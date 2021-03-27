Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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У русов была Держава, а не государство… Государство – это территория, где пасутся Го коровы. Первое государство возникло в Индии, когда серые начали скрещиваться с дравидами и нагами. Первые государи, чтобы показать свою нужность давали “приватизированный” скот в аренду. У нас сейчас не государство, а “ротшельдфроинд” – территории ротшильдов…