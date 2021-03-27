Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Древнерусское государство: миф или реальность”. Е.Ю.Спицын и В.В.Горский “Исторические зарисовки.

232 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cJvx7A1gY80
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
10 самых лживых мифов о «российско-украинских отношениях». Святослав Князев
Миф о «Древней Украине» и «древних украх»
Ваджра - древнее оружие богов
Мироведение
Бэкграунд, выпуск-331 за 21 декабря 2013
Китайская история - МИФ
Противоборство язычества и христианства в X веке
Новости Украины и Новороссии 13 октября 2016
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38239 33581
    Вячеслав три часа назад

      У русов была Держава, а не государство… Государство – это территория, где пасутся Го коровы. Первое государство возникло в Индии, когда серые начали скрещиваться с дравидами и нагами. Первые государи, чтобы показать свою нужность давали “приватизированный” скот в аренду. У нас сейчас не государство, а “ротшельдфроинд” – территории ротшильдов…

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru