомним, что утром во вторник, после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 17%, курс доллара отскочил по сравнению с понедельником до 58 рублей, евро – до 73,4. Однако затем начался рост стоимости валют: в середине дня евро стоили 100 рублей, доллар взял планку в 80 рублей. К вечеру они вновь подешевели: доллар стоил 67 рублей, евро – 85.
В итоге толпы народа, огромные очереди, пустые полки. В круглосуточных магазинах ночью люди буквально сметали все подряд и выкладывали шокирующие фотографии в соцсети.)
И разве сегодня в дешевых супермаркетах не кладут при фасовке гнилую картошку по несколько штук в каждую сетку? Так что, гнилая картошечка, никуда с прилавков не делась! И социализм тут ни при чем.
С уважением, Татьяна!
P. S. Приведу выдержки из статьи Николая Выхина «К борьбе с идиотизмом в экономике». Автор простым и доступным языком объясняет, почему нам давно пора перестать прислушиваться к либеральной секте «свидетелей свободного рынка».
https://cont.ws/@post7302/683500
7 августа 12:05 2205 20 20.42
http://economicsandwe.com/4150AB62FD4B47C3/
Николай ВЫХИН, специально для «ЭМ»; 24 апреля 2017
К БОРЬБЕ С ИДИОТИЗМОМ В ЭКОНОМИКЕ…
Основная мысль экономической географии, выражаемая скромно по умолчанию в годы, когда свирепствовал догматизм марксизма – проста и гениальна. Человека делает богатым (и вообще живым) рельеф той местности, которой он имеет возможность пользоваться.
Не труд, как у чокнутых политэкономов, обманувших Маркса, и заставивших Маркса обманывать нас. Не инвесторы с чемоданами бумажных денег, как у чокнутых либералов. Не пресловутое «снижение налогового бремени на бизнес».
Не отчуждение или наоборот, неотчуждение, мифической «прибавочной стоимости». Не плоская и не прогрессивная шкала налогообложения. Не санкции Запада – или отсутствие оных. А рельеф местности, которая доступна к использованию.
…
Когда этот длинный причинно-следственный ряд выпадает у человека из головы – наступает время ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИДИОТИЗМА, то есть наша эпоха.
Самая главная отличительная черта ИДИОТСКОЙ экономической теории – её разорванность и бессвязность. В ней и деньги существуют сами по себе, и товары как-то самозарождаются из пустоты сами по себе, и власть отделена от собственности (это как??? – ЭиМ), богатые богаты без заговора а бедные бедны только по своей лени, умирающие же от голода – «сами виноваты, потому что работать не хотят»…
Вы сами–то пробовали голодать? Там не то что работать – там, на руках захочешь ходить, вниз головой, лишь бы от мук избавиться! Какое там, нахрен, «не хотят работать»? А кто им предлагал и где?!
Лишенчество не носит «институциональный» характер, оно носит характер географический и физический. Просто лишили человека пользования ресурсами – вот и возник лишенец. Не выделили лично на тебя клочка земли в народнохозяйственном комплексе – нет и луковицы во рту. И всего остального, лук, как вы понимаете, не главное. Но и он не берётся из воздуха!
В итоге кретинизации экономической мысли такие лжеэкономисты, как Г.Явлинский, пишут абракадабры «программ»[4]:
ругают пяту «…бюрократического пресса и недоступности кредитов, гипертрофированной экспортно-сырьевой ориентации существующей модели, которая ставит страну в постоянную зависимость от внешней конъюнктуры». И, не понимая глубочайшего, кричащего противоречия, тут же сообщают, что « Наша страна решила отгородиться от участия в мировой хозяйственной жизни, конкуренции за глобальные рынки».
Неужели ему не видно очевидное? Что именно глобальные рынки и обрекли страну на «гипертрофированную экспортно-сырьевую ориентацию»? И ничего другого дать России при «интеграции» не могут?
Как уверяет Явлинский - страна решила «…обратиться к узко понимаемому понятию суверенитета, заплатив за это отказом от перспектив обретения настоящего благосостояния и, как следствие, глобального влияния. Мы заняли позицию страны, не верящей в свой потенциал, в силу и энергию своего народа»…
Каков же выход? По Явлинскому, «Российская экономика должна стать максимально открытой…». Дело, конечно, не в Явлинском: такой трухой набиты головы почти всех около-правительственных экономистов, речь идёт о махровой лысенковщине в экономической науке…
Открыться, разоружиться, “снизить градус конфронтации” – “завалят прилавки ништяками”…
Ты сперва дверь свою в квартиру «максимально открой» – и посмотришь, какой результат будет!
Описываемая Явлинским «перспектива обретения настоящего благосостояния и, как следствие, глобального влияния» – это следствие дошедшего у либералов до патологии НЕПОНИМАНИЯ реальности, непонимания настоящих источников благосостояния и влияния.
Создаваемая такими людьми экономическая теория – в полном смысле слова лженаука. Там друг на друга нагромождаются утверждения, каждое из которых вопиюще противоречит здравому смыслу, законам сохранения вещества и энергии, закону накопления энтропии в неуправляемых системах и т.п.
Стране с таким уровнем экономических знаний – просто не выжить!
…
Нужно преодолеть слабоумную разорванность экономических знаний в либеральных учебниках, и осознать экономический процесс, прежде всего, СВЯЗНО, в причинно-следственном режиме, а не в виде «вспышек экономических чудес» – кажущихся чудесами только тех, кто не в состоянии понять их механизма.
В реальной жизни производство неотделимо от сырья, богатство от территории, собственность от власти, трудоустройство от шантажа, благосостояние – от армии и войны и т.п.
Экономика не висит в космосе, в воздухе, в пустом пространстве. Она стоит на рельефе местности, который и перерабатывает, в каждом месте – по-разному, потому что дары природы разные – и экономические устройства это делает разными. Все идиотские эксперименты по «открытой» экономике окончатся только тем, что её захватят и разграбят (как уже, собственно, и сделали в 90-е).
Обогащение одного человека неразрывно связано с обнищанием других (иногда будущих поколений – когда речь идёт об экологическом загрязнении). Ресурсы планеты константны, их нельзя, как доллары, «допечатать» – и когда один забрал себе больше ресурсов, другому их осталось меньше.
Главная экономическая цель человека в жизни – сохранить связь (продуктопровод) между собой – и отведёнными ему пользовательскими участками земли, ресурсов, инфраструктуры. Грубо, но, точно говоря – НЕ ДАТЬ ВЫРАСТИТЬ НА СВОЁМ КЛОЧКЕ ЗЕМЛИ ЧУЖУЮ ЛУКОВИЦУ!
Это требует бронирования, резервирования, регулирования, планового распределения, и тем больше, чем глубже и шире разделение труда.
Оборонить личный огород натуральный крестьянин может и с берданкой на карауле, но как оборонить клочок земли, где для тебя растят помидор под Астраханью, если сам ты живёшь в Москве или на Урале?!
Что такое ваша зарплата? Это ваша доля в национальных и государственных ресурсах. У негров в Африке её нет – они лежат и умирают, высохшие, как скелеты… А у вас есть – потому что вы гражданин. Вы получаете свою долю от коллективной обработки нацией принадлежащих ей ресурсов. Вы участвуете в обработке – и получаете долю. К труду это имеет весьма отдалённое отношение. Выкопать кубометр земли в Китае в 10 раз дешевле, чем в Англии – хотя кубометр не перестаёт быть кубометром ни в Китае, ни в Англии, да и лопата не перестаёт быть лопатой.
На вашу долю постоянно покушаются. Чем меньше вам – тем больше другим.
Вы, как заказчик, конечно же, заинтересованы, чтобы подрядчики оказали вам услугу как можно дешевле. Но именно по этой же самой причине ВЕСЬ МИР ВОКРУГ кровно заинтересован сжать и стеснить вас самих, удешевить ваш труд до самых нижних величин!
- Если вы покупаете свёклу – то чем дешевле её продают, тем вам выгоднее. Но ваши поиски свёклы подешевле – для производителя свёклы приговор к нищете, а то и к полному разорению!
- Поэтому работодатель хочет тратить на вас поменьше – и снижает вам зарплату в рублях.
- Государство, желая тратить на вас поменьше ресурсов – снижает вам зарплату, обесценивая рубли.
- А иностранное государство вообще хочет, чтобы вас не было, чтобы ваши ресурсы работали на его людей – и оно стремится вообще лишить вас зарплаты, сделать безработным и неоплачиваемым, выморить, как таракана.
А ваш личный интерес – и шкурный, и возвышенно-патриотический (в этой точке сходятся и высшее и низшее – выживание предшествует всему!) – в том, чтобы никто из них в этом не преуспел.
Чтобы не снижали вам зарплату, чтобы не росли цены, и чтобы не закрывали ваше предприятие. А по другому – нельзя. Тот, кто хочет по-другому – или враг, или идиот!
Источник: pravosudija.net
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К сожалению, это как раз тот случай, когда враги и идиоты нашли общий язык.