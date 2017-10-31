Письмо. СССР — проектная контора

Письмо.

Здравствуйте, Татьяна!

Простите великодушно, но зачем Вы транслируете этот бред:

Мне как молодому специалисту ВНИИТрансмаш частенько доводилось высиживать морковку и турнепс на грядках совхоза «Предпортовый» рядом с докторами и кандидатами наук, которые не роптали, зная, что рабочих рук на полях всегда не хватает. Такая «нагрузка» на свежем воздухе не мешала им проектировать лучшие в мире танки. Зато если у кого-то случался цейтнот, они легко увиливали от грядок да еще уводили парочку помощников. Благодаря дружественному труду инженеров, студентов и школьников себестоимость сельхозпродукции была столь низкой, что дешевле было часть ее потерять, чем строить для ее сохранения высокотехнологичные комплексы и обслуживать их.

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-sssr-proektnaya-kontora

Мне и как студенту, и как инженеГру-физику пришлось многократно с другими “доцентами и кандидатами” ковыряться в навозе и на грядках и на овощных базах. Отношение к этому “дружественному труду инженеров, студентов и школьников” у ВСЕХ без исключения моих коллег было крайне негативным. Такую вопиющую БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, когда профессор НА МЕСЯЦ отрывался от научной работы, чтобы продемонстрировать “коммунистическую сознательность” и иметь возможность выехать на забугорный симпозиум (а не поработаешь на овощебазе, – не выедешь!) оправдать мы не могли при всей своей “сознательности”. Да, при этом мы, в массе своей, гордились “развитым социализмом”… “Многознание ума не прибавляет!”

Но большинство читало книжку “Про картошку” , где говорилось, что на 3% площадей, занятых под картошку в личных хозяйствах в СССР производится свыше 90 % ВСЕГО УРОЖАЯ картофеля. И, соответственно, на 97% площадей в колхозах и совхозах – менее 10% !!! (Прошло около 40 лет, так что точных цифр не помню, и на всякий случай, преуменьшил отставание социалистической собственности перед личной!)

И, конечно, незабываемые диалоги в овощных магазинах, особенно на периферии:

- Мне, П О Ж А Л У Й С Т А без гнилой!

- Да?! Все просят!!! А гнилую я сама буду есть??!!

“Зато мы делали ракеты и покорили Енисей! А также в области балета мы впереди планеты всей”

С уважением, М.Л.

Т. В. Уважаемый М. Л.!

Ведь автор не утверждает, что все было хорошо, были и ошибочные решения.

«На картошке» успела поработать и я, правда, не как научный сотрудник, а как обычная школьница и пионерка. Уже тогда, пропалывая картошку, я задумалась, о том, что, вероятно, работу в совхозе можно было бы организовать и получше. У меня был опыт работы на собственных «шести сотках», где, в отличие от совхозного поля, все пропалывалось и возделывалось строго по времени и с соблюдением технологии, и скромные «сотки» давали приличный урожай.

90% с/х продукции в стране давали личные подсобные хозяйства, или немного меньше, – не имеет значения, но в летний сезон моя семья почти не покупала овощи, ягоды и зелень, что ощутимо экономило две нормальные инженерные зарплаты папы и мамы.

А теперь, разве мы не завозим наши традиционные помидоры из Турции? Так в чем, тогда преимущество капитализма перед социализмом? Если тогда не могли сами себя обеспечить и теперь не можем? Только с вводом санкций власти опомнились и обратили свое внимание в сторону сельского хозяйства и защиты собственных производителей.

История про гнилую картошку, конечно, убедительная, но только если рассматривать ее в отрыве от периода гайдаровских реформ и от сегодняшней действительности. Это ведь уже при Ельцине массово расплодились рынки просроченных продуктов? При социализме я таких рынков что-то не припомню. Очереди — были. Так они и сегодня будут, если внезапно на прилавок выбросят товар в два-три раза дешевле, чем у конкурентов, или в периоды нестабильности курса рубля. Помните очереди за телевизорами после обвала курса рубля в 2014 году?

http://bubr.ru/post/view/1203

…Напомним, что утром во вторник, после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 17%, курс доллара отскочил по сравнению с понедельником до 58 рублей, евро – до 73,4. Однако затем начался рост стоимости валют: в середине дня евро стоили 100 рублей, доллар взял планку в 80 рублей. К вечеру они вновь подешевели: доллар стоил 67 рублей, евро – 85. В итоге толпы народа, огромные очереди, пустые полки. В круглосуточных магазинах ночью люди буквально сметали все подряд и выкладывали шокирующие фотографии в соцсети.)

И разве сегодня в дешевых супермаркетах не кладут при фасовке гнилую картошку по несколько штук в каждую сетку? Так что, гнилая картошечка, никуда с прилавков не делась! И социализм тут ни при чем. С уважением, Татьяна!

P. S. Приведу выдержки из статьи Николая Выхина «К борьбе с идиотизмом в экономике». Автор простым и доступным языком объясняет, почему нам давно пора перестать прислушиваться к либеральной секте «свидетелей свободного рынка».